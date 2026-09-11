Gilvan da Federal tem registro de candidatura negado pelo TRE-ES

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) decidiu, em sessão plenária desta sexta-feira (11), negar o registro de candidatura do deputado federal Gilvan da Federal (PL) para disputar a reeleição nas eleições de 2026.





A decisão ocorreu com base no voto da relatora da ação no TRE-ES, a juíza Isabela Rossi Naumann Chaves, acompanhada à unanimidade em seu entendimento. Ao decidir pelo impedimento do parlamentar de integrar o pleito deste ano, a magistrada considerou a condenação de Gilvan por violência política de gênero contra a deputada estadual Camila Valadão (PSol).





Gilvan havia pedido o registro de candidatura ao TRE-ES em agosto. O processo passou a ser questionado depois que uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) restabeleceu os efeitos da condenação criminal que havia deixado o deputado inelegível.





O caso teve origem em fatos ocorridos em dezembro de 2021, quando Gilvan e Camila Valadão eram vereadores de Vitória. Durante uma sessão da Câmara Municipal, o então vereador fez ofensas contra Camila, incluindo referências à religião e à condição de mulher.





O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denunciou Gilvan por violência política de gênero, injúria e intolerância religiosa. A Justiça Eleitoral, porém, condenou-o por violência política de gênero e o absolveu dos outros dois crime. A condenação foi confirmada pelo plenário do TRE-ES em dezembro de 2025.





Com a decisão em segunda instância, passou a valer a inelegibilidade prevista na Lei da Ficha Limpa. Também em 2025, o tribunal acatou o pedido de suspensão condicional da pena.





A reportagem tenta contato com a defesa de Gilvan para repercutir a decisão da Justiça Eleitoral desta sexta-feira (11). Em caso de resposta, este texto será atualizado.





O advogado Saulo Salvador, representante de Camila Valadão no processo sobre violência política de gênero, afirmou que o resultado do julgamento "reafirma que a violência política de gênero tem consequências". Ainda segundo ele, " a voz das mulheres na política importa — e nenhuma forma de violência poderá silenciá-la.”