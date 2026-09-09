Ex-líder de Euclério entra na campanha de Pazolini e desperta ira do prefeito: “Traiu a cidade”

Pelo menos desde o início deste ano, o vereador de Cariacica
Cesar Lucas já atuava nos bastidores da pré-campanha de Lorenzo Pazolini a governador
do Espírito Santo e mantinha reuniões com Erick Musso. Agora, por
assim dizer, ele se assumiu: começou a fazer campanha publicamente para
Pazolini, com direito a participação presencial em atos de rua, como uma
carreata na última segunda-feira (7) no bairro Castelo Branco.
Indo além, Cesinha, como é mais conhecido, acaba de se
filiar ao Republicanos, partido de Pazolini, presidido no Estado por Erick.
Tudo normal, não fosse por um detalhe: até o início deste
ano, Cesinha era nada menos que o líder do prefeito Euclério Sampaio na Câmara
de Cariacica. Exerceu a função por quase todo o primeiro mandato do prefeito e
no primeiro terço do atual mandato. O prefeito, por sua vez, é ninguém menos
que o presidente estadual do MDB e “general” da campanha do governador Ricardo
Ferraço (MDB) na Grande Vitória.
E quem é Pazolini senão o principal adversário eleitoral de
Ricardo nas urnas?
Até outro dia, líder de Euclério na Câmara; agora, apoiador
declarado e correligionário do principal adversário do candidato de Euclério...
que ficou possesso com a mudança e tratou de deixar isso muito claro. “Não tem
compromisso nenhum com a cidade. Traiu a cidade. Foi covarde e desleal. Comigo
não, mas com a cidade.”
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Cesinha diz que seu posicionamento se resume à eleição
estadual, pois ele acredita que Pazolini é o melhor para o Espírito Santo, mas
que segue se considerando membro da base de Euclério na Câmara. “Sou base
aliada. Tenho votado sempre com ele. Não mudou nada para mim.”
Euclério responde “nem pensar”: agora ele é adversário e assim
será tratado.
Ele pode seguir o rumo que quiser na vida. Não é da minha base, muito pelo contrário. Não quero vê-lo nem perto de mim. O cara pode me trair. Trair a cidade, não.
Euclério Sampaio (MDB), prefeito de Cariacica e apoiador de Ricardo Ferraço
Cesinha argumenta que não se trata de uma “guerra municipal”:
Nós estamos discutindo um pleito estadual. É uma coisa muito séria. Não é uma guerra municipal. Estamos discutindo quem vai governar o Espírito Santo. E, no meu ponto de vista, o Pazolini é o melhor para o Estado.
Cesar Lucas (agora no Republicanos), vereador de Cariacica e apoiador de Pazolini
Já Euclério alega que seu ex-líder, “por interesses pessoais, está trazendo candidatos de fora”.
“O que Pazolini fez por Cariacica? O que
Erick Musso fez por Cariacica? Nada! Ele traiu o povo e agora tenta vender o
voto do povo de Cariacica para dois personagens que nunca ajudaram a cidade.”
Para deputado federal, Cesinha apoia Erick Musso, o
presidente estadual do Republicanos e principal articulador político de
Pazolini. Ele e Erick são muito ligados. Para senador, o vereador apoia Evair
de Melo (Republicanos).
Euclério não perdoa e diz que não perdoará aquele a quem
agora considera um ex-aliado. O prefeito chega a comparar Cesinha à vereadora
Açucena (PT), com vantagem para a petista, única vereadora declaradamente de
oposição a ele em Cariacica.
“Peguei Cesinha no fundo do poço quando foi eleito. Ele não tem pátria. Não merece o voto do povo de Cariacica. Está botando interesses pessoais dele acima da população da cidade. Acima do que eu penso e acima do que eu quero, tem uma cidade que votou em mim, como votou nele também. Estou me afastando de pessoas desleais e que não têm compromisso com a cidade. E o Cesinha é o primeiro deles. Eu respeito mais Açucena do que Cesinha. Açucena luta pelas convicções dela e do partido dela. Cesinha luta por interesses pessoais. Então, eu vou ter dois anos e meio para mostrar para a cidade quem é Cesinha”, conclui, em tom ameaçador.
Quem é Cesar Lucas
Ex-presidente da Câmara de Cariacica, o experiente vereador Cesar Lucas foi substituído por Euclério na função de líder do prefeito nos primeiros meses do ano – quando já se articulava com Pazolini e Erick. Desde então, o líder é o vereador Cabo Fonseca (Republicanos).
Até pouco tempo atrás, ele estava filiado ao Partido Verde
(PV), sigla de esquerda que integra a Federação Brasil da Esperança, também
integrada por PCdoB e PT. Em Cariacica, o PT é o principal foco de oposição à administração de Euclério. Em 2024, a federação disputou a prefeitura, com a candidatura da
educadora Célia Tavares (PT), crítica do prefeito. Apesar disso, Cesinha apoiou
a reeleição de Euclério e foi apoiado pelo prefeito para voltar à Câmara.
Mas, no início do ano, a direção estadual do PV deu a Cesinha
a carta de anuência, equivalente a uma liberação para ele sair do partido. A
informação é confirmada pelo presidente estadual do PV, Fabricio Machado.
De posse dessa carta, Cesinha obteve do TRE-ES o reconhecimento
da justa causa para trocar de partido sem risco de perder o atual mandato de
vereador. Agora, filia-se ao Republicanos – partido que, a rigor, faz parte da
base de Euclério na Câmara. Aliás, é a mesma sigla do atual líder do prefeito, Cabo
Fonseca.
Se Cesinha tivesse permanecido no PV, nem Pazolini nem
Ricardo... Teoricamente, ele deveria ter apoiado Helder Salomão (PT), o
candidato da Federação Brasil da Esperança a governador. “Sim, isso também
pesou em minha mudança de partido”, confirma.
Ele explica seu apoio a Pazolini:
“Acompanhei o trabalho dele como prefeito de Vitória. Apesar
de ele se intitular de centro-direita, as políticas públicas dele em Vitória foram
muito fortes, como o Restaurante Popular, o programa habitacional, as obras
estruturantes de São Pedro a Camburi, a urbanização nas periferias, a escola em
tempo integral. Acompanho de perto essa evolução e virei um entusiasta dele”.
E completa:
“Ele está muito preparado e tem fôlego novo para governar.
Fiquei impressionado com o que ele conseguiu fazer com recursos próprios, já
que tinha dificuldades com o Governo do Estado”.
Apesar de tudo, o vereador elogia o trabalho de Euclério:
“Não faço parte de uma aliança por espaço. Faço parte por
acreditar. Sempre achei e acho que Euclério é muito bom prefeito da cidade. Foi
por isso que se deu a minha saída do PV”.
Cesinha também é aliado de longa de data do ex-governador
Paulo Hartung (PSD).
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