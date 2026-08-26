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Eleições 2026

O que os candidatos ao governo do ES dizem sobre desempenho do ensino médio

Série especial de A Gazeta apresenta as propostas dos concorrentes ao Palácio Anchieta para 10 desafios do Estado

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 10:02

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

26 ago 2026 às 10:02

O mais recente dado sobre a educação no país, divulgado neste mês, coloca o ensino médio do Espírito Santo no top 3 nacional. Ainda assim, o Estado apresenta baixos níveis de aprendizagem nesta etapa e também no ensino fundamental. Esse é mais um desafio que se apresenta para o futuro governador. E o que será que pensam os candidatos que concorrem nas Eleições 2026 para ocupar a cadeira no Palácio Anchieta?


O próximo governante vai se deparar com um quadro crítico, conforme aponta o Todos pela Educação.  "Embora o Espírito Santo se destaque no cenário nacional comparativo com os resultados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), o cenário de aprendizagem efetiva dos estudantes ainda é bastante preocupante", ressalta a organização que trabalha em prol do ensino público de qualidade. 


O Todos pela Educação mostra que 12,3% dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental no Espírito Santo têm aprendizagem abaixo do básico em Língua Portuguesa e chegam a 23,2% em Matemática. Entre os alunos do médio, quase metade (45,2%) concluiu a etapa abaixo do básico, sem o domínio matemático mínimo esperado, e 21,7% não conseguiram aprender bem a própria língua. 


Esta é a terceira reportagem da série "10 Desafios do Espírito Santo" para as Eleições 2026. Neste especial, produzido por A Gazeta desde 2022, os candidatos ao governo são convidados a apresentar suas propostas para assuntos sensíveis do Estado, nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública. 


Os temas foram mapeados pelo Núcleo de Eleições de A Gazeta, em parceria com institutos de pesquisa independentes, com o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto. Todos os concorrentes ao Palácio Anchieta tiveram o mesmo prazo e o mesmo espaço para as respostas. A publicação é feita de segunda a sexta-feira, entre 24 de agosto e 4 de setembro.

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