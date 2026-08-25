De violão espanhol a cavalos: os bens inusitados declarados pelos candidatos do ES

Entre apartamentos, casas, terrenos, veículos e investimentos, as declarações de bens dos candidatos nas Eleições 2026 no Espírito Santo também revelam patrimônios curiosos na lista. Há de tudo um pouco: violão espanhol, cavalos, barco de madeira, veículos antigos, quadros de arte e até uma retroescavadeira descrita como “sem motor”.





O levantamento foi feito a partir da base de dados das declarações de bens feitas pelos mais de 580 candidatos aos cargos de governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual no Espírito Santo. Os valores foram informados à Justiça Eleitoral pelos próprios candidatos.





Entre os bens mais curiosos descritos pelos candidatos está um violão espanhol avaliado em R$ 20 mil, que pertence a Carlos Lyrio, candidato do PT a deputado estadual. O segundo e último bem listado pelo postulante está listado como “quadros de arte”, avaliados em R$ 100 mil. Os dois únicos bens declarados somam R$ 120 mil.





Já Freitas, candidato a deputado federal pelo PSB, declarou entre os bens listados cavalos que valem R$ 235 mil. A lista de patrimônio não informa a quantidade de animais relativos ao bem nem informa individualmente o valor de cada cavalo. No total, o candidato tem patrimônio de R$ 2,9 milhões, incluindo propriedade rural, terrenos e automóveis.





Entre os bens móveis também aparece outro item que foge do padrão de patrimônio tradicional. Concorrendo para deputado estadual, Sebastião Luiz, do Podemos, tem na lista um aparelho de som avaliado em R$ 25 mil. O registro não detalha marca, modelo ou finalidade do equipamento. E esse é o bem mais caro da lista. O candidato apresentou ainda saldos em contas que superam R$ 6 mil.





Os bens curiosos também chegaram ao universo das criptomoedas. Concorrendo a deputado federal pelo PL, Lucas Polese tem R$ 82,9 mil em bitcoin como único bem declarado. Já Rafael Ottaiano, que disputa cargo de deputado estadual pelo PL, declara, entre outros bens, criptoativos de R$ 175 mil. Sua declaração não especifica qual criptomoeda ou quais ativos digitais compõem o valor.