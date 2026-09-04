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Nádia Alcalde

Conheça o Almaviva, vinho chileno considerado um dos melhores do mundo

Produzido no Vale do Maipo com a assinatura do enólogo francês Michel Friou, o rótulo é um dos mais cobiçados pelos capixabas

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 07:23

Publicado em 

04 set 2026 às 07:23
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde Nádia Alcalde

Considerado um dos vinhos mais icônicos e prestigiados da América do Sul, e reconhecido no mundo inteiro, o Almaviva é resultado de uma parceria entre duas vinícolas de grande destaque no universo da bebida: a francesa Baron Philippe de Rothschild e a chilena Concha y Toro


Quem está por trás desse rótulo tão emblemático é o enólogo francês Michel Friou, que mantém o padrão de excelência dos vinhos desde que assumiu sua produção, em 2017. O Almaviva já foi eleito o vinho da década pelo crítico americano James Suckling, e frequentemente figura entre as mais altas pontuações de rankings e concursos internacionais. 

Presença no ES

No Espírito Santo, o Almaviva é um vinho muito conhecido, e suas garrafas estão entre as mais desejadas pelos capixabas. Segundo dados da Vila Porto, que traz o rótulo para o Brasil, 20% do volume total de importação é comprado em nosso estado.


Para João Pedro Campos, diretor comercial da importadora, o sucesso desse vinho por aqui também se dá pela presença quase anual do enólogo Michel Friou na Grande Vitória. "Há muitos anos contamos com a presença do Michel, correspondendo à paixão dos capixabas pelo vinho. Essa paixão se comprova com uma média de consumo per capita bem mais alta que a dos demais estados", complementa. 

Vinho Almaviva
O vinho Almaviva. Foto: Acervo/Ravin 
Características

Criado sob o conceito de chateau francês, o vinho tem corte ao estilo Bordeaux e predominância de Cabernet Sauvignon, uva que amadurece muito bem na região de Puente Alto, no Vale do Maipo, onde está localizada a vinícola. 


O terroir com pouca chuva e solos rochosos e argilosos confere mineralidade ao vinho, além de proporcionar uma maturação mais lenta para a uva, o que conserva na bebida mais fruta, acidez e frescor - somados a uma boa estrutura tânica.  


Bastante tradicional, o processo de colheita acontece de forma manual, o que preserva a qualidade da seleção das uvas utilizadas. Depois da fermentação em tanques de inox, o vinho ainda passa de 18 a 20 meses por barricas de carvalho francês (80% delas novas).  

Até R$ 5 mil por garrafa

A safra comercializada no mercado atualmente é a de 2023, com um preço médio de R$ 1.800 por garrafa. Safras mais antigas variam de preço, podendo chegar a R$ 5 mil ou mais. É preciso considerar a longevidade do Almaviva, que tem muita estrutura para guarda e evolução.  


Para conhecer a vinícola, é necessário realizar um agendamento prévio, apenas para grupos bem pequenos. Na época da vindima, entre março e abril, o passeio é sempre mais bonito, e nele é possível vivenciar o funcionamento de toda a bodega, desde a colheita até a vinificação. As experiências custam a partir de 130 dólares, e as reservas podem ser feitas pelo email [email protected].  

Caro leitor,

Nádia Alcalde é colunista de vinhos e escreve neste espaço de forma colaborativa. Opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua inteira responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

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