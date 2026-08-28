Rodeio com arcos de fogo, motocross e fogos musicais agita cidade do ES; entrada é gratuita

Uma arena com arcos de fogo, manobras de motocross, fogos de artifício sincronizados com música e competições de rodeio será montada em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, entre os dias 4 e 6 de setembro. As atrações fazem parte da programação da 5ª Festa da Agricultura Familiar de Jaguaré, que terá entrada gratuita no Parque de Exposições Alfeu Sossai.





O destaque da programação é o Rodeio Show, que terá 18 montarias em touros por noite, além de atrações especiais antes das competições. Entre elas está o número do “motoqueiro maluco” “Te Bola de Fogo”, que atravessa cinco arcos em chamas com uma moto de motocross. O artista também fará saltos sobre carros e outras manobras aéreas.





Outro momento que promete chamar a atenção do público é o espetáculo de fogos musicais. Em cada noite do rodeio, haverá dois shows pirotécnicos sincronizados com músicas, além de uma cascata de fogos. Segundo a organização, serão utilizados fogos de baixo ruído.