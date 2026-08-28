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Em Tucum

Quintal tomado por lixo preocupa vizinhos e chama a atenção em Cariacica

Moradores de Tucum relatam mau cheiro, presença de ratos e problema que se arrasta há quatro anos; prefeitura fará nova vistoria

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 16:35

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

28 ago 2026 às 16:35

Moradores do bairro Tucum, em Cariacica, estão preocupados com o acúmulo de lixo no quintal de uma vizinha. Eles reclama do mau cheiro e temem a proliferação de doenças, já que, segundo os relatos, o local atrai ratos e outros animais.


Segundo os moradores, o problema se arrasta há cerca de quatro anos. Eles afirmam já ter feito diversos pedidos à prefeitura, mas dizem que as medidas adotadas até agora não solucionaram a situação de forma definitiva.


Um vídeo (veja acima) feito por um dos moradores mostra o quintal tomado por sacolas, embalagens e outros materiais acumulados. Um homem, que preferiu não se identificar, relatou ainda problemas envolvendo seis cães mantidos pela vizinha.


Segundo ele, os animais latem durante a noite, espalham o lixo e estariam sendo mantidos sem os cuidados adequados. “Achamos que ela tem vício em juntar lixo. É uma catinga, um cheiro forte, e ninguém consegue entrar na casa dela, porque, quando chegam lá, ela não atende e se esconde. Cerca de duas semanas atrás, a Zoonoses veio aqui, mas sem sucesso também. A prefeitura pediu para procurarmos o Ministério Púiblico, aí ficamos nesse dilema”, detalhou o morador. 

Os moradores reclamam que os cachorros da vizinha, que acusam de acumular lixo, fazem bagunça na casa de outros vizinhos
Os moradores reclamam que os cachorros da vizinha, que acusam de acumular lixo, fazem bagunça na casa de outros vizinhos Leitor AG

Procurada, a Prefeitura de Cariacica informou que uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec) identificou um comportamento de acumulação por parte da proprietária e que acompanha a situação no imóvel. 


“A proprietária já foi notificada para realizar a limpeza do local e, em vistorias anteriores, houve a retirada dos materiais acumulados. No entanto, a situação voltou a ocorrer. Diante dos novos relatos, a Semdec realizará nova vistoria no imóvel para verificar as condições atuais do local, incluindo a situação relacionada ao acúmulo de materiais, e avaliar as medidas cabíveis para buscar uma solução para o caso”, informou a prefeitura.


Em relação aos animais, a administração municipal informou será realizada uma nova vistoria para avaliar as condições em que são mantidos e adotar providências, caso sejam necessárias.


A prefeitura explicou ainda que, em casos envolvendo pessoas com comportamento de acumulação, o município pode realizar ações conjuntas entre as secretarias de Saúde, Serviços e Assistência Social, desde que haja autorização da família ou do próprio morador. As intervenções podem incluir a limpeza do imóvel e o encaminhamento da pessoa aos serviços de assistência. Segundo a administração municipal, quatro ações desse tipo foram realizadas em 2026.

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