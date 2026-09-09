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Vitor Vogas

Ex-líder de Euclério entra na campanha de Pazolini e desperta ira do prefeito: “Traiu a cidade”

Cesar Lucas foi líder de Euclério por anos na Câmara de Cariacica, mas agora assumiu apoio a Pazolini e se filiou ao partido do adversário de Ricardo Ferraço. “Não é mais da minha base, pelo contrário. Vou mostrar à cidade quem ele é”, diz prefeito

Publicado em 08 de Setembro de 2026 às 21:39

Publicado em 

08 set 2026 às 21:39
Cesar Lucas foi líder e aliado de Euclério Sampaio
Cesar Lucas foi líder e aliado de Euclério Sampaio Fotomontagem

Pelo menos desde o início deste ano, o vereador de Cariacica Cesar Lucas já atuava nos bastidores da pré-campanha de Lorenzo Pazolini a governador do Espírito Santo e mantinha reuniões com Erick Musso. Agora, por assim dizer, ele se assumiu: começou a fazer campanha publicamente para Pazolini, com direito a participação presencial em atos de rua, como uma carreata na última segunda-feira (7) no bairro Castelo Branco.


Indo além, Cesinha, como é mais conhecido, acaba de se filiar ao Republicanos, partido de Pazolini, presidido no Estado por Erick.


Tudo normal, não fosse por um detalhe: até o início deste ano, Cesinha era nada menos que o líder do prefeito Euclério Sampaio na Câmara de Cariacica. Exerceu a função por quase todo o primeiro mandato do prefeito e no primeiro terço do atual mandato. O prefeito, por sua vez, é ninguém menos que o presidente estadual do MDB e “general” da campanha do governador Ricardo Ferraço (MDB) na Grande Vitória.


E quem é Pazolini senão o principal adversário eleitoral de Ricardo nas urnas?


Até outro dia, líder de Euclério na Câmara; agora, apoiador declarado e correligionário do principal adversário do candidato de Euclério... que ficou possesso com a mudança e tratou de deixar isso muito claro. “Não tem compromisso nenhum com a cidade. Traiu a cidade. Foi covarde e desleal. Comigo não, mas com a cidade.”

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Cesinha diz que seu posicionamento se resume à eleição estadual, pois ele acredita que Pazolini é o melhor para o Espírito Santo, mas que segue se considerando membro da base de Euclério na Câmara. “Sou base aliada. Tenho votado sempre com ele. Não mudou nada para mim.”


Euclério responde “nem pensar”: agora ele é adversário e assim será tratado. 

Ele pode seguir o rumo que quiser na vida. Não é da minha base, muito pelo contrário. Não quero vê-lo nem perto de mim. O cara pode me trair. Trair a cidade, não.

Euclério Sampaio (MDB), prefeito de Cariacica e apoiador de Ricardo Ferraço

Cesinha argumenta que não se trata de uma “guerra municipal”: 

Nós estamos discutindo um pleito estadual. É uma coisa muito séria. Não é uma guerra municipal. Estamos discutindo quem vai governar o Espírito Santo. E, no meu ponto de vista, o Pazolini é o melhor para o Estado.

Cesar Lucas (agora no Republicanos), vereador de Cariacica e apoiador de Pazolini

Já Euclério alega que seu ex-líder, “por interesses pessoais, está trazendo candidatos de fora”. 


“O que Pazolini fez por Cariacica? O que Erick Musso fez por Cariacica? Nada! Ele traiu o povo e agora tenta vender o voto do povo de Cariacica para dois personagens que nunca ajudaram a cidade.”


Para deputado federal, Cesinha apoia Erick Musso, o presidente estadual do Republicanos e principal articulador político de Pazolini. Ele e Erick são muito ligados. Para senador, o vereador apoia Evair de Melo (Republicanos).


Euclério não perdoa e diz que não perdoará aquele a quem agora considera um ex-aliado. O prefeito chega a comparar Cesinha à vereadora Açucena (PT), com vantagem para a petista, única vereadora declaradamente de oposição a ele em Cariacica.


“Peguei Cesinha no fundo do poço quando foi eleito. Ele não tem pátria. Não merece o voto do povo de Cariacica. Está botando interesses pessoais dele acima da população da cidade. Acima do que eu penso e acima do que eu quero, tem uma cidade que votou em mim, como votou nele também. Estou me afastando de pessoas desleais e que não têm compromisso com a cidade. E o Cesinha é o primeiro deles. Eu respeito mais Açucena do que Cesinha. Açucena luta pelas convicções dela e do partido dela. Cesinha luta por interesses pessoais. Então, eu vou ter dois anos e meio para mostrar para a cidade quem é Cesinha”, conclui, em tom ameaçador.

Cesar Lucas bem atrás de Erick Musso e Pazolini, em carreata de campanha em Cariacica
Cesar Lucas bem atrás de Erick Musso e Pazolini, em carreata de campanha em Cariacica

Quem é Cesar Lucas

Ex-presidente da Câmara de Cariacica, o experiente vereador Cesar Lucas foi substituído por Euclério na função de líder do prefeito nos primeiros meses do ano – quando já se articulava com Pazolini e Erick. Desde então, o líder é o vereador Cabo Fonseca (Republicanos).


Até pouco tempo atrás, ele estava filiado ao Partido Verde (PV), sigla de esquerda que integra a Federação Brasil da Esperança, também integrada por PCdoB e PT. Em Cariacica, o PT é o principal foco de oposição à administração de Euclério. Em 2024, a federação disputou a prefeitura, com a candidatura da educadora Célia Tavares (PT), crítica do prefeito. Apesar disso, Cesinha apoiou a reeleição de Euclério e foi apoiado pelo prefeito para voltar à Câmara.


Mas, no início do ano, a direção estadual do PV deu a Cesinha a carta de anuência, equivalente a uma liberação para ele sair do partido. A informação é confirmada pelo presidente estadual do PV, Fabricio Machado.


De posse dessa carta, Cesinha obteve do TRE-ES o reconhecimento da justa causa para trocar de partido sem risco de perder o atual mandato de vereador. Agora, filia-se ao Republicanos – partido que, a rigor, faz parte da base de Euclério na Câmara. Aliás, é a mesma sigla do atual líder do prefeito, Cabo Fonseca.


Se Cesinha tivesse permanecido no PV, nem Pazolini nem Ricardo... Teoricamente, ele deveria ter apoiado Helder Salomão (PT), o candidato da Federação Brasil da Esperança a governador. “Sim, isso também pesou em minha mudança de partido”, confirma.


Ele explica seu apoio a Pazolini:


“Acompanhei o trabalho dele como prefeito de Vitória. Apesar de ele se intitular de centro-direita, as políticas públicas dele em Vitória foram muito fortes, como o Restaurante Popular, o programa habitacional, as obras estruturantes de São Pedro a Camburi, a urbanização nas periferias, a escola em tempo integral. Acompanho de perto essa evolução e virei um entusiasta dele”.


E completa:


“Ele está muito preparado e tem fôlego novo para governar. Fiquei impressionado com o que ele conseguiu fazer com recursos próprios, já que tinha dificuldades com o Governo do Estado”.


Apesar de tudo, o vereador elogia o trabalho de Euclério:


“Não faço parte de uma aliança por espaço. Faço parte por acreditar. Sempre achei e acho que Euclério é muito bom prefeito da cidade. Foi por isso que se deu a minha saída do PV”.


Cesinha também é aliado de longa de data do ex-governador Paulo Hartung (PSD). 

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