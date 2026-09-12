Bolo mesclado: aprenda receita caseira com um toque de chocolate

Tomar café com bolo é uma tradição brasileira, especialmente no lanche da tarde. Entre as escolhas, estão clássicos como bolo de laranja, bolo de fubá cremoso e até bolo de tapioca bem molhadinho e cremoso, coberto de coco ralado.





A sugestão de HZ para o fim de semana é um bolo mesclado com chocolate, perfeito para diversas ocasiões. Além de acompanhar muito bem o cafezinho, ele também é uma ótima pedida em piqueniques. Curtiu a ideia? Veja a receita!