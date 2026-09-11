A hora da verdade para Gilvan da Federal na Justiça Eleitoral

O deputado federal Gilvan Aguiar Costa (PL) é praticante de boxe e MMA – como ele mesmo anunciou ao mundo, da tribuna da Câmara, ao desafiar o senador Marcos do Val literalmente para a briga, em junho de 2024. Agora, eleitoralmente, o lutador amador está nas cordas.





Aliás, após alguns autogolpes, Gilvan sofreu um knock-down... e a contagem protetora do juiz está muito perto do fim. Mais conhecido como Gilvan da Federal, ele ainda pode se reerguer e voltar ao combate eleitoral. Mas esse, hoje, não é o quadro mais provável. Na arena judicial, a luta do deputado no momento é travada em dois ringues simultaneamente: no TRE-ES e no TSE. Mas, realisticamente, apenas do segundo pode vir eventual salvação para ele.





Gilvan quer renovar o mandato na Câmara, pelo PL. Para isso, no dia 15 de agosto, pediu ao TRE-ES o registro de candidatura. O pedido de Gilvan ainda não foi julgado nem pautado. O TRE-ES precisa fazê-lo até a próxima segunda-feira (14). Esse também é o último dia do prazo que os partidos têm para trocar candidatos. Portanto, é a primeira data fatal para Gilvan e para a direção estadual do PL-ES (leia-se Magno Malta), que têm uma decisão vital a tomar: mantê-lo ou substituí-lo na chapa do partido à Câmara dos Deputados?





Para advogados eleitoralistas ouvidos pela coluna, inclusive não envolvidos diretamente na questão, ao decidir sobre o pedido de registro, os sete juízes do TRE-ES só farão cumprir uma formalidade. Não podem senão barrar a candidatura de Gilvan, por uma razão legal muito simples:





No momento em que publicamos este texto, Gilvan está inelegível, à luz da Lei da Ficha Limpa, por ter sofrido condenação – já confirmada em três instâncias – pelo crime de violência política de gênero contra a atual deputada estadual Camila Valadão (PSol). Uma das consequências da decisão é a perda dos direitos políticos, ficando o réu impedido de votar e ser votado por oito anos.





> Quer receber as publicações da Coluna Vitor Vogas pelo Whatsapp? É só clicar aqui





A sentença de primeiro grau, em ação penal eleitoral movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) a partir de uma notícia-crime apresentada pela Federação PSol/Rede, foi confirmada por unanimidade no Pleno do próprio TRE-ES em dezembro do ano passado. Foi então que ele ficou inelegível, por se tratar de decisão de segundo grau, proferida por órgão colegiado.





Gilvan, então, recorreu da decisão à instância superior da Justiça Eleitoral, apresentando um pedido de habeas corpus criminal ao TSE. Em julho, durante o recesso forense, o ministro Kassio Nunes Marques, presidente da Corte, sem entrar na análise do mérito, concedeu ao deputado liminar que lhe permitiu participar da convenção estadual do PL, ter o nome homologado pelo partido e pelo menos requerer o registro de candidatura ao TRE-ES – até o julgamento do mérito do habeas corpus.





No dia 26 de agosto, o relator do recurso, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, um dos representantes do STJ no TSE, negou o habeas corpus pedido por Gilvan, revogou a liminar de Nunes Marques, manteve a condenação do deputado por violência política de gênero e, consequentemente, os efeitos de tal condenação, incluindo a inelegibilidade. A decisão foi imediatamente comunicada ao TRE-ES.





A partir da decisão de Cueva, a Procuradoria Regional Eleitoral do Espírito Santo, braço eleitoral do Ministério Público Federal, impugnou a candidatura de Gilvan, ou seja, pediu ao TRE-ES que indefira (negue, recuse) a candidatura do deputado, por aplicação automática da lei. Representada no processo pelo advogado Saulo Salvador Salomão, a Federação PSol/Rede juntou-se à causa, apresentando uma notícia de inelegibilidade.





A relatora do pedido de registro do bolsonarista no TRE-ES é Isabella Rossi Naumann Chaves, representante da classe dos juízes de direito. Por acaso, uma mulher.





Enquanto isso, para salvar a própria candidatura, Gilvan voltou a apelar à última instância: no dia 31 de agosto, seus advogados em Brasília apresentaram dois agravos regimentais ao TSE. Os dois estão sob relatoria do mesmo ministro que lhe negou o habeas corpus: Ricardo Villas Bôas Cueva.