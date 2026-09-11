"Não" do TRE a Gilvan é pedagógico: doutrina da agressão gratuita não pode prosperar

Os sete juízes do TRE-ES barraram por unanimidade, nesta sexta-feira (11), a candidatura de Gilvan da Federal (PL) à reeleição na Câmara dos Deputados. O motivo: ele está inelegível por ter sido condenado em três instâncias pelo crime de violência política contra mulher. A decisão do TRE-ES é emblemática. Mais que emblemática, é pedagógica. Não só para o deputado, mas para toda a classe política. E para todos nós, como sociedade.





Na política (como na vida), o insulto não pode prosperar. O ataque não pode prosperar. O desrespeito não pode prosperar. A agressão verbal não pode prosperar. Mas essas têm sido as marcas do fazer político de Gilvan.





Ao longo dos últimos seis anos, o deputado transformou o insulto em regra; o ataque em forma de fazer política; o desrespeito em arma; a agressão verbal em modus operandi. Tudo isso com assombroso grau de naturalidade, como se a política fosse isso aí mesmo... como se fosse normal e aceitável proceder dessa maneira. Não é.





Desde os primórdios, na Câmara de Vitória, a prática política de Gilvan tem sido um terremoto de fúria e violência verbal e simbólica. Em seus primeiros meses de vereança, estupefata, parte da imprensa e da sociedade capixaba passou a se indagar: o que é isso que estamos a assistir? De onde vem tamanha fúria? Por que sempre essa raiva toda? E o que essa ira constrói?





Sistematicamente, Gilvan tem tratado adversários não como o que são (adversários!), mas como inimigos odiáveis e desprezíveis que nem deveriam existir e que, portanto, precisam ser combatidos com todo o vigor. “Combatidos” é pouco. Aniquilados. Política com P não é isso.





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Não se trata só de Gilvan. O deputado tornou-se um arquétipo de certo comportamento político que tem se multiplicado nos últimos anos, impulsionado pela polarização ideológica nacional e pela “ditadura dos algoritmos” que regem as redes sociais, universo onde o ódio nutrido pelos haters em suas bolhas gera muito engajamento (e votos).





Tal comportamento político não pode ser banalizado, sob o risco de caminharmos a passos largos para uma realidade distópica que subverte não só o ideal como a própria finalidade real da atividade política, concebida como o espaço do confronto saudável (e respeitoso!) de ideias.





Na democracia, desde a Grécia Antiga, a política não é um octógono nem uma jaula de vale-tudo, onde vence quem vocifera mais alto e demonstra maior desprezo pelo oponente. Política é, por definição, a arena do debate público – mais que tudo no Parlamento, cuja essência é exatamente essa.





Imaginemos uma Câmara dos Deputados formada por 513 Gilvans. Ou por 100 Gilvans que fossem... uma centena de “pitbulls sem coleira”, como costuma dizer Magno Malta (PL). Que debate seria possível ali? Alguém conseguiria se ouvir? Onde é que iríamos parar?





A Câmara é, por excelência, a Casa de representação do povo, a caixa de ressonância popular que ecoa – e para onde escoam – as aspirações da nossa sociedade. De certo modo, a Câmara reflete a imagem do povo brasileiro. Ao mesmo tempo, porém, o comportamento dos nossos representantes, ali instalados por vontade popular, também inspira e influencia o comportamento social, num jogo de espelhos que se refletem mutuamente.





Dizendo-o de outra maneira, nossos parlamentares servem de exemplos para nossa sociedade. Espera-se, pois, que se comportem de maneira exemplar, com a responsabilidade exigida pelo cargo. Esse comportamento gilvanesco não pode ser banalizado, muito menos naturalizado. Seria um atalho para a barbárie.





Como a Justiça, inclusive a Eleitoral, é pródiga em reviravoltas, Gilvan ainda poderá quem sabe receber do TSE alguma boia de salvação. De todo modo, tornemos ao ponto: a negativa à sua candidatura tem efeito pedagógico. O próprio poderia aproveitar a ocasião para se propor uma autorreflexão.





Nada indica que o fará.