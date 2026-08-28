Festival gastronômico mais tradicional da Serra, o Manguinhos Gourmet chega à sua 19ª edição de 18 a 20 e de 24 a 27 de setembro. Durante sete dias, o balneário vai se transformar em uma grande vitrine de sabores, composta de pratos e sobremesas criados para o período do evento.





Disponíveis em 10 restaurantes e confeitarias, as receitas desenvolvidas para o Manguinhos Gourmet serão servidas em diversos formatos. O principal deles é a porção de degustação, vendida por R$ 40 (individual) nas tendas instaladas em frente ou nos quintais das casas participantes.





Em alguns locais, também será possível pedir o prato do evento em uma versão maior, que satisfaz até três pessoas. Nas docerias participantes, a degustação da sobremesa sairá por R$ 25 (individual).





A ideia é incentivar o público a circular pelas ruas do balneário e conhecer diferentes espaços e atrações. Esse percurso poderá ser feito gratuitamente em um veículo especial, a Jardineira Gourmet, que estará rodando pelas ruas de Manguinhos a partir do meio-dia, aos sábados e domingos.