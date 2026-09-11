ES terá quase 38 mil mesários nas eleições; entenda as funções

O Espírito Santo vai contar com quase 38 mil mesários nas Eleições 2026. Do total, 71%, ou 27.068 pessoas, se voluntariaram para atuar no pleito. A proporção está acima da média nacional: no Brasil, dos 1.783.024 mesários, 58,49% são voluntários.





O número de voluntários em território capixaba neste ano supera o de 2022, quando foram realizadas as últimas eleições gerais. Há quatro anos, 65,6% dos 37.306 mesários do Estado – o que corresponde a 24.472 deles – se dispuseram a trabalhar no dia da votação.





Por sua vez, o número de municípios capixabas que têm a proporção de mesários voluntários superando os 90% se manteve: são cinco. É o caso de Guarapari, onde 1.192 pessoas (95,21% do total) se dispuseram a trabalhar nas eleições, e apenas 60 são não voluntárias. Muqui (94,77%), João Neiva (92,35%), Fundão (91,79%) e Cachoeiro de Itapemirim (90,3%) completam a lista.





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