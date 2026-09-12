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Dica para o lanche

Bolo mesclado: aprenda receita caseira com um toque de chocolate

Sugestão de HZ acompanha bem um café fresquinho e combina com diversas ocasiões, como piquenique
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 08:00

Bolo mesclado
Bolo mesclado. Foto: Marca Seara

Tomar café com bolo é uma tradição brasileira, especialmente no lanche da tarde. Entre as escolhas, estão clássicos como bolo de laranja, bolo de fubá cremoso e até bolo de tapioca bem molhadinho e cremoso, coberto de coco ralado.


A sugestão de HZ para o fim de semana é um bolo mesclado com chocolateperfeito para diversas ocasiões. Além de acompanhar muito bem o cafezinho, ele também é uma ótima pedida em piqueniques. Curtiu a ideia? Veja a receita!

Bolo mesclado

Ingredientes:


4 colheres (sopa) de margarina em temperatura ambiente

3 ovos em temperatura ambiente

1 xícara de açúcar 

1 xícara de leite integral em temperatura ambiente

1 colher (sopa) de essência de baunilha 

1 pitada de sal 

2 ½ xícara de farinha de trigo 

1 colher (sopa) de fermento em pó

½ xícara (chá) de chocolate em pó


Modo de preparo:


  1. Preaqueça o forno a 180ºC.
  2. Na tigela da batedeira, adicione os ovos e bata em velocidade baixa, até misturar bem as claras com as gemas.
  3. Adicione o açúcar e bata novamente, mas somente até misturar.
  4. Coloque a margarina sem sal e bata até formar um creme esbranquiçado.
  5. Acrescente o leite, a baunilha e o sal, e bata novamente para misturar.
  6. Desligue a batedeira, peneire a farinha e adicione na tigela da batedeira. Bata somente até misturar por completo a farinha e formar uma massa cremosa.
  7. Retire a tigela da batedeira, adicione o fermento e misture delicadamente com uma espátula.
  8. Divida a massa ao meio, separando as metades em duas tigelas.
  9. Em uma das tigelas, adicione o chocolate em pó e misture delicadamente até a massa estar homogênea.
  10. Unte uma forma de 22cm de diâmetro com furo no meio com margarina e farinha de trigo.
  11. Adicione a massa na forma, mesclando colheradas de massa branca e massa preta.
  12. Leve a massa para assar por 45 minutos ou até que o bolo esteja dourado e descole das laterais.

Fonte: Seara. Clique aqui para ver mais receitas

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