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Sucesso nacional

Após “Arcanjo Renegado”, atriz capixaba ganha destaque em filme no Prime Video

Elaine Dias interpreta professora que enfrenta violência doméstica no longa “Davi”, disponível no streaming
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 08:33

Após “Arcanjo Renegado”, atriz capixaba ganha destaque em filme no Prime Video
Após “Arcanjo Renegado”, atriz capixaba ganha destaque em filme no Prime Video Reprodução filme "Davi"

A atriz capixaba Elaine Dias está no elenco de Davi, filme independente que já está disponível no catálogo do Prime Video. Dirigido por Rayssa de Castro e protagonizado por Lucas Tors, o longa aborda temas como violência doméstica, saúde mental, bullying e educação.


Na produção, Elaine interpreta a professora Jeane, uma mulher dedicada aos alunos que enfrenta, dentro de casa, uma realidade marcada por violência física e psicológica. Para a atriz, a personagem representa a realidade de muitas mulheres que convivem com situações de violência enquanto mantêm suas rotinas profissionais e familiares.

A Jeane representa milhares de mulheres brasileiras que acordam todos os dias para transformar vidas na sala de aula enquanto travam batalhas invisíveis em suas próprias casas, sofrendo violência física e/ou psicológica


A personagem também aproxima a atriz de sua formação acadêmica. Graduada em Pedagogia, Elaine conta que se identifica com a discussão proposta pelo filme sobre o ambiente escolar e a importância do acolhimento.


“Além da arte, sou graduada em Pedagogia e apaixonada pela educação. Integrar o elenco de um filme que aborda temáticas tão urgentes é fundamental para ampliar a discussão sobre o processo educacional”, destaca.

Elaine Dias interpreta professora que enfrenta violência doméstica no longa “Davi”, disponível no streaming
Elaine Dias interpreta professora que enfrenta violência doméstica no longa “Davi”, disponível no streaming Priscila Nicheli

O longa também aborda o bullying e seus impactos na vida dos estudantes. Para Elaine, o tema precisa ser tratado com seriedade nas escolas. “Educar vai além de lecionar uma disciplina; envolve entender a socialização e o acolhimento desses indivíduos. Ninguém pode mais naturalizar o bullying. Precisamos separar o que é brincadeira do que é falta de respeito”, afirma.


Além de Elaine, o elenco de Davi conta com Sidney Sampaio e Serginho Hondjakoff. O filme também pode ser assistido no Box Brazil Play e no Claro TV+.

Na TV e no streaming

A participação em Davi acontece após Elaine integrar as temporadas 3, 4 e 5 de Arcanjo Renegado, série do Globoplay, na qual interpretou uma repórter do núcleo jornalístico.


A atriz também já participou da novela Caras & Bocas, da TV Globo, e do humorístico Jornal Sensacionalista, do Multishow.

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