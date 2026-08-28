Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Manguinhos Gourmet: conheça pratos e doces do festival, que chega à 19ª edição no ES
Em setembro

Manguinhos Gourmet: conheça pratos e doces do festival, que chega à 19ª edição no ES

Evento reúne 10 restaurantes e confeitarias do charmoso balneário da Serra, com degustações a partir de R$ 25 por pessoa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 15:41

Festival gastronômico mais tradicional da Serra, o Manguinhos Gourmet chega à sua 19ª edição de 18 a 20 e de 24 a 27 de setembro. Durante sete dias, o balneário vai se transformar em uma grande vitrine de sabores, composta de pratos e sobremesas criados para o período do evento. 


Disponíveis em 10 restaurantes e confeitarias, as receitas desenvolvidas para o Manguinhos Gourmet serão servidas em diversos formatos. O principal deles é a porção de degustação, vendida por R$ 40 (individual) nas tendas instaladas em frente ou nos quintais das casas participantes. 


Em alguns locais, também será possível pedir o prato do evento em uma versão maior, que satisfaz até três pessoas. Nas docerias participantes, a degustação da sobremesa sairá por R$ 25 (individual). 


A ideia é incentivar o público a circular pelas ruas do balneário e conhecer diferentes espaços e atrações. Esse percurso poderá ser feito gratuitamente em um veículo especial, a Jardineira Gourmet, que estará rodando pelas ruas de Manguinhos a partir do meio-dia, aos sábados e domingos. 

O QUE COMER NO MANGUINHOS GOURMET 2026:

1

Sabores de Minas

Bistrô Du SáRisoto de canjiquinha com costelinha de porco e queijo canastra. Endereço: Avenida Atapoã, 62. Mais informações: (27) 98871-9773 e @dusabistro.

Bistrô du Sá | Festival Maguinhos Gourmet 2026
Risoto de canjiquinha com costelinha suína e queijo canastra. Foto:
 Márcio Scheppa

2

Cremosidade e crocância

Empório do CaranguejoBrisa de Manguinhos: moqueca de camarão com creme de alho-poró e azeitonas, servido com lascas crocantes de massa de pastel. Endereço: Rua Desembargador Cassiano Castelo, 750. Mais informações: (27) 3079-1061 e @emporiodocaranguejo. 

Empório do Caranguejo | Festival Maguinhos Gourmet 2026
Brisa de Manguinhos. Foto: Márcio Scheppa

3

Paella com frutos do mar

Espaço Maresia'sMar de fogo à la Paella, combinação de arroz cremoso com peixe, camarões VG e polvo preparados em fogo de chão. Quanto: R$ 40 (a porção de degustação) ou R$ 299 (serve até 3 pessoas). Endereço: Avenida. Atapoã, 1. Acesso também pela Avenida Ceciliano Abel de Almeida, 592. Mais informações: (27) 99257-6240 e @espacomaresias.

Espaço Maresia's | Festival Manguinhos Gourmet 2026
Mar de Fogo à la Paella. Foto: 
 Márcio Scheppa

4

Toque adocicado

Restaurante Enseada de ManguinhosPeixe Tropical, preparado com filé de peixe grelhado, banana, molho branco e queijo gratinado. Quanto: R$ 40 (a porção de degustação) ou R$ 163 (serve até três pessoas), acompanhado de arroz branco. Endereço: Av. Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, 3. Mais informações: (27) 99641-8917 ou @enseadamanguinhos

Enseada de Manguinhos | Festival Maguinhos Gourmet 2026
Peixe Tropical. Foto:
 Márcio Scheppa

5

Mix de texturas

 Restaurante Moqueca do GeraldoCreme de camarão preparado com aipim batido e requeijão. Na finalização, é salpicado com batata palha extrafina. Quanto: R$ 40 (porção de degustação) ou R$ 180 ( serve até três pessoas). Endereço: Avenida Atapoã, 8. Mais informações: (27) 99741-2224, 99744-7295 ou @moqueca.dogeraldo.

Moqueca do Geraldo | Festival Maguinhos Gourmet 2026
Creme de aipim com camarão. Foto:
 Márcio Scheppa

6

Camarão no capricho

Restaurante Recanto das EstrelasCamarão Encanto, feito com musseline de alho-poró, bacalhau, camarão e queijo gratinado. Como acompanhamento são servidos arroz e batatas rústicas. Quanto: R$ 40 (porção de degustação) ou R$ 199,90 (serve até três pessoas). Endereço: Av. Atapoã, 400. Mais informações: (27) 99846-3170 e @recantodasestrelasoficial.

Recanto das Estrelas - Festival Manguinhos Gourmet 2026
Camarão Encanto. Foto:
 Márcio Scheppa

7

Rabada no feijão

Espaço Chico BentoRabada com feijão manteiga. O prato fica disponível no bufê self-service da casa. Quanto: R$ 89,90 o quilo. Endereço: Av. Desembargador Cassiano Castelo,195, Manguinhos, Serra. Mais informações: (27) 98131-8774 e @espacochicobento.manguinhos.

Espaço Chico Bento | Festival Maguinhos Gourmet 2026
Rabada com feijão manteiga. Foto:
 Márcio Scheppa

8

Bacalhau afrancesado

Restaurante Quinta da PraiaBacalhau desfiado com aligot (preparação francesa à base de purê de batatas e queijo). Endereço: Rua Fazendeiro do Ar, 34 (poste azul da rua asfaltada). Mais informações: (27) 99981-1144 e @quinta_da_praia.

Quinta da Praia | Festival Manguinhos Gourmet 2026
Bacalhau com aligot. Foto:
 Márcio Scheppa

9

Doçura incrementada

Mavi Sucrée DoceriaTaça KitKat, composta de chocolate meio amargo, creme quatro leites, musse de leite em pó, KitKat, morangos frescos e sorvete. Quanto: R$ 25 (sobremesa do festival) ou R$ 40 a taça. Endereço: Av. Ceciliano Abel de Almeida, 71. Mais informações: @mavisucree_doceria.

Mavi Sucrée | Festival Maguinhos Gourmet 2026
Taça Kit Kat. Foto:
 Márcio Scheppa

10

Chocolate com morango

Carmen Carloni ConfeitariaEscondidinho de brownie, feito com camadas de brownie, brigadeiro, morangos e merengue maçaricado. Endereço: Av. August Saint Hilaire, 20. Mais informações: (27) 99879-6844 e @chefcarmencarloni.

Carmen Carloni | Festival Maguinhos Gourmet 2026
Escondidinho de brownie. Foto:
 Márcio Scheppa

Outra atração do Manguinhos Gourmet é a Tenda Cultural, localizada na Praça São Sebastião e aberta a partir do meio-dia nos finais de semana do festival, com a participação de artesãs e artesãos locais. No Espaço Chico Bento, haverá recreação infantil gratuita.


De 24 a 26 de setembro, o campo de futebol do balneário receberá uma programação especial noturna e gratuita, que inclui shows musicais, praça de alimentação, feira de artesanato e exposição de produtos regionais.


O festival contará ainda com festins, que são jantares promovidos pelos estabelecimentos Enseada de Manguinhos (no dia 18), Espaço Maresia´s (nos dias 18 e 19), Carmen Carloni Confeitaria (dia 19), Bistrô Du Sá (dia 19), Espaço Chico Bento (dia 19) e Recanto das Estrelas (dia 19). Essa programação será anunciada e atualizada no perfil de Instagram @descubramanguinhos_.

19º MANGUINHOS GOURMET

Quando: de 18 a 20 e de 24 a 27 de setembro de 2026

Onde: em 10 restaurantes e docerias do Pólo Gastronômico e Cultural de Manguinhos, Serra

Prato do festival: R$ 40 (porção individual de degustação) e R$ 25 (sobremesa)

Mais informações: @descubramanguinhos_.

Veja Também 

Troféus do Prêmio HZ Gastrô

Conheça os restaurantes finalistas do Prêmio HZ Gastrô em 2026

Fest Gastronomia 2026

Fest Gastronomia 2026 anuncia datas e novo local, com entrada gratuita

Caranguejo

Festival de caranguejo é opção gratuita para o feriado no Norte do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Manguinhos Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vista aérea da ArcelorMittal Tubarão
ArcelorMittal confirma investimento bilionário no Espírito Santo
Moradores de Tucum, em Cariacica, reclama do acúmulo de lixo de uma vizinha
Quintal tomado por lixo preocupa vizinhos e chama a atenção em Cariacica
A PRF informou que os policiais buscam identificar o veículo que teria provocado o acidente
Carreta sai da pista para evitar acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados