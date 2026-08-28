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Novela

'Quem Ama Cuida': Ademir tenta convencer Dora a depor a seu favor no julgamento; veja resumo

Advogado visitará sua antiga casa e levará uma rosa para a ex-mulher
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 13:25

Ademir visita Dora
Ademir visita Dora Globo

Quem Ama Cuida será marcada por mais um embate entre Ademir e Dora no capítulo desta sexta-feira, 28. Com a data de seu julgamento definida e enfrentando uma acusação de assédio, o advogado tenta encontrar uma maneira de fortalecer sua defesa.

Para isso, Ademir procura a ex-mulher e pede que ela seja uma das testemunhas a depor a seu favor. "A data do meu julgamento foi marcada e eu quero te pedir que você deponha a meu favor", diz.

Dora, no entanto, não aceita ajudá-lo e deixa claro que não pretende sequer comparecer ao tribunal. "Você passou de todos os limites do discernimento. Eu não vou depor", responde ela, antes de dizer que não o ajudará a escapar das consequências de suas atitudes.

Na família Brandão, Pilar aceita que Brigitte volte para casa depois dos pedidos de Ingrid e Rafael, mas estabelece algumas condições. A jovem, porém, não aceita retornar quando a mãe vai até a casa de Fábia para buscá-la. Pilar também percebe que Iuri está diferente.

Joel se emociona ao contar a Nancy que sentiu a presença de sua mãe, Francesca. Nicolau pede desculpas a Lyris. No fim do capítulo, Adriana e Pedro comemoram quando Lyris avisa que Ulisses decidiu vender sua parte da joalheria.

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