'Foi tenso', diz Giovana Cordeiro sobre repescagem no Dança dos Famosos

Giovana Cordeiro entrou no universo da dança pela televisão, mas acabou encontrando um desafio ainda maior no palco do Dança dos Famosos: a repescagem. Do Grupo C, ela e Breno Ferreira garantiram a classificação. A etapa vai ao ar neste domingo (13).
"Foi tenso, mas deu tudo certo", contou à reportagem. Nesta sexta-feira (11), a atriz marcou presença no quinto dia de Rock in Rio.
Competitiva assumida, Giovana conta que ficou chateada com a possibilidade de deixar a disputa, mas encarou a nova etapa com a mesma disposição dos ensaios. "Ninguém gosta de perder, né? Quem vai competir para perder?", brinca.
A relação com a dança, aliás, começou bem antes do programa. Neste ano, Giovana gravou a série "Mansão Hedonê", do Globoplay, em que interpreta Leandra, uma dançarina que se apresenta todas as noites em uma mansão. Agora, vive uma experiência bem diferente no palco do Dança. "Esse ano eu tô dançarina", resume.
Para chegar à final, ela conta que tem se dedicado à fisioterapia, treinos e ensaios em casa. E ainda tem uma pequena fiscal por perto: a sobrinha Thay, de 13 anos, bailarina e fã de K-pop. "Tem uma bailarina em casa me cobrando", diz.
Giovana já sabe que o próximo desafio na competição é no ritmo da bachata. A atriz diz que o corpo ainda está tentando entender o ritmo e espera chegar logo a estilos em que se sinta mais à vontade. "Vai chegar um samba, vai chegar um funk, que a gente vai falar: 'Ah, sim, aqui estamos em casa'", brinca.
Mesmo com a pressão da competição, ela diz que a convivência entre os participantes pesa tanto quanto a disputa. "É difícil competir com pessoas com quem a gente está construindo uma relação de parceria."
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