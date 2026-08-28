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Os mapas e gráficos que mostram a magnitude da destruição de avalanche no Nepal e Tibete

Desastre natural ocorreu na região do Himalaia e afetou grandes áreas da fronteira entre Nepal e Tibete, deixando centenas de mortos e mais de 1 mil desaparecidos.

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 12:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

28 ago 2026 às 12:34
Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images

Centenas de pessoas morreram e 1,4 mil estão desaparecidas após uma avalanche devastadora atingir a fronteira entre o Nepal e o Tibete na quarta-feira (26/8).

As imagens chocantes de pessoas correndo para salvar suas vidas durante a tragédia foram vistas em todo o mundo.

As autoridades permanecem em alerta para possíveis novos deslizamentos de terra, e as equipes de resgate continuam buscando sobreviventes na área devastada.

Quase 4,5 mil pessoas estão dedicadas a essa tarefa durante o que são consideradas horas "críticas" para a recuperação dos corpos.

Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC

O desastre natural ocorreu na região do Himalaia e afetou grandes áreas da fronteira entre o Nepal e o Tibete, incluindo a passagem de fronteira de Gyirong.

Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC

Inicialmente, foi relatado que o deslizamento de água, rochas e terra foi causado por um terremoto de magnitude 4,4, registrado pelos sensores do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

No entanto, a agência explicou posteriormente que a causa mais provável foi o colapso de uma geleira antes do terremoto.

Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC

De acordo com o USGS, foi o rompimento de grande parte de uma geleira em uma região montanhosa que causou o terremoto subsequente.

A geleira teria invadido o vale, arrastando gelo, rochas e sedimentos em seu rastro.

Os especialistas estimam que isto bloqueou o canal do rio Lhende Khola.

E quando esse bloqueio cedeu, formou-se uma enorme tromba d'água que atingiu as áreas povoadas.

Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC

A hipótese levantada pelos especialistas, e que precisa ser confirmada por estudos científicos mais avançados, também é consistente com imagens de satélite que mostram o colapso da geleira.

Esta região fronteiriça é especialmente vulnerável a desastres dessa natureza devido à sua geografia.

Trata-se de uma área acidentada, que abrange algumas das montanhas mais altas do mundo, geleiras, campos de neve e terrenos instáveis.

A enchente destruiu casas e estradas inteiras, deixando centenas de pessoas desabrigadas.

Por ser um destino turístico popular, vários estrangeiros estão entre as vítimas fatais.

A enchente repentina arrastou muitos corpos para distritos distantes rio abaixo, e a identificação e o resgate dos mortos podem representar um grande desafio.

Segundo a Cruz Vermelha, estima-se que cerca de 93 mil pessoas possam ter sido afetadas pelo desastre de quarta-feira.

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