Fábrica de sorvetes abre novas vagas de emprego no Sul do ES

O Grupo Lamoia, fabricante de sorvetes, está com 14 vagas de emprego abertas para a contratação imediata em Piúma, já visando ao reforço na produção para o verão.





Os postos são destinados aos cargos de auxiliar de produção, motorista de entrega (CNH nas categorias C, D ou E), pasteurizador, auxiliar de estoque, operador gráfico e operador de câmara fria.





A empresa oferece salário compatível com a função, vale-alimentação, plano de saúde e plano odontológico.