Candidaturas negras crescem no ES, mas só se destacam em cargos legislativos

Para Mariana Cazé, pós-graduanda em Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a ausência de candidatos negros nas majoritárias tem relação direta com o próprio funcionamento do sistema político-eleitoral.





Ela detalha que as candidaturas negras continuam concentradas, principalmente, nas disputas proporcionais para o Legislativo, nas quais a distribuição das cadeiras considera o desempenho eleitoral dos partidos/federações e, depois, dos seus candidatos, por meio dos critérios de quociente eleitoral e partidário. Isso tem ocasionado maior entrada de pessoas negras para os cargos.





Já nas disputas majoritárias, a competição é mais diretamente centrada na figura dos candidatos, o que envolve, historicamente, maior investimento financeiro, tempo de propaganda e visibilidade.





"Não basta perguntar quantas pessoas negras estão se candidatando. É preciso questionar quais candidaturas recebem mais recursos, maior estrutura partidária e melhores condições reais de competitividade", afirma.





A especialista considera que o crescimento das candidaturas pretas e pardas é uma conquista importante, mas ainda é insuficiente. Para ela, o desafio agora é transformar presença em poder político. Isso significa garantir recursos, espaço dentro dos partidos, condições de competitividade, proteção contra a violência política racial e acesso também às disputas majoritárias.





"A ausência de candidaturas negras ao governo do Estado é bastante simbólica nesse sentido. Mostra que ainda existe uma espécie de limite informal sobre quais espaços de poder a população negra pode ocupar. Temos avançado na entrada de pessoas negras na política institucional, mas ainda precisamos avançar para que possam disputar e ocupar os cargos mais altos' dessa estrutura", pondera.





Mariana acrescenta ainda que, no Espírito Santo, é importante olhar para além do número bruto de candidaturas. Segundo ela, é preciso analisar quem são essas candidaturas, onde estão concorrendo, quanto receberam de recursos, quais contaram com apoio partidário e quais, efetivamente, conseguiram se tornar competitivas.





"É preciso compreender até que ponto o eleitorado reconhece e confia nas candidaturas negras. É aí que conseguimos enxergar a dimensão real da desigualdade racial na política. Infelizmente, hoje o cenário caminha a passos lentos para uma competição que se diga igualitária com as candidaturas negras", afirma Mariana.