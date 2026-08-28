Discreta, filha do cantor Leonardo se declara para namorada

Monyque Isabella, de 34 anos, costuma manter a vida pessoal longe da exposição que acompanha a família.

A agrônoma, filha do cantor Leonardo, publicou uma declaração para a namorada, Jessica Kalossi, que completou 36 anos, e compartilhou com os seguidores uma rara demonstração pública de carinho pelo relacionamento.

"Feliz aniversário, te amo! Sempre vou estar aqui para você", escreveu Monyque na homenagem. As duas são agrônomas e estão juntas há mais de oito anos.

Apesar de fazer parte de uma das famílias mais conhecidas do sertanejo brasileiro, Monyque escolheu uma rotina bastante diferente da dos irmãos. Filha do cantor Leonardo, de 63 anos, com Sandra, ela trabalha no setor ligado ao campo e aparece com menos frequência em programas de televisão, eventos e publicações sobre celebridades.

Monyque chegou a cursar Relações Internacionais, mas não seguiu carreira na área. O interesse pelo agronegócio acabou se tornando parte importante de sua trajetória profissional. A relação com o campo também faz parte da família, já que Leonardo mantém negócios e propriedades rurais.

RELAÇÃO COM VIRGINIA

A agrônoma também mantém uma relação próxima com Virginia Fonseca, que foi casada com seu meio-irmão, o cantor Zé Felipe. Mesmo depois do fim do relacionamento dos dois, Monyque e Jessica continuaram próximas da influenciadora.

A amizade entre elas já rendeu viagens internacionais e participações em momentos familiares. Jessica também mantém proximidade com Virginia, que tem três filhos com Zé Felipe: Maria Alice, de cinco anos, Maria Flor, de três, e José Leonardo, de um.

O vínculo entre as famílias permaneceu mesmo após a separação de Virginia e Zé Felipe. Monyque e Jessica continuaram aparecendo em registros ao lado da influenciadora e de outros integrantes da família.

A relação de Monyque e Jessica, no entanto, segue marcada pela discrição. Embora estejam juntas há mais de oito anos, as duas raramente transformam o namoro em assunto público ou fazem grandes exposições nas redes sociais.

QUEM SÃO OS FILHOS DE LEONARDO

Além de Monyque e Zé Felipe, Leonardo é pai de outros quatro filhos: Pedro Leonardo, de 38 anos; Jéssica Beatriz Costa, de 32; Matheus Vargas, de 28; e João Guilherme, de 24. Os seis filhos são frutos de diferentes relacionamentos do cantor.