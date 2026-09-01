Tortas gigantes de morango e show com Henrique e Diego são destaques de festa no ES

Cultura, música e gastronomia dão o tom da tradicional Festa do Morango de Pedra Azul, que chega à 36ª edição neste fim de semana, de 4 a 6 de setembro, em Domingos Martins. A fruta, como o nome entrega, é a grande protagonista do evento, e o auge dos festejos são as tortas de morango gigantes - uma de 500 e outra de 300 quilos.
Além das megatortas, mais de mil versões do doce em tamanho convencional serão comercializadas no Centro de Eventos Pedra Azul, o Morangão, durante três dias.
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A edição de 2026 marca o retorno da festa ao mês de setembro, com o show de uma atração nacional: a dupla Henrique e Diego. Os horários da programação foram ampliados, assim como a estrutura, para receber o público com mais conforto.
Além das atrações musicais, que vão do rock ao sertanejo, a programação cultural contará com apresentações de grupos folclóricos, desfile para eleição da Rainha, das Princesas e da Duquesa da Festa do Morango, além de concertos e manifestações que celebram as tradições dos povos que ajudaram a formar a identidade martinense.
E não só do corte das tortas gigantes de morango, um dos momentos mais simbólicos e aguardados pelo público, se faz a gastronomia do evento. Os visitantes poderão participar também dos tradicionais almoços típicos, realizados no sábado (5) e no domingo (6), a partir das 11h.
Uma novidade da 36ª Festa do Morango é o retorno, após décadas, do desfile cultural pelas ruas de Pedra Azul. A atividade, marcada para a manhã de sábado, vai reunir elementos que representam a cultura, a agricultura, o comércio e a vida comunitária da região, com concentração na Rua Módulo, próximo ao posto de combustíveis.
Os participantes sairão divididos em alas, até a rua Cebim, em frente ao Morangão, e o desfile contará com bebidas e comidas típicas, incluindo polenta, queijo e linguiça preparados em fogão a lenha.
SEXTA-FEIRA (04/09)
18h – Abertura dos portões
19h – Desfile mirim
20h – Desfile para eleição da Rainha, Princesas e Duquesa da 36° Festa do Morango
20h30 – Apresentação do grupo folclórico português "Os Brandarinos"
23h – Show com João Felipe e Rafael
2h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria
SÁBADO (05/09)
9h – Desfile cultural pelas ruas de Pedra Azul
10h – Abertura dos portões
11h – Almoço típico
11h30 – Show com Ferna - Concerto Italiano
13h30 – Apresentação do Gruppo Folkloristico Pietra Azzurra
14h – Corte da torta gigante
14h30 – Apresentação da Orquestra Amigos do Violão
17h – Pausa técnica
19h – Reabertura dos portões
20h – Show com Hugo Porto
22h – Show com Henrique e Diego
0h – Show com Raione
2h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria
DOMINGO - (06/09)
9h – Abertura dos portões
10h – Moda de viola com Marcos Brusco
11h – Almoço típico
11h30 – Apresentação grupo de dança folclóricas Land der Wasserfalle
12h – Show com Ferna - Concerto Italiano
14h – Apresentação do grupo de danças folclóricas alemãs Land Der Berge
15h – Corte da torta gigante
15h30 – Apresentação do Grupo Dei Bambini
16h – Apresentação do coral Sol da Manhã
18h – Show com Macson Cora
20h – Show com Picnic Dogs
22h – Show com Jackson Lima
36ª FESTA DO MORANGO
Quando: 4, 5 e 6 de setembro de 2026
Onde: no Centro de Eventos Pedra Azul – Morangão. Rodovia BR-262, Km 89, Pedra Azul, Domingos Martins
Ingressos: sexta-feira - entrada gratuita; sábado/diurno - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia solidária); sábado/noturno - R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia solidária); domingo - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia solidária), à venda pelo site Tiketo
Mais informações: @festadomorango_es.