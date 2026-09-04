BBC entra em área do Líbano onde Israel avança com tropas e demolições apesar de cessar-fogo

Durante uma visita ao sul do Líbano ocupado no mês passado, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou ter ordenado aos militares que "tomem todas as medidas necessárias para se preparar para permanecer na região por um longo período". Autoridades israelenses dizem que pretendem criar o que chamam de "zona de segurança" para proteger as comunidades do norte de Israel de foguetes e drones lançados pelo Hezbollah a partir do sul do Líbano e também de uma possível invasão por terra.