'Foi tenso', diz Giovana Cordeiro sobre repescagem no Dança dos Famosos





Giovana já sabe que o próximo desafio na competição é no ritmo da bachata. A atriz diz que o corpo ainda está tentando entender o ritmo e espera chegar logo a estilos em que se sinta mais à vontade. "Vai chegar um samba, vai chegar um funk, que a gente vai falar: 'Ah, sim, aqui estamos em casa'", brinca.