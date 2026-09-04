O fogo eleitoral de Helder Salomão

Para esse “fogaréu” pegar, Helder também precisa superar um obstáculo. Até semana passada – quando foi feito o campo da última Quaest –, ele perderia para o governador Ricardo Ferraço até entre eleitores que se declaram lulistas, tanto no primeiro como no segundo turno.





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No primeiro turno, Ricardo alcançaria 41% das intenções estimuladas de voto nesse grupo, contra 32% de Helder.





No segundo, Ricardo o derrotaria por 10 pontos percentuais: 48% para o emedebista, 38% para o petista. Isso, repito, entre eleitores declaradamente lulistas.





Diante desse quadro parcial, perguntamos ao candidato petista: por que o senhor ainda não está conseguindo convencer os próprios eleitores de Lula de que é o melhor candidato a governador do Espírito Santo?





Helder alegou, em primeiro lugar, que a campanha está só começando.





“Trinta e quatro dias para o dia da eleição... Parece pouco tempo, mas é uma eternidade. E é agora que a nossa campanha está chegando às mentes e aos corações dos capixabas.”





Mas há controvérsias...





O período oficial de campanha no 1º turno, até o dia 3 de outubro (véspera da votação), corresponde a um total de 49 dias, precisamente sete semanas. Quando Helder participou da sabatina, estávamos no dia nº 18 de campanha. Hoje é o dia nº 20. Portanto, aproximadamente 40% do período de campanha já foi embora.





Mais importante, porém, foi o segundo argumento do candidato. Astutamente, Helder usou a seu favor outro dado da mesma pesquisa Quaest. “Um outro detalhe que a pesquisa Quaest também revela: mais de 50% do eleitorado capixaba não me conhece.”





De fato, o levantamento prova que, dos três principais candidatos, ele é o menos conhecido. Helder interpretou esse dado positivamente, como “potencial de crescimento”: se ele ainda é o menos conhecido, é o que tem a maior margem para crescer, à medida que as pessoas (e aqui também podemos incluir lulistas) tomarem conhecimento de sua candidatura.





A propaganda em meios de comunicação de massa ajuda nesse sentido, é claro. E, para sermos justos, é preciso ponderar que só faz uma semana que ela está indo ao ar. Aliás, quando o campo da Quaest foi realizado (de 23 a 26 de agosto), o horário eleitoral ainda não havia estreado (o que só ocorreu no dia 28, sexta-feira passada).





“Esse dado é um dado bom para mim. Pode parecer estranho eu dizer isso, mas é bom para mim, porque isso mostra o tanto que eu tenho condições de crescer, mostra o meu potencial de crescimento.”