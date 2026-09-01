Tortas gigantes de morango e show com Henrique e Diego são destaques de festa no ES

Cultura, música e gastronomia dão o tom da tradicional Festa do Morango de Pedra Azul, que chega à 36ª edição neste fim de semana, de 4 a 6 de setembro, em Domingos Martins. A fruta, como o nome entrega, é a grande protagonista do evento, e o auge dos festejos são as tortas de morango gigantes - uma de 500 e outra de 300 quilos.





Além das megatortas, mais de mil versões do doce em tamanho convencional serão comercializadas no Centro de Eventos Pedra Azul, o Morangão, durante três dias.