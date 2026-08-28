Picasso, Alma Djem, Marco Luque e mais: veja o que fazer no fim de semana no ES

O último fim de semana de agosto chega com uma programação variada no Espírito Santo. Entre sexta-feira (28) e domingo (30), o público poderá conferir shows de reggae, teatro, manifestações da cultura popular, festa italiana e exposições. Há opções para diferentes gostos e regiões do Estado.
Confira alguns dos destaques da agenda:
Quem estiver em Vitória pode aproveitar o fim de semana para visitar a exposição “Picasso, a construção de um gênio — A arte de nunca ser o mesmo”, em cartaz no Espaço Cultural do Palácio Anchieta.
A mostra reúne cerca de 80 obras e apresenta diferentes momentos da trajetória de Pablo Picasso, um dos artistas mais influentes do século XX. A exposição é gratuita e pode ser visitada até 16 de outubro.
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A cidade de Muqui, no Sul do Espírito Santo, recebe nesta sexta (28) e sábado (29) o 74º Encontro Nacional de Folia de Reis. Considerado o mais antigo Encontro de Folias de Reis do Brasil, o evento reúne grupos de diferentes regiões do país em uma programação marcada por música, fé e cultura popular.
Em Nova Venécia, no Noroeste capixaba, a programação da 8ª Cappitella – Festa do Cappelletti e da Tagliatella segue até domingo (30). A festa celebra a cultura italiana e deve atrair mais de 30 mil pessoas ao município.
Entre os destaques estão cortejos culturais, apresentações de grupos de dança, shows musicais, o tradicional Carrettino, o Carnevale di Venezia, a Missa Italiana, o Tombo da Polenta e o Giocco di Mora.
Para quem prefere teatro e humor, Marco Luque apresenta o espetáculo “É Disso Que Eu Tô Falando!” neste fim de semana, em Vitória. O humorista sobe ao palco do Teatro Universitário da Ufes em duas sessões: no sábado (29), às 20h, e no domingo (30), às 17h.
A programação musical também ganha espaço com o Vix Reggae Festival, que reúne nomes nacionais e locais do reggae em 14 horas de apresentações.
Entre as atrações estão Adão Negro, Alma Djem, Rasta Joint e Filosofia Reggae, além de outros artistas. A proposta do festival é celebrar a música e a cultura reggae, destacando valores como paz, liberdade, consciência social, respeito e diversidade.