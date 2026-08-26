Vai montar o quarto infantil? 5 dicas para criar um espaço funcional que acompanha o crescimento da criança

Um quarto infantil pode assumir diferentes funções ao longo da infância, acompanhando as mudanças na rotina e nas necessidades da criança. Além de proporcionar conforto para o descanso, o ambiente precisa oferecer espaço para brincar, estudar e organizar os objetos do dia a dia sem perder a praticidade. Em cômodos cada vez mais compactos, o planejamento deve considerar não apenas o que cabe no espaço, mas também como móveis e diferentes áreas poderão ser aproveitados conforme a criança cresce.