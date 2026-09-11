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Eleições 2026

ES terá quase 38 mil mesários nas eleições; entenda as funções

Percentual de voluntários no Estado é de 71%, acima da média nacional de 58,49%; cinco cidades têm mais de 90%

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 16:20

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

11 set 2026 às 16:20

O Espírito Santo vai contar com quase 38 mil mesários nas Eleições 2026. Do total, 71%, ou 27.068 pessoas, se voluntariaram para atuar no pleito. A proporção está acima da média nacional: no Brasil, dos 1.783.024 mesários, 58,49% são voluntários.


O número de voluntários em território capixaba neste ano supera o de 2022, quando foram realizadas as últimas eleições gerais. Há quatro anos, 65,6% dos 37.306 mesários do Estado – o que corresponde a 24.472 deles – se dispuseram a trabalhar no dia da votação. 


Por sua vez, o número de municípios capixabas que têm a proporção de mesários voluntários superando os 90% se manteve: são cinco. É o caso de Guarapari, onde 1.192 pessoas (95,21% do total) se dispuseram a trabalhar nas eleições, e apenas 60 são não voluntárias. Muqui (94,77%), João Neiva (92,35%), Fundão (91,79%) e Cachoeiro de Itapemirim (90,3%) completam a lista.


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Mesários nas eleições de 2026 no Espírito Santo são 37.999.

ES terá quase 38 mil mesários nas eleições; entenda as funções

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 10.931 mesários do Espírito Santo que vão atuar neste pleito não são voluntários, o equivalente a 28,77% dos 37.999 convocados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).


O número de não voluntários tem diminuído a cada eleição. Em 2018, 29.482 (79,38%) pessoas que não se voluntariaram foram convocadas pela Justiça Eleitoral para trabalhar nas eleições no Estado. Em 2020, ano de eleição municipal realizada durante a pandemia de Covid-19, o número caiu para 11.306 (38,09%), enquanto a proporção de voluntários bateu recorde, chegando a 61,91% (18.376 pessoas).


Já em 2022, os 12.834 mesários não voluntários eram 34,4% do total, e em 2024, quando aconteceram as últimas eleições municipais, o número de mesários não voluntários foi de 12.316 (31,92%).

O que faz um mesário?

Cada Mesa Receptora de Votos é formada por quatro pessoas:


  • presidente;

  • primeiro mesário;

  • segundo mesário;

  • secretário.


O presidente da mesa é responsável por coordenar os trabalhos da seção eleitoral. Entre as atribuições estão iniciar e encerrar a votação, autorizar eleitores a votar ou justificar a ausência, esclarecer dúvidas, manter a ordem na seção e zelar pela urna eletrônica e pelos demais materiais utilizados.


Já os demais mesários fazem a identificação dos eleitores; entregam o comprovante de votação após o voto; e, nos casos de justificativa, conferem o preenchimento do requerimento e entregam o comprovante correspondente.


Também auxiliam na organização da fila, observando as prioridades de votação; distribuem as senhas de atendimento às 17 horas; e participam da elaboração da ata da seção eleitoral.

Mesários nas eleições de 2026 no Espírito Santo são 37.999.
Mesários nas eleições de 2026 no Espírito Santo são 37.999. Canva
Quais são os benefícios de ser mesário?

Quem atua como mesário, seja por convocação, seja de forma voluntária, tem direito a benefícios previstos pela Justiça Eleitoral, entre eles:


  • Dois dias de folga para cada dia trabalhado nas eleições e para cada dia de treinamento;

  • Auxílio-alimentação de R$ 65 por turno de trabalho;

  • Possibilidade de utilizar a atuação como critério de desempate em concursos públicos, quando previsto no edital;

  • Isenção de taxa de inscrição em concurso público, quando prevista em edital.

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