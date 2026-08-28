'Por Você': Bela descobre armações de Vanessa e agride a vilã; veja como será o confronto

Bela (Sheron Menezzes) vai descobrir que Vanessa (Alinne Moraes) está por trás da acusação de sequestro de menores que colocou seu nome no centro de uma polêmica em Por Você. No capítulo desta quarta-feira, 26, a médica liga a rival à denúncia e decide confrontá-la.
Depois de ver um vídeo em que Vanessa fala sobre o caso, Bela percebe que a herdeira do Hospital & Maternidade Luz também foi responsável por espalhar a falsa acusação. "A Vanessa... Foi ela quem me denunciou pro Conselho Tutelar. E agora, foi ela quem espalhou essa mentira", afirma.
Bela vai até a casa da família Romano para tirar a história a limpo. Vanessa tenta justificar a denúncia e, durante a discussão, parte para ataques pessoais. A vilã acusa a rival de ter usado sua história de vida para conquistar a família e ainda ofende a mãe da médica.
"Eu estava entregue às baratas mesmo! Porque você pode ter usado essa sua pose de batalhadora pra impressionar meu pai, minha mãe, o Gabriel... Mas a verdade é que você nunca passou de uma cotista, nunca deixou de ser a filha da empregada!", dispara Vanessa.
Furiosa, Bela dá um tapa no rosto da rival. "Nunca mais fala da minha mãe! Eu sempre tive muito orgulho dela. A vida não cruzou nossos caminhos à toa, Vanessa. Você vai ter que me engolir!", responde.
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A denúncia também movimenta a relação entre Gabriel (Thiago Lacerda) e Vanessa. O empresário conta a Ricardo (Paulo Vilhena) que Bela ainda mexe com ele e, depois, questiona a mulher sobre a acusação.
Peixe (Cauê Campos) mostra a Lucas (Amaury Lorenzo) a matéria que acusa Bela de sequestro de menores. Suelen (Bia Santana), por sua vez, reclama com Dalila (Lívia Silva) por não conseguir se aproximar de Peixe e, mais tarde, beija o rapaz.
Pérola (Renata Sorrah) passa mal e deixa Leandra (Giovanna Grigio) preocupada. Vera se emociona quando Samuca (Kadu Spinola) afirma que deseja ficar com Bela. No fim do capítulo, Carmela desmaia na frente da médica.