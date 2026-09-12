Bolo mesclado: aprenda receita caseira com um toque de chocolate

Tomar café com bolo é uma tradição brasileira, especialmente no lanche da tarde. Entre as escolhas, estão clássicos como bolo de laranja, bolo de fubá cremoso e até bolo de tapioca bem molhadinho e cremoso, coberto de coco ralado.
A sugestão de HZ para o fim de semana é um bolo mesclado com chocolate, perfeito para diversas ocasiões. Além de acompanhar muito bem o cafezinho, ele também é uma ótima pedida em piqueniques. Curtiu a ideia? Veja a receita!
Ingredientes:
4 colheres (sopa) de margarina em temperatura ambiente
3 ovos em temperatura ambiente
1 xícara de açúcar
1 xícara de leite integral em temperatura ambiente
1 colher (sopa) de essência de baunilha
1 pitada de sal
2 ½ xícara de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
½ xícara (chá) de chocolate em pó
Modo de preparo:
- Preaqueça o forno a 180ºC.
- Na tigela da batedeira, adicione os ovos e bata em velocidade baixa, até misturar bem as claras com as gemas.
- Adicione o açúcar e bata novamente, mas somente até misturar.
- Coloque a margarina sem sal e bata até formar um creme esbranquiçado.
- Acrescente o leite, a baunilha e o sal, e bata novamente para misturar.
- Desligue a batedeira, peneire a farinha e adicione na tigela da batedeira. Bata somente até misturar por completo a farinha e formar uma massa cremosa.
- Retire a tigela da batedeira, adicione o fermento e misture delicadamente com uma espátula.
- Divida a massa ao meio, separando as metades em duas tigelas.
- Em uma das tigelas, adicione o chocolate em pó e misture delicadamente até a massa estar homogênea.
- Unte uma forma de 22cm de diâmetro com furo no meio com margarina e farinha de trigo.
- Adicione a massa na forma, mesclando colheradas de massa branca e massa preta.
- Leve a massa para assar por 45 minutos ou até que o bolo esteja dourado e descole das laterais.