Buda de Ibiraçu completa 5 anos; relembre as visitas de Marcos Mion, Giovanna Antonelli, Paulo Vieira e outros famosos

Quem passa pela BR-101, em Ibiraçu, dificilmente fica indiferente à imagem que surge entre as montanhas. Sentado em posição de lótus e cercado pelo verde, o Grande Buda de Ibiraçu completa cinco anos nesta sexta-feira, 28 de agosto. Desde que foi inaugurado, em 2021, o monumento de 35 metros de altura deixou de ser apenas um símbolo ligado ao Zen Budismo para se transformar também em um dos cartões-postais mais conhecidos do Espírito Santo.
Com mais de 300 toneladas de ferro e concreto, o Buda foi erguido no caminho que leva ao Mosteiro Zen Morro da Vargem — Zenkoji, Templo da Luz do Zen. Sua construção foi patrocinada pelo monge Kosei Kato, abade do templo Yomeiji, na cidade de Fuji, no Japão, e simboliza décadas de trabalho desenvolvido pelo mosteiro capixaba.
A grandiosidade ajuda a explicar por que o lugar se tornou parada quase obrigatória para turistas, inclusive famosos. Ao longo desses cinco anos, atores, músicos, apresentadores, jornalistas e humoristas estiveram diante do Buda e compartilharam nas redes sociais suas experiências no ponto turístico capixaba.
Relembre alguns:
A atriz aproveitou uma passagem pelo Espírito Santo para conhecer o monumento e compartilhou registros da visita nas redes sociais, destacando a grandiosidade da estátua.
O apresentador visitou o Grande Buda de Ibiraçu e o Mosteiro Zen Morro da Vargem durante uma gravação especial do Caldeirão com Mion.
O humorista esteve no Grande Buda e no Mosteiro Zen Morro da Vargem durante as gravações de um episódio de sua série de viagens, o "Avisa Lá Que Eu Vou".
O músico visitou o local e contou nas redes sociais que a experiência diante do Buda proporcionou uma das sensações mais incríveis que já havia vivido.
O músico e multi-instrumentista, integrante da Família Lima, também incluiu o famoso monumento capixaba em seu roteiro e registrou a passagem pelas redes sociais.
O jornalista esportivo conheceu a estátua gigante em Ibiraçu e compartilhou com seus seguidores registros da visita ao ponto turístico capixaba.
A história do lugar, porém, começou muito antes da construção do monumento que hoje atrai os olhares de quem passa pela rodovia. O Mosteiro Zen Morro da Vargem foi pioneiro na América Latina e nasceu a partir da iniciativa de jovens monges interessados na prática do Zen.
No início, havia apenas uma cabana simples construída no alto do Morro da Vargem, então marcado pelo desmatamento. Ao longo das décadas, o espaço cresceu e passou a desenvolver trabalhos relacionados à espiritualidade, educação ambiental, agricultura orgânica e sustentabilidade.
O trabalho de recuperação ambiental transformou a paisagem ao redor. Em quase cinco décadas, mais de 300 mil estudantes passaram pelas atividades educativas desenvolvidas no local, segundo informações do próprio mosteiro.
O Grande Buda tornou-se o símbolo mais visível dessa história. Além dele, dezenas de estátuas estão distribuídas pelos quase 300 hectares da área, formando uma espécie de galeria de arte sacra a céu aberto, integrada à fauna e à flora.
E talvez esteja justamente nesse contraste parte do fascínio provocado pelo lugar. Às margens de uma das rodovias mais movimentadas do país, entre carros, viagens e pressa, uma figura monumental permanece imóvel e silenciosa.
Cinco anos depois de sua inauguração, o Buda continua convidando capixabas, turistas e famosos a fazer algo cada vez mais raro: parar por alguns instantes e simplesmente observar.