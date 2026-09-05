Aqui Ricardo e Pazolini são “iguais”: as falas idênticas dos adversários nas urnas

A série de sabatinas de A Gazeta e CBN Vitória com candidatos a governador do Espírito Santo evidenciou algumas diferenças importantes entre o governador Ricardo Ferraço (MDB) e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos). Mas, curiosamente, também explicitou algumas grandes semelhanças, pelo menos do ponto de vista retórico, do discurso de campanha construído por cada um.





A retórica eleitoral de ambos se assemelha, principalmente, quando são “chamados” a se posicionarem sobre questões de fundo mais ideológico e, acima de tudo, quando instados a definirem a si mesmos pelo critério ideológico. Pazolini chegou a dizer que sua gestão em Vitória foi de centro-direita. Ricardo recusou-se a assumir para si uma identidade. “Centro”, “centro-direita”, “direita”? – perguntou-lhe, em vão, a colunista Letícia Gonçalves. Ele não se deu uma classificação.





Nesse aspecto, a estratégia discursiva dos dois se aproxima bastante: tanto o governador como o ex-prefeito de Vitória estão buscando apresentar-se como candidatos moderados, equilibrados e muito mais preocupados com os interesses do Espírito Santo do que com pautas e definições ideológicas.





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Quando perguntamos a Ricardo quem ele apoia na eleição presidencial, o candidato do MDB respondeu: