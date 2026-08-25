Festival de caranguejo é opção gratuita para o feriado no Norte do ES

No feriadão da Independência, Conceição da Barra reafirma sua tradição pesqueira com a 4ª edição do Festival do Caranguejo, que acontece de 4 a 7 de setembro em um cenário histórico da cidade, a Praça do Cais.





Aberto ao público, o evento vai reunir 11 bares e restaurantes, cujos cardápios terão o caranguejo como protagonista. Os pratos custarão, em média, de R$ 12 a R$ 50.





A lista de participantes traz casas como o Guaximar, que venderá bolinho de caranguejo; o Casarão do Cais, que terá no menu escondidinho de caranguejo; e o Cantinho Barreira, que terá como destaque uma massa, o linguini com caranguejo. A lista completa de restaurantes e seus respectivos pratos você confere abaixo.