Justiça pede esclarecimentos a 7 empresas sobre reuniões com candidatos no ES

Sete empresas do Espírito Santo terão de prestar esclarecimentos à Justiça Eleitoral sobre supostas reuniões de caráter político-eleitoral envolvendo funcionários.





A determinação consta de decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), publicada na terça-feira (25), em resposta a uma cautelar apresentada pela coligação “Paz pra Viver um Novo Tempo”, formada pelos partidos Republicanos e Agir.





Segundo a coligação, os encontros podem configurar assédio eleitoral e abuso de poder, por terem ocorrido em empresas privadas, com a presença de trabalhadores .





Na ação, os partidos afirmam ainda que teriam ocorrido pedidos de votos, menções a números de urna e discursos relacionados a obras e ações do governo.





Embora a decisão tenha como destinatárias as empresas, os alvos da ação eleitoral são o governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição; o vereador de Vitória Camillo Neves, candidato a vice na chapa governista; o ex-governador Renato Casagrande (PSB), candidato ao Senado; os dois suplentes de sua chapa; e o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), apontados como participantes dos encontros nas empresas.





O autor da decisão é o desembargador Arthur José Neiva de Almeida, corregedor regional eleitoral que atendeu parcialmente ao pedido da coligação.





As empresas Frigorífico Corella, Viação Águia Branca, Transilva Transporte e Logística, Fortlev Energia Solar, RDG Aços do Brasil e Vamtec Vitória têm cinco dias para encaminhar informações ao TRE-ES sobre os encontros. A relação apresentada na ação também envolve a Serramar Transporte Coletivo, citada por causa de uma reunião realizada em 24 de agosto.





Por meio de sua assessoria, a Viação Águia Branca informou que não comentaria o caso. O mesmo posicionamento foi encaminhado pelo Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), em nome da Serramar.





Na noite da terça-feira (25), a reportagem também procurou as demais empresas sobre a ação no TRE-ES, via e-mail disponibilizados em seus sites, bem como por meio de mensagem de texto. Caso haja resposta, esta matéria será atualizada.





Entre as informações solicitadas pela Justiça Eleitoral, estão a identificação das pessoas que aparecem nas imagens dos encontros; a confirmação sobre se os trabalhadores estavam ou não em horário de expediente; como ocorreu a convocação; quem foi responsável pela organização das reuniões em cada empresa; e se a participação dos funcionários foi espontânea.





Ao fundamentar a decisão, o desembargador Arthur José Neiva de Almeida destacou a necessidade de cautela na análise das denúncias de assédio eleitoral em reuniões realizadas dentro de empresas privadas. Segundo ele, não é possível afirmar antecipadamente que os trabalhadores tenham sido coagidos ou obrigados a participar dos encontros.





“Frisa-se que não se sustenta que a simples visita de um candidato a uma empresa seja ilícita, tampouco se pretende impedir empresários de receber candidatos ou restringir o legítimo exercício da atividade política", destaca o corregedor.



Ele acrescenta:"O que se busca coibir é a prática na qual trabalhadores são reunidos por ordens disfarçadas de convites, emanadas de seus empregadores, para ouvirem discursos políticos de determinado grupo".