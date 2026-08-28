Organização fiscal ajudou Vitória a chegar ao 1º lugar em competitividade no país

A reorganização das contas públicas e o aumento da capacidade de investimento do município estão entre os fatores que ajudaram Vitória a alcançar, pela primeira vez, o primeiro lugar no Ranking de Competitividade dos Municípios. A avaliação, divulgada nesta quinta-feira (27), colocou a capital capixaba à frente de 423 cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes.





Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o secretário de Fazenda de Vitória, Regis Mattos, afirmou que o processo começou com uma reorganização fiscal realizada a partir de 2021. Segundo ele, o objetivo foi criar capacidade de investimento para que a prefeitura pudesse ampliar ações em infraestrutura e serviços públicos.