Escape de xixi? Veja os motivos mais comuns, tratamentos e como evitar

A incontinência urinária pode ser dividida em três principais categorias:





Incontinência urinária por esforço – é o tipo mais comum, sendo caracterizada pela perda urinária ao fazer esforços como tossir, rir, espirrar, exercitar-se ou carregar peso. Corresponde a cerca de 40 a 70% dos casos de incontinência urinária em mulheres.





Incontinência urinária de urgência – é identificada pela vontade súbita e incontrolável de urinar; é também chamada de bexiga hiperativa.





Incontinência mista – associa os dois tipos de incontinência.





Entre os fatores que podem influenciar no surgimento da incontinência destacam-se:





Envelhecimento

Sexo feminino

Histórico familiar

Gestação

Tabagismo

Diabetes

Sobrepeso e obesidade

Exercícios de alto impacto (quando não há avaliação e acompanhamento adequados)

Doenças neurológicas como Parkinson e esclerose múltipla

Cirurgias pélvicas e na próstata (principalmente para tratamento do câncer)





Na terceira idade, a perda de urina está associada ao enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico, diminuição da capacidade de armazenamento da bexiga, aumento da próstata (no caso dos homens), problemas neurológicos, diabetes, ingestão de certos medicamentos etc.





"A incontinência urinária pode ser prevenida ou minimizada com medidas simples ao longo da vida. Para os idosos, a prática regular de atividades físicas para fortalecimento da autonomia física e cognitiva e da musculatura pélvica, hábitos saudáveis – incluindo controle do peso, alimentação equilibrada e consumo adequado de líquidos – são fundamentais. Além disso, evitar tabagismo e tratar condições como diabetes, hipertensão, obesidade e doenças neurológicas, ajudam a reduzir os riscos", diz a médica Karin Jaeger Anzolch.





Nos homens, a saúde da próstata deve ser acompanhada de perto, não somente com relação ao câncer, mas também pelo crescimento benigno da glândula(hiperplasia prostática benigna), que costuma causar sintomas urinários, podendo levar à incontinência.





Já durante a gravidez, a disfunção está relacionada a questões como alterações hormonais, relaxamento dos músculos do assoalho pélvico, crescimento do útero e compressão da bexiga. “Nesse caso, a prevenção passa por um bom acompanhamento médico, fortalecimento do assoalho pélvico com exercícios específicos e controle do ganho de peso. O preparo do corpo para o parto, com orientações sobre a melhor forma de proteger a musculatura perineal, também contribui para reduzir o risco de incontinência no pós-parto", alerta Karin.