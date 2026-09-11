Luana Piovani chama João Vicente de Castro de 'Jurandir' e alfineta apresentador

Outros usuários, porém, saíram em defesa do apresentador e interpretaram a fala de João Vicente de outra maneira. "Mas eles estavam falando no passado. Então era, sim. Você que quer lacrar em tudo", disparou uma pessoa. "Eu entendi o era como alguém que não está mais nos holofotes, e não como alguém que não é mais bonita (...)", opinou mais uma.