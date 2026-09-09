Ex-líder de Euclério entra na campanha de Pazolini e desperta ira do prefeito: “Traiu a cidade”

Pelo menos desde o início deste ano, o vereador de Cariacica Cesar Lucas já atuava nos bastidores da pré-campanha de Lorenzo Pazolini a governador do Espírito Santo e mantinha reuniões com Erick Musso. Agora, por assim dizer, ele se assumiu: começou a fazer campanha publicamente para Pazolini, com direito a participação presencial em atos de rua, como uma carreata na última segunda-feira (7) no bairro Castelo Branco.





Indo além, Cesinha, como é mais conhecido, acaba de se filiar ao Republicanos, partido de Pazolini, presidido no Estado por Erick.





Tudo normal, não fosse por um detalhe: até o início deste ano, Cesinha era nada menos que o líder do prefeito Euclério Sampaio na Câmara de Cariacica. Exerceu a função por quase todo o primeiro mandato do prefeito e no primeiro terço do atual mandato. O prefeito, por sua vez, é ninguém menos que o presidente estadual do MDB e “general” da campanha do governador Ricardo Ferraço (MDB) na Grande Vitória.





E quem é Pazolini senão o principal adversário eleitoral de Ricardo nas urnas?





Até outro dia, líder de Euclério na Câmara; agora, apoiador declarado e correligionário do principal adversário do candidato de Euclério... que ficou possesso com a mudança e tratou de deixar isso muito claro. “Não tem compromisso nenhum com a cidade. Traiu a cidade. Foi covarde e desleal. Comigo não, mas com a cidade.”





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Cesinha diz que seu posicionamento se resume à eleição estadual, pois ele acredita que Pazolini é o melhor para o Espírito Santo, mas que segue se considerando membro da base de Euclério na Câmara. “Sou base aliada. Tenho votado sempre com ele. Não mudou nada para mim.”





Euclério responde “nem pensar”: agora ele é adversário e assim será tratado.