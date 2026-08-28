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Clássicos sobre rodas

Encontro de carros antigos em Vila Velha une antigomobilismo, música e gastronomia

Com entrada gratuita, a segunda edição do Encontro Estadual Velhauto acontece no Parque da Prainha, onde mais de 200 veículos estarão em exposição; programação conta ainda com shows, food trucks e mais

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 13:25

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

28 ago 2026 às 13:25
Carros antigos
O 2º Encontro Estadual Velhauto tem entrada gratuita e terá exposições de carros antigos, além de programações voltadas para motociclistas. Shutterstock

De 28 a 30 de agosto, a Prainha, em Vila Velha, vai receber o 2º Encontro Estadual Velhauto, com uma programação que inclui exposição de carros antigos, shows ao vivo, food trucks, cervejarias, espaço kids e outras atrações. Mais de 200 veículos já estão inscritos para serem expostos no evento, que tem entrada gratuita.


Segundo a organização, o encontro pretende reunir milhares de pessoas no Parque da Prainha, fortalecendo a cultura do antigomobilismo, valorizando a história dos veículos antigos, e contribuindo para o turismo e a movimentação da economia local. Durante os três dias de evento, o público também poderá levar 1 kg de alimento não perecível, que será recebido pela equipe do clube e destinado posteriormente a uma ação social.


A edição deste ano visa ainda promover a integração entre carros e motos, com uma programação voltada para as motocicletas, incluindo o Museu da Moto e um espaço destinado para motociclistas. O Insanos Moto Clube estará presente apoiando o encontro e também participará da ação solidária promovida durante os três dias.


A programação musical inclui shows de Sheila Martins e Banda Frequência Ativa, na sexta (28), Rising Rock Band e Sheep & Parafina no sábado (29) e Doom e Tia Neia no domingo (30).


Além do grande encontro anual, o grupo Velhauto mantém uma programação semanal na Prainha. Os encontros acontecem às terças-feiras, a partir das 19h, reunindo proprietários, colecionadores e admiradores de veículos antigos, com o objetivo de fortalecer a cultura do antigomobilismo em Vila Velha.


Em Vila Velha, onde o evento acontece anualmente no último fim de semana de agosto, foi instituído oficialmente em 2025 o Dia Municipal do Antigomobilista, celebrado em 5 de setembro. A data tem o intuito de reconhecer e valorizar a preservação da história automobilística e a atuação de colecionadores, clubes e apaixonados por veículos antigos.

2º Encontro Estadual Velhauto

  • Data: 28, 29 e 30 de agosto
  • Local: Parque da Prainha — Vila Velha (ES)
  • Entrada: Gratuita
  • Instagram: @velhauto

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