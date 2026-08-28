Quintal tomado por lixo preocupa vizinhos e chama a atenção em Cariacica

Moradores do bairro Tucum, em Cariacica, estão preocupados com o acúmulo de lixo no quintal de uma vizinha. Eles reclama do mau cheiro e temem a proliferação de doenças, já que, segundo os relatos, o local atrai ratos e outros animais.





Segundo os moradores, o problema se arrasta há cerca de quatro anos. Eles afirmam já ter feito diversos pedidos à prefeitura, mas dizem que as medidas adotadas até agora não solucionaram a situação de forma definitiva.





Um vídeo (veja acima) feito por um dos moradores mostra o quintal tomado por sacolas, embalagens e outros materiais acumulados. Um homem, que preferiu não se identificar, relatou ainda problemas envolvendo seis cães mantidos pela vizinha.





Segundo ele, os animais latem durante a noite, espalham o lixo e estariam sendo mantidos sem os cuidados adequados. “Achamos que ela tem vício em juntar lixo. É uma catinga, um cheiro forte, e ninguém consegue entrar na casa dela, porque, quando chegam lá, ela não atende e se esconde. Cerca de duas semanas atrás, a Zoonoses veio aqui, mas sem sucesso também. A prefeitura pediu para procurarmos o Ministério Púiblico, aí ficamos nesse dilema”, detalhou o morador.