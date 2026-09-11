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Eleições 2026

Gilvan da Federal tem registro de candidatura negado pelo TRE-ES

Decisão da Justiça Eleitoral foi unânime para barrar participação do deputado no pleito

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 18:15

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

11 set 2026 às 18:15
Decisão da Corte capixaba barra parlamentar de tentar seguir na Câmara dos Deputados
Gilvan da Federal busca reeleição na Câmara dos Deputados pelo ES Reprodução

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) decidiu, em sessão plenária desta sexta-feira (11), negar o registro de candidatura do deputado federal Gilvan da Federal (PL) para disputar a reeleição nas eleições de 2026. 


A decisão ocorreu com base no voto da relatora da ação no TRE-ES, a juíza Isabela Rossi Naumann Chaves, acompanhada à unanimidade em seu entendimento. Ao decidir pelo impedimento do parlamentar de integrar o pleito deste ano, a magistrada considerou a condenação de Gilvan por violência política de gênero contra a deputada estadual Camila Valadão (PSol).


Gilvan havia pedido o registro de candidatura ao TRE-ES em agosto. O processo passou a ser questionado depois que uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) restabeleceu os efeitos da condenação criminal que havia deixado o deputado inelegível.


O caso teve origem em fatos ocorridos em dezembro de 2021, quando Gilvan e Camila Valadão eram vereadores de Vitória. Durante uma sessão da Câmara Municipal, o então vereador fez ofensas contra Camila, incluindo referências à religião e à condição de mulher.


O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denunciou Gilvan por violência política de gênero, injúria e intolerância religiosa. A Justiça Eleitoral, porém, condenou-o por violência política de gênero e o absolveu dos outros dois crime. A condenação foi confirmada pelo plenário do TRE-ES em dezembro de 2025. 


Com a decisão em segunda instância, passou a valer a inelegibilidade prevista na Lei da Ficha Limpa. Também em 2025, o tribunal acatou o pedido de suspensão condicional da pena.


A reportagem tenta contato com a defesa de Gilvan para repercutir a decisão da Justiça Eleitoral desta sexta-feira (11). Em caso de resposta, este texto será atualizado.


O advogado Saulo Salvador, representante de Camila Valadão no processo sobre violência política de gênero, afirmou que o resultado do julgamento "reafirma que a violência política de gênero tem consequências". Ainda segundo ele, " a voz das mulheres na política importa — e nenhuma forma de violência poderá silenciá-la.”

Recurso no TSE

 Em julho deste ano, o ministro Kassio Nunes Marques concedeu uma liminar que permitiu ao deputado participar da convenção do PL e ter o nome homologado pelo partido; o recurso apresentado ainda seria analisado.


Em 26 de agosto, porém, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva negou o pedido de Gilvan e revogou a liminar. Com isso, voltaram a valer os efeitos da condenação, incluindo a inelegibilidade. A decisão foi comunicada ao TRE-ES.


A Procuradoria Regional Eleitoral no Espírito Santo pediu, então, que a Justiça Eleitoral negasse o registro de candidatura do deputado. A Federação PSol/Rede também apresentou manifestação contra a candidatura.


Gilvan foi eleito deputado federal pelo Espírito Santo em 2022 e busca continuar  na Câmara dos Deputados. O parlamentar tem até a próxima segunda-feira (14) para recorrer ao TSE, mesmo prazo dado ao partido para promover a troca da candidatura.

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