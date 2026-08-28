Excesso de gases: o que pode ser? Veja quando o desconforto deixa de ser normal

A presença de gases é natural, mas a frequência e a intensidade dos sintomas devem ser observadas. “A produção de gases faz parte do funcionamento normal do organismo. Na maioria das pessoas, pequenas mudanças na forma de comer, na alimentação, no funcionamento intestinal e nos hábitos de vida podem reduzir os sintomas”, ressalta o Dr. Renato Riccio, que acrescenta: “Por isso, quando gases, distensão ou dor se tornam frequentes ou persistentes, o mais importante não é simplesmente eliminar alimentos da dieta, mas investigar o que está provocando o problema”.