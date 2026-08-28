Buda de Ibiraçu completa 5 anos; relembre as visitas de Marcos Mion, Giovanna Antonelli, Paulo Vieira e outros famosos

Quem passa pela BR-101, em Ibiraçu, dificilmente fica indiferente à imagem que surge entre as montanhas. Sentado em posição de lótus e cercado pelo verde, o Grande Buda de Ibiraçu completa cinco anos nesta sexta-feira, 28 de agosto. Desde que foi inaugurado, em 2021, o monumento de 35 metros de altura deixou de ser apenas um símbolo ligado ao Zen Budismo para se transformar também em um dos cartões-postais mais conhecidos do Espírito Santo.





Com mais de 300 toneladas de ferro e concreto, o Buda foi erguido no caminho que leva ao Mosteiro Zen Morro da Vargem — Zenkoji, Templo da Luz do Zen. Sua construção foi patrocinada pelo monge Kosei Kato, abade do templo Yomeiji, na cidade de Fuji, no Japão, e simboliza décadas de trabalho desenvolvido pelo mosteiro capixaba.





A grandiosidade ajuda a explicar por que o lugar se tornou parada quase obrigatória para turistas, inclusive famosos. Ao longo desses cinco anos, atores, músicos, apresentadores, jornalistas e humoristas estiveram diante do Buda e compartilharam nas redes sociais suas experiências no ponto turístico capixaba.





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