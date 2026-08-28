Rodeio com arcos de fogo, motocross e fogos musicais agita cidade do ES; entrada é gratuita

Uma arena com arcos de fogo, manobras de motocross, fogos de artifício sincronizados com música e competições de rodeio será montada em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, entre os dias 4 e 6 de setembro. As atrações fazem parte da programação da 5ª Festa da Agricultura Familiar de Jaguaré, que terá entrada gratuita no Parque de Exposições Alfeu Sossai.
O destaque da programação é o Rodeio Show, que terá 18 montarias em touros por noite, além de atrações especiais antes das competições. Entre elas está o número do “motoqueiro maluco” “Te Bola de Fogo”, que atravessa cinco arcos em chamas com uma moto de motocross. O artista também fará saltos sobre carros e outras manobras aéreas.
Outro momento que promete chamar a atenção do público é o espetáculo de fogos musicais. Em cada noite do rodeio, haverá dois shows pirotécnicos sincronizados com músicas, além de uma cascata de fogos. Segundo a organização, serão utilizados fogos de baixo ruído.
A programação também terá uma competição exclusiva para mulheres. A Prova dos Três Tambores reunirá 15 competidoras por dia. A disputa consiste em contornar três tambores posicionados na arena no menor tempo possível.
Além das competições, o Rodeio Show terá ainda um momento religioso durante a programação.
No domingo (6), antes da final do rodeio, a festa terá um Show de Prêmios no valor total de R$ 100 mil, marcado para as 16h.
A programação começa na sexta-feira (4), às 19h, com o Rodeio Show. Depois, às 21h, haverá apresentação de Didiu & CIA, seguida pelo show de Carlinhos Rocha, às 23h.
No sábado (5), o rodeio volta à arena às 19h. A noite terá ainda shows de Forró Mania, às 21h, e Ciel Rodrigues, às 23h, principal atração musical da festa.
No domingo, a final do rodeio acontece às 19h. Na sequência, às 20h, será a vez de Althair e Alexandre. O encerramento da festa fica por conta de Pastorzinho, às 22h.
5ª Festa da Agricultura Familiar de Jaguaré
Quando: 4 a 6 de setembro
Onde: Parque de Exposições Alfeu Sossai, Jaguaré (ES)
Entrada: gratuita