ES terá quase 38 mil mesários nas eleições; entenda as funções

O Espírito Santo vai contar com quase 38 mil mesários nas Eleições 2026. Do total, 71%, ou 27.068 pessoas, se voluntariaram para atuar no pleito. A proporção está acima da média nacional: no Brasil, dos 1.783.024 mesários, 58,49% são voluntários.
O número de voluntários em território capixaba neste ano supera o de 2022, quando foram realizadas as últimas eleições gerais. Há quatro anos, 65,6% dos 37.306 mesários do Estado – o que corresponde a 24.472 deles – se dispuseram a trabalhar no dia da votação.
Por sua vez, o número de municípios capixabas que têm a proporção de mesários voluntários superando os 90% se manteve: são cinco. É o caso de Guarapari, onde 1.192 pessoas (95,21% do total) se dispuseram a trabalhar nas eleições, e apenas 60 são não voluntárias. Muqui (94,77%), João Neiva (92,35%), Fundão (91,79%) e Cachoeiro de Itapemirim (90,3%) completam a lista.
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 10.931 mesários do Espírito Santo que vão atuar neste pleito não são voluntários, o equivalente a 28,77% dos 37.999 convocados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).
O número de não voluntários tem diminuído a cada eleição. Em 2018, 29.482 (79,38%) pessoas que não se voluntariaram foram convocadas pela Justiça Eleitoral para trabalhar nas eleições no Estado. Em 2020, ano de eleição municipal realizada durante a pandemia de Covid-19, o número caiu para 11.306 (38,09%), enquanto a proporção de voluntários bateu recorde, chegando a 61,91% (18.376 pessoas).
Já em 2022, os 12.834 mesários não voluntários eram 34,4% do total, e em 2024, quando aconteceram as últimas eleições municipais, o número de mesários não voluntários foi de 12.316 (31,92%).
Cada Mesa Receptora de Votos é formada por quatro pessoas:
presidente;
primeiro mesário;
segundo mesário;
secretário.
O presidente da mesa é responsável por coordenar os trabalhos da seção eleitoral. Entre as atribuições estão iniciar e encerrar a votação, autorizar eleitores a votar ou justificar a ausência, esclarecer dúvidas, manter a ordem na seção e zelar pela urna eletrônica e pelos demais materiais utilizados.
Já os demais mesários fazem a identificação dos eleitores; entregam o comprovante de votação após o voto; e, nos casos de justificativa, conferem o preenchimento do requerimento e entregam o comprovante correspondente.
Também auxiliam na organização da fila, observando as prioridades de votação; distribuem as senhas de atendimento às 17 horas; e participam da elaboração da ata da seção eleitoral.
Quem atua como mesário, seja por convocação, seja de forma voluntária, tem direito a benefícios previstos pela Justiça Eleitoral, entre eles:
Dois dias de folga para cada dia trabalhado nas eleições e para cada dia de treinamento;
Auxílio-alimentação de R$ 65 por turno de trabalho;
Possibilidade de utilizar a atuação como critério de desempate em concursos públicos, quando previsto no edital;
Isenção de taxa de inscrição em concurso público, quando prevista em edital.
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