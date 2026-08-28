Fábrica de sorvetes abre novas vagas de emprego no Sul do ES

O Grupo Lamoia, fabricante de sorvetes, está com 14 vagas de emprego abertas para a contratação imediata em Piúma, já visando ao reforço na produção para o verão.
Os postos são destinados aos cargos de auxiliar de produção, motorista de entrega (CNH nas categorias C, D ou E), pasteurizador, auxiliar de estoque, operador gráfico e operador de câmara fria.
A empresa oferece salário compatível com a função, vale-alimentação, plano de saúde e plano odontológico.
Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando a vaga desejada no campo do assunto.
A CEO do Grupo Lamoia, Clécia Cavalcante, ressalta que a empresa está se separando para atender ao aumento da demanda com a chegada da primavera e do verão.
“Queremos reforçar nossas equipes, ampliando as oportunidades para profissionais de Piúma e de outros locais que tenham interesse em morar no litoral sul capixaba. Além disso, temos vagas comerciais abertas para o Rio de Janeiro e Minas Gerais”, afirma
O Grupo Lamoia é responsável pelas marcas Paletitas, Luigi, Açaí Natuzon e Natuca, com sede em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo.
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