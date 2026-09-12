São Mateus consolida seu potencial e atrai negócios para o Norte do ES

São Mateus tem mostrado ser uma das principais cidades do Norte do Espírito Santo na área econômica. Com uma população de mais de 135 mil pessoas — de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2026 — o município passa por uma fase de expansão, atraindo novas indústrias e impulsionando a geração de empregos.





Entre janeiro e julho deste ano, já foram criados mais de 500 novos postos de trabalho na cidade, com destaque para os setores de agropecuária, construção e indústria, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).





Além disso, entre janeiro e agosto foram abertas 2.487 empresas no município, que conta com 21 mil personalidades jurídicas em funcionamento atualmente, de acordo com a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES).





Pensando no futuro, a cidade tem R$ 2,4 bilhões de investimentos anunciados para o período de 2024 a 2029, segundo levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves. Entre os setores com maiores previsões de investimento estão o de transporte, de energia e o de saneamento/urbanismo. Com esse aporte financeiro, a expectativa é de que a cidade prossiga na abertura de mais oportunidades para a mão de obra local.





Para evidenciar o destaque econômico da cidade e homenagear quem investe no desenvolvimento local, foi realizada a 14ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de São Mateus, na noite de sexta-feira (11). Com o tema “Conexões que marcam”, o evento reuniu lideranças e empresários que apostam amplamente na expansão do município para atender às demandas, principalmente, do Litoral Norte.





A diretora-regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, destacou a importância das empresas locais e também da chegada de novos empreendimentos para a economia do município.