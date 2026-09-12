Greve dos bancários continua no ES após rejeição de propostas do BB e da Caixa

Os bancários do Espírito Santo rejeitaram as propostas de acordo apresentadas pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal e decidiram manter a greve no Estado. As votações foram realizadas de forma virtual pelo Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (Sindibancários) e encerradas na sexta-feira (11).





No Banco do Brasil, 56% dos funcionários que participaram da assembleia votaram contra a proposta específica apresentada pela instituição. Outros 42% foram favoráveis ao acordo e 2% se abstiveram. Com o resultado, a categoria decidiu manter a paralisação, seguindo a orientação do Sindicato.





Uma nova plenária dos funcionários do Banco do Brasil está marcada para domingo (13), às 10h30. A partir das 12h, será aberta uma nova assembleia para que os trabalhadores deliberem sobre a proposta do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026-2028. A votação ficará aberta até as 20h.





Em outras partes do país, bases sindicais como Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Pernambuco, Porto Alegre, Mato Grosso, Florianópolis, Alagoas, ABC Paulista, Rondônia, Sergipe e Campinas aceitaram os termos das negociações e encerraram as greves. Segundo o Sindibancários, cerca de 18 entidades, entre elas a do Espírito Santo, rejeitaram o acordo.