Os partidos que mais ganharam e os que mais perderam filiados de 2022 a 2026

O cientista político João Victor dos Santos atribui, em boa medida, o crescimento do Podemos à figura do presidente do partido, o deputado federal Gilson Daniel, por toda a articulação que conduz para o fortalecimento da legenda, atuando nos municípios junto a prefeitos e vereadores e marcando presença no governo do Estado.





"A cadeira no Executivo não é dele, mas ele está orbitando o poder. E tem uma atuação municipalista, lembrando muito a [ex-senadora] Rose de Freitas [MDB], levando emendas para o interior. O Podemos não é um partido grande nacionalmente, mas, aqui no Estado, se faz grande por essa atuação", analisa.





O PDT, por sua vez, perdeu um pouco do protagonismo no país, e também no Espírito Santo desde que Sergio Vidigal deixou a Prefeitura da Serra. Tanto que teve dificuldades de articular candidaturas para a Câmara Federal e Serginho Vidigal, filho do ex-prefeito, acabou migrando justamente para o Podemos a fim de viabilizar seu nome para deputado na disputa deste ano.





João Victor observa que o partido está passando por um processo de oxigenação interna, o que sugere o lançamento de novos quadros e lideranças. "A reconstrução é extremamente positiva, mas tem seus desafios como, neste momento, não conseguir montar a chapa para a federal."