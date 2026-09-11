Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/09/2026

A carta “4 de Copas” pede atenção ao desânimo e à tendência de não perceber oportunidades por estar concentrado(a) demais no que não saiu como esperado. No amor, talvez seja necessário olhar novamente para uma possibilidade antes de descartá-la, enquanto, na carreira, uma oportunidade poderá estar mais próxima do que você imagina. Na saúde, procure sair da rotina e fazer algo que desperte prazer. Entre amigos, aceite convites e permita-se estar com pessoas capazes de trazer leveza ao seu dia.