Após “Arcanjo Renegado”, atriz capixaba ganha destaque em filme no Prime Video

A atriz capixaba Elaine Dias está no elenco de Davi, filme independente que já está disponível no catálogo do Prime Video. Dirigido por Rayssa de Castro e protagonizado por Lucas Tors, o longa aborda temas como violência doméstica, saúde mental, bullying e educação.
Na produção, Elaine interpreta a professora Jeane, uma mulher dedicada aos alunos que enfrenta, dentro de casa, uma realidade marcada por violência física e psicológica. Para a atriz, a personagem representa a realidade de muitas mulheres que convivem com situações de violência enquanto mantêm suas rotinas profissionais e familiares.
A Jeane representa milhares de mulheres brasileiras que acordam todos os dias para transformar vidas na sala de aula enquanto travam batalhas invisíveis em suas próprias casas, sofrendo violência física e/ou psicológica
A personagem também aproxima a atriz de sua formação acadêmica. Graduada em Pedagogia, Elaine conta que se identifica com a discussão proposta pelo filme sobre o ambiente escolar e a importância do acolhimento.
“Além da arte, sou graduada em Pedagogia e apaixonada pela educação. Integrar o elenco de um filme que aborda temáticas tão urgentes é fundamental para ampliar a discussão sobre o processo educacional”, destaca.
O longa também aborda o bullying e seus impactos na vida dos estudantes. Para Elaine, o tema precisa ser tratado com seriedade nas escolas. “Educar vai além de lecionar uma disciplina; envolve entender a socialização e o acolhimento desses indivíduos. Ninguém pode mais naturalizar o bullying. Precisamos separar o que é brincadeira do que é falta de respeito”, afirma.
Além de Elaine, o elenco de Davi conta com Sidney Sampaio e Serginho Hondjakoff. O filme também pode ser assistido no Box Brazil Play e no Claro TV+.
A participação em Davi acontece após Elaine integrar as temporadas 3, 4 e 5 de Arcanjo Renegado, série do Globoplay, na qual interpretou uma repórter do núcleo jornalístico.
A atriz também já participou da novela Caras & Bocas, da TV Globo, e do humorístico Jornal Sensacionalista, do Multishow.