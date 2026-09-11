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Luana Piovani chama João Vicente de Castro de 'Jurandir' e alfineta apresentador

A atriz reagiu nas redes sociais a um trecho do programa do apresentador
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 16:59

Luana Piovani e João Vicente
Luana Piovani e João Vicente Instagram@luapio/@joaovicente27

Luana Piovani entrou em uma discussão nas redes sociais após um comentário feito por João Vicente de Castro sobre Ana Paula Arósio. A atriz reagiu a um trecho do programa Papo de Segunda, do GNT, em que o apresentador comentava uma lembrança envolvendo a artista. Na mesma publicação, Luana também fez questão de elogiar Junior Lima.

No vídeo, Junior, que é mentor do Estrelas da Casa, relembrava as mulheres que despertavam seu interesse durante a adolescência.

"Na adolescência, teve aquela fase Ana Paula Arósio, Luana Piovani, eu tinha crush nas duas", contou. Na sequência, João Vicente respondeu: "Eu entendo você, Ana Paula Arósio era realmente muito bonita".

A escolha do verbo no passado chamou a atenção de Luana. Nos comentários da publicação, ela ironizou o apresentador e fez uma referência ao rótulo de galã associado a ele.

"Eu gosto do Jurandir dizendo que Ana Paula era (bonita), ele nunca foi apesar de tentar até hoje (...) Ahhhh, João Vicente e sua falta de modos, aliás esse programa, né, gente, convenhamos, macho com palco? sei, que fofo o Jr (...)", escreveu a atriz.

A declaração provocou reações de outros internautas. Parte do público apoiou Luana e também criticou João Vicente. "Luana sempre certeira", disse uma pessoa. "Loba, esse galã da Shopee não merece sua atenção!", falou outra. "Maravilhosa! Você inspira! Héteros dão sempre preguiça, o Junior é um caso à parte, pois é sempre um elegante e querido!", declarou um terceiro.

Outros usuários, porém, saíram em defesa do apresentador e interpretaram a fala de João Vicente de outra maneira. "Mas eles estavam falando no passado. Então era, sim. Você que quer lacrar em tudo", disparou uma pessoa. "Eu entendi o era como alguém que não está mais nos holofotes, e não como alguém que não é mais bonita (...)", opinou mais uma.

Ana Paula Arósio está afastada da televisão desde 2010. Desde então, a atriz mantém uma vida mais reservada e fez poucas aparições públicas.

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