Conheça o Almaviva, vinho chileno considerado um dos melhores do mundo

Considerado um dos vinhos mais icônicos e prestigiados da América do Sul, e reconhecido no mundo inteiro, o Almaviva é resultado de uma parceria entre duas vinícolas de grande destaque no universo da bebida: a francesa Baron Philippe de Rothschild e a chilena Concha y Toro.





Quem está por trás desse rótulo tão emblemático é o enólogo francês Michel Friou, que mantém o padrão de excelência dos vinhos desde que assumiu sua produção, em 2017. O Almaviva já foi eleito o vinho da década pelo crítico americano James Suckling, e frequentemente figura entre as mais altas pontuações de rankings e concursos internacionais.