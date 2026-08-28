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Rodeio com arcos de fogo, motocross e fogos musicais agita cidade do ES; entrada é gratuita

Evento terá ainda prova exclusiva para mulheres, R$ 100 mil em prêmios e shows musicais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 14:26

5ª Festa da Agricultura Familiar de Jaguaré
5ª Festa da Agricultura Familiar de Jaguaré João Vitor Gonçalves de Souza

Uma arena com arcos de fogo, manobras de motocross, fogos de artifício sincronizados com música e competições de rodeio será montada em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, entre os dias 4 e 6 de setembro. As atrações fazem parte da programação da 5ª Festa da Agricultura Familiar de Jaguaré, que terá entrada gratuita no Parque de Exposições Alfeu Sossai.


O destaque da programação é o Rodeio Show, que terá 18 montarias em touros por noite, além de atrações especiais antes das competições. Entre elas está o número do “motoqueiro maluco” “Te Bola de Fogo”, que atravessa cinco arcos em chamas com uma moto de motocross. O artista também fará saltos sobre carros e outras manobras aéreas.


Outro momento que promete chamar a atenção do público é o espetáculo de fogos musicais. Em cada noite do rodeio, haverá dois shows pirotécnicos sincronizados com músicas, além de uma cascata de fogos. Segundo a organização, serão utilizados fogos de baixo ruído.

Rodeio com arcos de fogo e “fogos musicais” é atração em Jaguaré
Rodeio com arcos de fogo e “fogos musicais” é atração em Jaguaré João Vitor Gonçalves de Souza
Mulheres na arena

A programação também terá uma competição exclusiva para mulheres. A Prova dos Três Tambores reunirá 15 competidoras por dia. A disputa consiste em contornar três tambores posicionados na arena no menor tempo possível.


Além das competições, o Rodeio Show terá ainda um momento religioso durante a programação.

R$ 100 mil em prêmios

No domingo (6), antes da final do rodeio, a festa terá um Show de Prêmios no valor total de R$ 100 mil, marcado para as 16h.


A programação começa na sexta-feira (4), às 19h, com o Rodeio Show. Depois, às 21h, haverá apresentação de Didiu & CIA, seguida pelo show de Carlinhos Rocha, às 23h.


No sábado (5), o rodeio volta à arena às 19h. A noite terá ainda shows de Forró Mania, às 21h, e Ciel Rodrigues, às 23h, principal atração musical da festa.


No domingo, a final do rodeio acontece às 19h. Na sequência, às 20h, será a vez de Althair e Alexandre. O encerramento da festa fica por conta de Pastorzinho, às 22h.

Serviço

5ª Festa da Agricultura Familiar de Jaguaré
Quando: 4 a 6 de setembro
Onde: Parque de Exposições Alfeu Sossai, Jaguaré (ES)
Entrada: gratuita

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