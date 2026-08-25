De violão espanhol a cavalos: os bens inusitados declarados pelos candidatos do ES

Entre apartamentos, casas, terrenos, veículos e investimentos, as declarações de bens dos candidatos nas Eleições 2026 no Espírito Santo também revelam patrimônios curiosos na lista. Há de tudo um pouco: violão espanhol, cavalos, barco de madeira, veículos antigos, quadros de arte e até uma retroescavadeira descrita como “sem motor”.
O levantamento foi feito a partir da base de dados das declarações de bens feitas pelos mais de 580 candidatos aos cargos de governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual no Espírito Santo. Os valores foram informados à Justiça Eleitoral pelos próprios candidatos.
Entre os bens mais curiosos descritos pelos candidatos está um violão espanhol avaliado em R$ 20 mil, que pertence a Carlos Lyrio, candidato do PT a deputado estadual. O segundo e último bem listado pelo postulante está listado como “quadros de arte”, avaliados em R$ 100 mil. Os dois únicos bens declarados somam R$ 120 mil.
Já Freitas, candidato a deputado federal pelo PSB, declarou entre os bens listados cavalos que valem R$ 235 mil. A lista de patrimônio não informa a quantidade de animais relativos ao bem nem informa individualmente o valor de cada cavalo. No total, o candidato tem patrimônio de R$ 2,9 milhões, incluindo propriedade rural, terrenos e automóveis.
Entre os bens móveis também aparece outro item que foge do padrão de patrimônio tradicional. Concorrendo para deputado estadual, Sebastião Luiz, do Podemos, tem na lista um aparelho de som avaliado em R$ 25 mil. O registro não detalha marca, modelo ou finalidade do equipamento. E esse é o bem mais caro da lista. O candidato apresentou ainda saldos em contas que superam R$ 6 mil.
Os bens curiosos também chegaram ao universo das criptomoedas. Concorrendo a deputado federal pelo PL, Lucas Polese tem R$ 82,9 mil em bitcoin como único bem declarado. Já Rafael Ottaiano, que disputa cargo de deputado estadual pelo PL, declara, entre outros bens, criptoativos de R$ 175 mil. Sua declaração não especifica qual criptomoeda ou quais ativos digitais compõem o valor.
Na lista de bens curiosos dos candidatos em 2026, aparecem também embarcações e veículos antigos, incluindo carros e motos. Disputando vaga na Assembleia Legislativa, Hudson Leal (Agir) tem entre os bens listados um barco de madeira de R$ 90 mil. A descrição apresentada à Justiça Eleitoral não informa modelo, ano ou tamanho da embarcação.
Outro candidato com patrimônio náutico é Dr. Henrique Vargas, do PL, que visa ao cargo de deputado estadual, e declarou uma lancha ano 2006, avaliada em R$ 100 mil. O mesmo candidato também aparece na lista de veículos antigos, com uma Brasília de 1975 (R$ 6 mil) e um Buggi de 1972 (R$ 5 mil).
Na relação também aparecem outros veículos antigos. Entre os carros mais antigos está um Jeep de 1951, declarado por Rodney Miranda, candidato ao Senado pelo PRTB, com o valor de R$ 25 mil.
Outro veículo antigo integra a declaração de Dr. Nésio Fernandes, que disputa uma vaga na Câmara Federal pelo PCdoB: um Fusca 1300, ano 1970, avaliado em R$ 8 mil. A lista do candidato tem, ainda, três carros elétricos: um BYD Dolphin Mini e um Dolphin Gs, ambos de 2024, e um BYD King, sem ano informado.
DuMotos, candidato a deputado estadual pelo Democrata, chama atenção pela quantidade de motocicletas de diferentes épocas. Entre elas estão uma Yamaha RX80, ano 1981, avaliada em R$ 5 mil; uma Honda CBX 750F, ano 1986, por R$ 3 mil; uma CBX 750, ano 1994, por R$ 10 mil; e uma Honda CBR 1000 RR, ano 2004, declarada por R$ 50 mil. Somados, os quatro veículos chegam a R$ 68 mil.
Nem todos os bens curiosos são veículos de passeio. Sargento Nunes, candidato a deputado estadual pelo PL, declarou uma máquina retroescavadeira adquirida em leilão, avaliada em R$ 84.630. O mesmo candidato apresenta outro registro inusitado: uma “máquina Bob Cat Fiat sem motor”, avaliada em R$ 12 mil. Na lista há ainda uma retroescavadeira random, com valor informado de R$ 64 mil. Considerando os três registros, o candidato declarou mais de R$ 160 mil em máquinas pesadas.
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