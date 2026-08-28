AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Pela primeira vez

Organização fiscal ajudou Vitória a chegar ao 1º lugar em competitividade no país

Segundo o secretário de Fazenda, reorganização das contas permitiu ampliar investimentos em infraestrutura e serviços públicos; cidade ainda busca melhorar indicadores

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 11:46

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

28 ago 2026 às 11:46
Vitória alcançou o 1º lugar no Ranking de Competitividade dos Municípios de 2026 leitor/@adronelina/arquivo/AG

A reorganização das contas públicas e o aumento da capacidade de investimento do município estão entre os fatores que ajudaram Vitória a alcançar, pela primeira vez, o primeiro lugar no Ranking de Competitividade dos Municípios. A avaliação, divulgada nesta quinta-feira (27), colocou a capital capixaba à frente de 423 cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes.


Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o secretário de Fazenda de Vitória, Regis Mattos, afirmou que o processo começou com uma reorganização fiscal realizada a partir de 2021. Segundo ele, o objetivo foi criar capacidade de investimento para que a prefeitura pudesse ampliar ações em infraestrutura e serviços públicos.

Sem cuidar das contas, a gente não tem como cuidar da cidade, cuidar das pessoas. Nós precisamos de recursos tanto para as obras quanto para melhoria do serviço, para investimento em tecnologia

Regis Mattos, secretário de Fazenda de Vitória

O secretário relaciona a situação fiscal à possibilidade de a prefeitura ampliar a oferta de serviços e realizar obras. Segundo ele, Vitória mantém atualmente a classificação “A” em capacidade de pagamento na avaliação do Tesouro Nacional, resultado que, na visão dele, dá maior segurança para o planejamento dos investimentos.

Do ajuste fiscal aos investimentos

Mattos afirma que a reorganização financeira foi acompanhada por um planejamento de médio e longo prazo. O primeiro ciclo, segundo ele, estabeleceu metas para o período até 2025. Mais recentemente, a prefeitura elaborou um novo planejamento, com horizonte até 2030.


Entre os exemplos citados pelo secretário está o programa Vitória de Frente para o Mar, que reúne ações de urbanização, como a nova Orla do Canal de Camburi, além da ampliação do funcionamento de unidades de saúde em horários estendidos e aos finais de semana.

Se uma cidade tem uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade e uma infraestrutura urbana de qualidade, isso é bom para a empresa porque ela vai conseguir atrair também profissionais qualificados

Regis Mattos, secretário de Fazenda de Vitória

A relação entre saúde, serviços públicos e competitividade também passa, segundo Mattos, pela capacidade de uma cidade de atrair trabalhadores e empresas

Uma cidade competitiva é uma cidade que tem uma infraestrutura de qualidade, que tem serviços públicos de qualidade, tem um bom ambiente de negócios para as empresas

Regis Mattos, secretário de Fazenda de Vitória

Veja Também 

Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - Foto aérea de Vitória, Terceira Ponte,Ilha do Boi, Curva da Jurema - Fotos aéreas para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Felipe Mota - Fly Now - GZ

Vitória é a cidade mais competitiva do Brasil pela primeira vez

Palácio Anchieta

ES sobe duas posições e volta ao top 5 dos Estados mais competitivos

Próximo desafio é melhorar, com ou sem ranking

Apesar da liderança, o secretário afirma que o objetivo da prefeitura não deve ser simplesmente permanecer em primeiro lugar no ranking. A ideia, segundo ele, é utilizar os indicadores como um diagnóstico das áreas que ainda precisam avançar.

O ranking é uma espécie de diagnóstico, uma análise de como é o desempenho de Vitória em diversas áreas, em mais de 100 indicadores. E olhar em cada um desses o que nós precisamos fazer para melhorar

Regis Mattos, secretário de Fazenda de Vitória

Segundo Mattos, a prefeitura pretende analisar os indicadores individualmente para identificar oportunidades de melhoria. Ele cita também a reforma tributária como um dos fatores que exigem preparação do município nos próximos anos.


A transição para o novo sistema tributário terá impactos progressivos sobre estados e municípios a partir de 2028, com conclusão prevista para 2033. Para o secretário, a preparação para esse cenário reforça a necessidade de manter as contas organizadas e buscar melhorias na competitividade do município.

Não necessariamente mirando o resultado de ranking, mas mirando o resultado de qualidade de vida e de desenvolvimento da cidade de Vitória

Regis Mattos, secretário de Fazenda de Vitória

Espírito Santo também subiu

Após cinco anos, o Espírito Santo voltou a ficar entre os cinco Estados mais competitivos do país, subindo duas posições em comparação à classificação do ano passado. No Ranking de Competitividade dos Estados, o Espírito Santo saiu do 7º lugar em 2025 para o 5º lugar em 2026, ficando atrás de Santa Catarina (1º lugar), São Paulo (2º), Paraná (3º) e Rio Grande do Sul (4º).


Na série histórica do ranking, que chegou à 15ª edição, o Espírito Santo repete, em 2026, a colocação alcançada em 2020 e 2021. Esse é o melhor resultado do Estado, que, dentro dos pilares usados na avaliação do estudo, ficou em 1º lugar em Solidez Fiscal, além de 2º em Infraestrutura e em 4º Eficiência da Máquina Pública.

Leia mais sobre

Organização fiscal ajudou Vitória a chegar ao 1º lugar em competitividade no país

Na confiança: caminhoneiro do ES deixa estradas e abre banca de pães sem atendente

STF restringe porte de arma para integrantes da Polícia Científica do ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Investimentos Infraestrutura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flamengo fecha venda do atacante equatoriano Gonzalo Plata por R$ 72 milhões, diz TV
Flamengo fecha venda do atacante equatoriano Gonzalo Plata por R$ 72 milhões
PF reprime grupo investigado por contrabando de cigarros
PF mira grupo suspeito de contrabandear cigarros no ES e bloqueia R$ 1 milhão
Imagem de destaque
Você usa pimenta-do-reino todos os dias? Conheça os benefícios e os cuidados com a especiaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados