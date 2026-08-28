Quintal tomado por lixo preocupa vizinhos e chama a atenção em Cariacica

Moradores do bairro Tucum, em Cariacica, estão preocupados com o acúmulo de lixo no quintal de uma vizinha. Eles reclama do mau cheiro e temem a proliferação de doenças, já que, segundo os relatos, o local atrai ratos e outros animais.
Segundo os moradores, o problema se arrasta há cerca de quatro anos. Eles afirmam já ter feito diversos pedidos à prefeitura, mas dizem que as medidas adotadas até agora não solucionaram a situação de forma definitiva.
Um vídeo (veja acima) feito por um dos moradores mostra o quintal tomado por sacolas, embalagens e outros materiais acumulados. Um homem, que preferiu não se identificar, relatou ainda problemas envolvendo seis cães mantidos pela vizinha.
Segundo ele, os animais latem durante a noite, espalham o lixo e estariam sendo mantidos sem os cuidados adequados. “Achamos que ela tem vício em juntar lixo. É uma catinga, um cheiro forte, e ninguém consegue entrar na casa dela, porque, quando chegam lá, ela não atende e se esconde. Cerca de duas semanas atrás, a Zoonoses veio aqui, mas sem sucesso também. A prefeitura pediu para procurarmos o Ministério Púiblico, aí ficamos nesse dilema”, detalhou o morador.
Procurada, a Prefeitura de Cariacica informou que uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec) identificou um comportamento de acumulação por parte da proprietária e que acompanha a situação no imóvel.
“A proprietária já foi notificada para realizar a limpeza do local e, em vistorias anteriores, houve a retirada dos materiais acumulados. No entanto, a situação voltou a ocorrer. Diante dos novos relatos, a Semdec realizará nova vistoria no imóvel para verificar as condições atuais do local, incluindo a situação relacionada ao acúmulo de materiais, e avaliar as medidas cabíveis para buscar uma solução para o caso”, informou a prefeitura.
Em relação aos animais, a administração municipal informou será realizada uma nova vistoria para avaliar as condições em que são mantidos e adotar providências, caso sejam necessárias.
A prefeitura explicou ainda que, em casos envolvendo pessoas com comportamento de acumulação, o município pode realizar ações conjuntas entre as secretarias de Saúde, Serviços e Assistência Social, desde que haja autorização da família ou do próprio morador. As intervenções podem incluir a limpeza do imóvel e o encaminhamento da pessoa aos serviços de assistência. Segundo a administração municipal, quatro ações desse tipo foram realizadas em 2026.