Após “Arcanjo Renegado”, atriz capixaba ganha destaque em filme no Prime Video

A atriz capixaba Elaine Dias está no elenco de Davi, filme independente que já está disponível no catálogo do Prime Video. Dirigido por Rayssa de Castro e protagonizado por Lucas Tors, o longa aborda temas como violência doméstica, saúde mental, bullying e educação.





Na produção, Elaine interpreta a professora Jeane, uma mulher dedicada aos alunos que enfrenta, dentro de casa, uma realidade marcada por violência física e psicológica. Para a atriz, a personagem representa a realidade de muitas mulheres que convivem com situações de violência enquanto mantêm suas rotinas profissionais e familiares.