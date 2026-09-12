São Mateus consolida seu potencial e atrai negócios para o Norte do ES

São Mateus tem mostrado ser uma das principais cidades do Norte do Espírito Santo na área econômica. Com uma população de mais de 135 mil pessoas — de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2026 — o município passa por uma fase de expansão, atraindo novas indústrias e impulsionando a geração de empregos.
Entre janeiro e julho deste ano, já foram criados mais de 500 novos postos de trabalho na cidade, com destaque para os setores de agropecuária, construção e indústria, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Além disso, entre janeiro e agosto foram abertas 2.487 empresas no município, que conta com 21 mil personalidades jurídicas em funcionamento atualmente, de acordo com a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES).
Pensando no futuro, a cidade tem R$ 2,4 bilhões de investimentos anunciados para o período de 2024 a 2029, segundo levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves. Entre os setores com maiores previsões de investimento estão o de transporte, de energia e o de saneamento/urbanismo. Com esse aporte financeiro, a expectativa é de que a cidade prossiga na abertura de mais oportunidades para a mão de obra local.
Para evidenciar o destaque econômico da cidade e homenagear quem investe no desenvolvimento local, foi realizada a 14ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de São Mateus, na noite de sexta-feira (11). Com o tema “Conexões que marcam”, o evento reuniu lideranças e empresários que apostam amplamente na expansão do município para atender às demandas, principalmente, do Litoral Norte.
A diretora-regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, destacou a importância das empresas locais e também da chegada de novos empreendimentos para a economia do município.
Estamos falando de um PIB de aproximadamente R$ 4 bilhões. Tivemos agora o anúncio de investimentos bilionários que estão chegando também para o município. E tudo isso é reflexo de um trabalho muito forte dos empreendedores, das empresas locais, de empresas de fora que estão chegando aqui
Maria Helena Vargas Diretora-regional da Rede Gazeta
Para o prefeito de São Mateus, Marcus Batista, o fator da cidade receber muitas pessoas de outros estados, sobretudo do leste de Minas Gerais e do Sul da Bahia, reforça a importância da economia da cidade para o Estado capixaba. De acordo com ele, a cidade vem se preparando para receber cada vez mais pessoas de fora, com investimentos em áreas como saúde, segurança e infraestrutura.
Estamos nos estruturando, fazendo projetos de infraestrutura para poder receber esses investimentos. Na parte de saúde, vamos ser contemplados com um grande hospital. Também temos um projeto de infraestrutura para garantir o abastecimento de água potável aos moradores
Marcus Batista Prefeito de São Mateus
Visando expandir os negócios, a Café Duarte tem feito um investimento que promete dobrar o potencial de produção até 2027. De acordo com o diretor da empresa, Ronaldo Torezani, a fábrica já havia aumentado sua capacidade em 400% antes de passar por essa nova ampliação.
Fizemos um investimento na estrutura nova, com tecnologia e equipamentos novos. Isso nos proporcionou novos negócios e novas parcerias
Ronaldo Torezani Diretor da Café Duarte
Para atender ao crescimento da demanda do município, o Supermercado Casagrande anunciou que está iniciando a construção de uma nova unidade no bairro Pedra D'água. A empresa já está em fase de contratações e projeta gerar cerca de 150 novos empregos em São Mateus.
Já começamos as nossa contratações, já começamos a nossa obra. E isso prova que podemos oferecer nossos produtos às pessoas de cada região do Estado
Emanuel Arruda Cosme Gerente de loja do Supermercado Casagrande
Com cerca de 1.500 alunos, a Multivix tem buscado ampliar sua oferta de cursos na cidade para suprir as necessidades do mercado de trabalho. A faculdade anunciou que vai implementar as faculdades de Odontologia e de Medicina Veterinária, oferecendo ainda experiências mais tecnológicas para os alunos.
A Multivix tem investido bastante em tecnologia e inovação. Hoje, ela conta, por exemplo, com centros de simulação realística, que é o que temos de mais inovador na área de saúde
Sandrélia Cerutti Diretora-geral da Faculdade Multivix São Mateus
Empresa mateense, a Soma Urbanismo tem atuado na comercialização de loteamentos e contribuindo para a infraestrutura local. A expectativa é de que a cidade continue crescendo, gerando novas demandas de imóveis residenciais e comerciais.
Sempre pensamos em São Mateus, avaliando tudo que está acontecendo em volta: o crescimento das empresas, o que vem chegando na cidade; quem são as pessoas que precisam de moradia de qualidade. A Soma Urbanismo está aí para poder ajudar nessa construção
Gilbert Canal Vice-presidente da Soma Urbanismo
Para Nivaldo Mauri, diretor de negócios do Sicoob Conexão, com forte atuação no município, é importante continuar apoiando empresários da região, o que consequentemente contribui para o desenvolvimento da cidade.
A partir do momento em que o Sicoob apoia essas empresas e que elas se consolidam, temos um empresário e sua família fortalecidos. Consequentemente, também vemos os colaboradores e suas famílias fortificadas. Promover esses impactos positivos é a essência do Sicoob
Nivaldo Mauri Diretor de negócios do Sicoob Conexão
O Instituto Alexandre Brumatti tem em São Mateus equipamentos tecnológicos que são utilizados no mundo inteiro para a realização de procedimentos cirúrgicos, como por exemplo cirúrgias mamárias e lipoaspiração, e segue ampliando seu leque de serviços. Acompanhando o cenário de inovação, o Instituto vai receber duas novas máquinas para auxiliar nos procedimentos.
Estamos sempre em busca de novas tecnologias e técnicas. Fazemos parte de um grupo de mentoria de cirurgiões do Brasil inteiro que nos dá acesso a essas inovações com mais brevidade
Alexandre Brumatti Cirurgião e proprietário do Instituto Alexandre Brumatti
A construção da nova estrutura vai aumentar a nossa capacidade de atendimento. Nós já temos uma rede de profissionais que atendem para o Cartão de Todos. Agora com essa sede nova, vamos poder acolher mais gente e de uma forma ainda melhor
Thiago Pagani Sócio-proprietário do Cartão de Todos