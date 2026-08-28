Festival gastronômico mais tradicional da Serra, o Manguinhos Gourmet chega à sua 19ª edição de 18 a 20 e de 24 a 27 de setembro. Durante sete dias, o balneário vai se transformar em uma grande vitrine de sabores, composta de pratos e sobremesas criados para o período do evento.
Disponíveis em 10 restaurantes e confeitarias, as receitas desenvolvidas para o Manguinhos Gourmet serão servidas em diversos formatos. O principal deles é a porção de degustação, vendida por R$ 40 (individual) nas tendas instaladas em frente ou nos quintais das casas participantes.
Em alguns locais, também será possível pedir o prato do evento em uma versão maior, que satisfaz até três pessoas. Nas docerias participantes, a degustação da sobremesa sairá por R$ 25 (individual).
A ideia é incentivar o público a circular pelas ruas do balneário e conhecer diferentes espaços e atrações. Esse percurso poderá ser feito gratuitamente em um veículo especial, a Jardineira Gourmet, que estará rodando pelas ruas de Manguinhos a partir do meio-dia, aos sábados e domingos.
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1
Sabores de Minas
Bistrô Du Sá - Risoto de canjiquinha com costelinha de porco e queijo canastra. Endereço: Avenida Atapoã, 62. Mais informações: (27) 98871-9773 e @dusabistro.
2
Cremosidade e crocância
Empório do Caranguejo - Brisa de Manguinhos: moqueca de camarão com creme de alho-poró e azeitonas, servido com lascas crocantes de massa de pastel. Endereço: Rua Desembargador Cassiano Castelo, 750. Mais informações: (27) 3079-1061 e @emporiodocaranguejo.
3
Paella com frutos do mar
Espaço Maresia's - Mar de fogo à la Paella, combinação de arroz cremoso com peixe, camarões VG e polvo preparados em fogo de chão. Quanto: R$ 40 (a porção de degustação) ou R$ 299 (serve até 3 pessoas). Endereço: Avenida. Atapoã, 1. Acesso também pela Avenida Ceciliano Abel de Almeida, 592. Mais informações: (27) 99257-6240 e @espacomaresias.
4
Toque adocicado
Restaurante Enseada de Manguinhos - Peixe Tropical, preparado com filé de peixe grelhado, banana, molho branco e queijo gratinado. Quanto: R$ 40 (a porção de degustação) ou R$ 163 (serve até três pessoas), acompanhado de arroz branco. Endereço: Av. Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, 3. Mais informações: (27) 99641-8917 ou @enseadamanguinhos
5
Mix de texturas
Restaurante Moqueca do Geraldo - Creme de camarão preparado com aipim batido e requeijão. Na finalização, é salpicado com batata palha extrafina. Quanto: R$ 40 (porção de degustação) ou R$ 180 ( serve até três pessoas). Endereço: Avenida Atapoã, 8. Mais informações: (27) 99741-2224, 99744-7295 ou @moqueca.dogeraldo.
6
Camarão no capricho
Restaurante Recanto das Estrelas - Camarão Encanto, feito com musseline de alho-poró, bacalhau, camarão e queijo gratinado. Como acompanhamento são servidos arroz e batatas rústicas. Quanto: R$ 40 (porção de degustação) ou R$ 199,90 (serve até três pessoas). Endereço: Av. Atapoã, 400. Mais informações: (27) 99846-3170 e @recantodasestrelasoficial.
7
Rabada no feijão
Espaço Chico Bento - Rabada com feijão manteiga. O prato fica disponível no bufê self-service da casa. Quanto: R$ 89,90 o quilo. Endereço: Av. Desembargador Cassiano Castelo,195, Manguinhos, Serra. Mais informações: (27) 98131-8774 e @espacochicobento.manguinhos.
8
Bacalhau afrancesado
Restaurante Quinta da Praia - Bacalhau desfiado com aligot (preparação francesa à base de purê de batatas e queijo). Endereço: Rua Fazendeiro do Ar, 34 (poste azul da rua asfaltada). Mais informações: (27) 99981-1144 e @quinta_da_praia.
9
Doçura incrementada
Mavi Sucrée Doceria - Taça KitKat, composta de chocolate meio amargo, creme quatro leites, musse de leite em pó, KitKat, morangos frescos e sorvete. Quanto: R$ 25 (sobremesa do festival) ou R$ 40 a taça. Endereço: Av. Ceciliano Abel de Almeida, 71. Mais informações: @mavisucree_doceria.
10
Chocolate com morango
Carmen Carloni Confeitaria - Escondidinho de brownie, feito com camadas de brownie, brigadeiro, morangos e merengue maçaricado. Endereço: Av. August Saint Hilaire, 20. Mais informações: (27) 99879-6844 e @chefcarmencarloni.
Outra atração do Manguinhos Gourmet é a Tenda Cultural, localizada na Praça São Sebastião e aberta a partir do meio-dia nos finais de semana do festival, com a participação de artesãs e artesãos locais. No Espaço Chico Bento, haverá recreação infantil gratuita.
De 24 a 26 de setembro, o campo de futebol do balneário receberá uma programação especial noturna e gratuita, que inclui shows musicais, praça de alimentação, feira de artesanato e exposição de produtos regionais.
O festival contará ainda com festins, que são jantares promovidos pelos estabelecimentos Enseada de Manguinhos (no dia 18), Espaço Maresia´s (nos dias 18 e 19), Carmen Carloni Confeitaria (dia 19), Bistrô Du Sá (dia 19), Espaço Chico Bento (dia 19) e Recanto das Estrelas (dia 19). Essa programação será anunciada e atualizada no perfil de Instagram @descubramanguinhos_.
19º MANGUINHOS GOURMET
Quando: de 18 a 20 e de 24 a 27 de setembro de 2026
Onde: em 10 restaurantes e docerias do Pólo Gastronômico e Cultural de Manguinhos, Serra
Prato do festival: R$ 40 (porção individual de degustação) e R$ 25 (sobremesa)
Mais informações: @descubramanguinhos_.