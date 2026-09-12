Greve dos bancários continua no ES após rejeição de propostas do BB e da Caixa

Os bancários do Espírito Santo rejeitaram as propostas de acordo apresentadas pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal e decidiram manter a greve no Estado. As votações foram realizadas de forma virtual pelo Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (Sindibancários) e encerradas na sexta-feira (11).
No Banco do Brasil, 56% dos funcionários que participaram da assembleia votaram contra a proposta específica apresentada pela instituição. Outros 42% foram favoráveis ao acordo e 2% se abstiveram. Com o resultado, a categoria decidiu manter a paralisação, seguindo a orientação do Sindicato.
Uma nova plenária dos funcionários do Banco do Brasil está marcada para domingo (13), às 10h30. A partir das 12h, será aberta uma nova assembleia para que os trabalhadores deliberem sobre a proposta do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026-2028. A votação ficará aberta até as 20h.
Em outras partes do país, bases sindicais como Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Pernambuco, Porto Alegre, Mato Grosso, Florianópolis, Alagoas, ABC Paulista, Rondônia, Sergipe e Campinas aceitaram os termos das negociações e encerraram as greves. Segundo o Sindibancários, cerca de 18 entidades, entre elas a do Espírito Santo, rejeitaram o acordo.
Na Caixa Econômica Federal, a rejeição à proposta foi ainda maior. Segundo o Sindibancários, 90% dos trabalhadores que participaram da votação foram contrários ao acordo apresentado pelo banco.
Com a decisão, a greve dos empregados da Caixa continua por tempo indeterminado no Espírito Santo. O sindicato havia orientado a categoria a votar contra a proposta por considerar que ela não atende às principais reivindicações dos trabalhadores.
Ainda segundo a entidade, empregados da Caixa em outros estados também rejeitaram o acordo, incluindo São Paulo.
Os bancários capixabas também rejeitaram a proposta da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), com 85% dos votos contrários.
Uma nova plenária para organizar a continuidade da greve está marcada para domingo (13), às 10h30, com participação dos empregados da Caixa.
O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) foi o primeiro a aceitar os termos do novo ACT. 85% dos trabalhadores votaram pela aprovação do acordo. Outros 12% rejeitaram a proposta e 3% se abstiveram.
Entre os avanços incluídos no acordo está a formalização de três abonos que, segundo o sindicato, eram concedidos informalmente: Quarta-feira de Cinzas, sexta-feira de Corpus Christi e véspera de Natal. Com a negociação, esses dias passam a ser previstos oficialmente no ACT.
Já o Banestes teve uma nova proposta apresentada no fim da tarde de sexta-feira (11). Entre os pontos destacados pela entidade está um aumento real de 1,2% no salário dos funcionários. Diante da nova proposta, o Sindicato orienta os bancários pela aprovação.
A plenária para avaliação do acordo será realizada na segunda-feira (14), às 18h30. A assembleia virtual de votação começa às 20h do mesmo dia e termina às 17h de terça-feira (15).