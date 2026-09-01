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Montanhas capixabas

Tortas gigantes de morango e show com Henrique e Diego são destaques de festa no ES

Confira a programação da 36ª Festa do Morango de Pedra Azul, que acontece nos dias 4,5 e 6 de setembro, no centro de eventos Morangão
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 07:00

Festa do Morango, em Pedra Azul, Domingos Martins
Torta gigante de morango com 500 quilos será um dos atrativos da festa. Foto: Afemor/Acervo

Cultura, música e gastronomia dão o tom da tradicional Festa do Morango de Pedra Azul, que chega à 36ª edição neste fim de semana, de 4 a 6 de setembro, em Domingos Martins. A fruta, como o nome entrega, é a grande protagonista do evento, e o auge dos festejos são as tortas de morango gigantes - uma de 500 e outra de 300 quilos. 


Além das megatortas, mais de mil versões do doce em tamanho convencional serão comercializadas no Centro de Eventos Pedra Azul, o Morangão, durante três dias. 

A edição de 2026 marca o retorno da festa ao mês de setembro, com o show de uma atração nacional: a dupla Henrique e Diego. Os horários da programação foram ampliados, assim como a estrutura, para receber o público com mais conforto.

A dupla sertaneja Henrique e Diego
A dupla sertaneja Henrique e Diego se apresenta no sábado (5). Foto: Acervo/Festa do Morango

Além das atrações musicais, que vão do rock ao sertanejo, a programação cultural contará com apresentações de grupos folclóricos, desfile para eleição da Rainha, das Princesas e da Duquesa da Festa do Morango, além de concertos e manifestações que celebram as tradições dos povos que ajudaram a formar a identidade martinense.


E não só do corte das tortas gigantes de morango, um dos momentos mais simbólicos e aguardados pelo público, se faz a gastronomia do evento. Os visitantes poderão participar também dos tradicionais almoços típicos, realizados no sábado (5) e no domingo (6), a partir das 11h.

Torta tradicional da Festa do Morango em Pedra Azul, Domingos Martins
Torta de morango: ícone gastronômico de Pedra Azul. Foto: Acervo/Festa do Morango

Uma novidade da 36ª Festa do Morango é o retorno, após décadas, do desfile cultural pelas ruas de Pedra Azul. A atividade, marcada para a manhã de sábado, vai reunir elementos que representam a cultura, a agricultura, o comércio e a vida comunitária da região, com concentração na Rua Módulo, próximo ao posto de combustíveis. 


Os participantes sairão divididos em alas, até a rua Cebim, em frente ao Morangão, e o desfile contará com bebidas e comidas típicas, incluindo polenta, queijo e linguiça preparados em fogão a lenha. 

Programação da 36ª Festa do Morango:

SEXTA-FEIRA (04/09)


18h – Abertura dos portões

19h – Desfile mirim

20h – Desfile para eleição da Rainha, Princesas e Duquesa da 36° Festa do Morango

20h30 – Apresentação do grupo folclórico português "Os Brandarinos"

23h – Show com João Felipe e Rafael

2h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria


SÁBADO (05/09)


9h – Desfile cultural pelas ruas de Pedra Azul

10h – Abertura dos portões

11h – Almoço típico

11h30 – Show com Ferna - Concerto Italiano

13h30 – Apresentação do Gruppo Folkloristico Pietra Azzurra

14h – Corte da torta gigante

14h30 – Apresentação da Orquestra Amigos do Violão

17h – Pausa técnica

19h – Reabertura dos portões

20h – Show com Hugo Porto

22h – Show com Henrique e Diego

0h – Show com Raione

2h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria


DOMINGO - (06/09)


9h – Abertura dos portões

10h – Moda de viola com Marcos Brusco

11h – Almoço típico

11h30 – Apresentação grupo de dança folclóricas Land der Wasserfalle

12h – Show com Ferna - Concerto Italiano

14h – Apresentação do grupo de danças folclóricas alemãs Land Der Berge

15h – Corte da torta gigante

15h30 – Apresentação do Grupo Dei Bambini

16h – Apresentação do coral Sol da Manhã

18h – Show com Macson Cora

20h – Show com Picnic Dogs

22h – Show com Jackson Lima

36ª FESTA DO MORANGO

Quando: 4, 5 e 6 de setembro de 2026

Onde: no Centro de Eventos Pedra Azul – Morangão. Rodovia BR-262, Km 89, Pedra Azul, Domingos Martins

Ingressos: sexta-feira - entrada gratuita; sábado/diurno - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia solidária); sábado/noturno - R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia solidária); domingo - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia solidária), à venda pelo site Tiketo

Mais informações: @festadomorango_es

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