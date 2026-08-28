Maju Coutinho anuncia gravidez aos 48 anos: 'Show da vida particular'

Maju Coutinho, de 48 anos, compartilhou nesta sexta-feira (28) que está grávida pela primeira vez. O bebê, que se chamará Malik, é fruto do casamento com o artista visual Agostinho Paulo Moura, com quem está desde 2009.

A jornalista, atualmente apresenta o quadro Delivery com Maju, no Fantástico, em que entrevista entregadores de comida, anunciou a gestação nas redes sociais ao publicar uma sequência de fotos ao lado do marido. Em um dos registros, os dois aparecem abraçados enquanto seguram uma pequena roupa de bebê, em uma imagem que marcou a chegada do primeiro filho do casal.

"Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular", escreveu Maju ao revelar a gravidez.

Na publicação, a apresentadora também fez uma homenagem ao filho por meio da música "Boas-Vindas", de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Ao falar sobre Malik, ela reproduziu versos da canção e celebrou a chegada do bebê.

"Malik, filho desejado, lhe damos as boas vindas, boas vindas, boas vindas", declarou.

Maju já havia falado publicamente sobre a possibilidade de ser mãe. Em 2024, durante participação no programa "Saia Justa", do GNT, a apresentadora contou que durante anos teve dúvidas sobre o assunto e chegou a questionar se o desejo de maternidade era realmente seu ou se vinha de uma expectativa social.

"Eu não fechei as portas, né? Eu já disse que não sei se quero, já tive dúvida, já disse que não queria, já repensei... O mais difícil é separar o que é genuinamente uma vontade e o que é pressão de uma cultura que diz que eu tenho que ser mãe?", afirmou na ocasião.

Na mesma conversa, Maju revelou que havia congelado os próprios óvulos. "Eu congelei óvulos. Mas a sociedade não está preparada", contou.