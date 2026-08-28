Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Turismo
  • Buda de Ibiraçu completa 5 anos; relembre as visitas de Marcos Mion, Giovanna Antonelli, Paulo Vieira e outros famosos
Cartão-postal

Buda de Ibiraçu completa 5 anos; relembre as visitas de Marcos Mion, Giovanna Antonelli, Paulo Vieira e outros famosos

Monumento de 35 metros se tornou um dos cartões-postais do Espírito Santo e já recebeu nomes como Marcos Mion, Giovanna Antonelli, Paulo Vieira e Tico Santa Cruz
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 10:30

Giovanna Antonelli e Marcos Mion foram alguns dos famosos que já visitaram o Buda de Ibiraçu
Giovanna Antonelli e Marcos Mion foram alguns dos famosos que já visitaram o Buda de Ibiraçu Reprodução/Instagram/@giovannaantonelli/Will Loyola

Quem passa pela BR-101, em Ibiraçu, dificilmente fica indiferente à imagem que surge entre as montanhas. Sentado em posição de lótus e cercado pelo verde, o Grande Buda de Ibiraçu completa cinco anos nesta sexta-feira, 28 de agosto. Desde que foi inaugurado, em 2021, o monumento de 35 metros de altura deixou de ser apenas um símbolo ligado ao Zen Budismo para se transformar também em um dos cartões-postais mais conhecidos do Espírito Santo.


Com mais de 300 toneladas de ferro e concreto, o Buda foi erguido no caminho que leva ao Mosteiro Zen Morro da Vargem — Zenkoji, Templo da Luz do Zen. Sua construção foi patrocinada pelo monge Kosei Kato, abade do templo Yomeiji, na cidade de Fuji, no Japão, e simboliza décadas de trabalho desenvolvido pelo mosteiro capixaba.


A grandiosidade ajuda a explicar por que o lugar se tornou parada quase obrigatória para turistas, inclusive famosos. Ao longo desses cinco anos, atores, músicos, apresentadores, jornalistas e humoristas estiveram diante do Buda e compartilharam nas redes sociais suas experiências no ponto turístico capixaba. 


Relembre alguns:

Giovanna Antonelli
Giovanna Antonelli visita Buda de Ibiraçu
Giovanna Antonelli visita Buda de Ibiraçu Reprodução / Instagram @giovannaantonelli

 A atriz aproveitou uma passagem pelo Espírito Santo para conhecer o monumento e compartilhou registros da visita nas redes sociais, destacando a grandiosidade da estátua.

Marcos Mion
Marcos Mion gravou um Caldeirão com Mion no Buda de Ibiraçu
Marcos Mion gravou um Caldeirão com Mion no Buda de Ibiraçu Will Loyola

O apresentador visitou o Grande Buda de Ibiraçu e o Mosteiro Zen Morro da Vargem durante uma gravação especial do Caldeirão com Mion.

Paulo Vieira
O humorista esteve no Grande Buda e no Mosteiro Zen Morro da Vargem
O humorista esteve no Grande Buda e no Mosteiro Zen Morro da Vargem Reprodução Instagram @paulovieira.oficial

O humorista esteve no Grande Buda e no Mosteiro Zen Morro da Vargem durante as gravações de um episódio de sua série de viagens, o "Avisa Lá Que Eu Vou".

Tico Santa Cruz
O músico Tico Santta Cruz em visita ao Buda gigante, em Ibiraçu
O músico Tico Santta Cruz em visita ao Buda gigante, em Ibiraçu Reprodução/Instagram/@ticostacruz

O músico visitou o local e contou nas redes sociais que a experiência diante do Buda proporcionou uma das sensações mais incríveis que já havia vivido.

Lucas Lima
Família Lima posa em frente ao Buda de Ibiraçu
Família Lima posa em frente ao Buda de Ibiraçu instagram/@oficialfl

O músico e multi-instrumentista, integrante da Família Lima, também incluiu o famoso monumento capixaba em seu roteiro e registrou a passagem pelas redes sociais.

Tino Marcos
Tino Marcos visita Buda Gigante em Ibiraçu
Tino Marcos visita Buda Gigante em Ibiraçu Reprodução/Instagram @tinomarcos

O jornalista esportivo conheceu a estátua gigante em Ibiraçu e compartilhou com seus seguidores registros da visita ao ponto turístico capixaba.

Muito além do Buda gigante

A história do lugar, porém, começou muito antes da construção do monumento que hoje atrai os olhares de quem passa pela rodovia. O Mosteiro Zen Morro da Vargem foi pioneiro na América Latina e nasceu a partir da iniciativa de jovens monges interessados na prática do Zen.


No início, havia apenas uma cabana simples construída no alto do Morro da Vargem, então marcado pelo desmatamento. Ao longo das décadas, o espaço cresceu e passou a desenvolver trabalhos relacionados à espiritualidade, educação ambiental, agricultura orgânica e sustentabilidade.


O trabalho de recuperação ambiental transformou a paisagem ao redor. Em quase cinco décadas, mais de 300 mil estudantes passaram pelas atividades educativas desenvolvidas no local, segundo informações do próprio mosteiro.

Registros da construção do Grande Buda de Ibiraçu
Registros da construção do Grande Buda de Ibiraçu INSERIR

O Grande Buda tornou-se o símbolo mais visível dessa história. Além dele, dezenas de estátuas estão distribuídas pelos quase 300 hectares da área, formando uma espécie de galeria de arte sacra a céu aberto, integrada à fauna e à flora.


E talvez esteja justamente nesse contraste parte do fascínio provocado pelo lugar. Às margens de uma das rodovias mais movimentadas do país, entre carros, viagens e pressa, uma figura monumental permanece imóvel e silenciosa. 


Cinco anos depois de sua inauguração, o Buda continua convidando capixabas, turistas e famosos a fazer algo cada vez mais raro: parar por alguns instantes e simplesmente observar.

Veja Também 

Imagem de destaque

Grande Buda de Ibiraçu se torna patrimônio cultural material do Espírito Santo

Imagem de destaque

Buda de Ibiraçu toma "banho" e mobiliza equipe de alpinistas; veja vídeo

Imagem de destaque

De Buda a caipirinha: conheça 10 gigantes do Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Turismo Turismo no ES Buda gigante Ibiraçu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Organização fiscal ajudou Vitória a chegar ao 1º lugar em competitividade no país
Flamengo fecha venda do atacante equatoriano Gonzalo Plata por R$ 72 milhões, diz TV
Flamengo fecha venda do atacante equatoriano Gonzalo Plata por R$ 72 milhões
Sem vendedor, pães e bolos artesanais são vendidos em praça no Norte do ES
Na confiança: caminhoneiro do ES deixa estradas e abre banca de pães sem atendente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados