Festival de caranguejo é opção gratuita para o feriado no Norte do ES

No feriadão da Independência, Conceição da Barra reafirma sua tradição pesqueira com a 4ª edição do Festival do Caranguejo, que acontece de 4 a 7 de setembro em um cenário histórico da cidade, a Praça do Cais.
Aberto ao público, o evento vai reunir 11 bares e restaurantes, cujos cardápios terão o caranguejo como protagonista. Os pratos custarão, em média, de R$ 12 a R$ 50.
A lista de participantes traz casas como o Guaximar, que venderá bolinho de caranguejo; o Casarão do Cais, que terá no menu escondidinho de caranguejo; e o Cantinho Barreira, que terá como destaque uma massa, o linguini com caranguejo. A lista completa de restaurantes e seus respectivos pratos você confere abaixo.
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ESTAÇÃO CARANGO & DRINKS
- Croquete de caranguejo (R$ 35)
- Combinado de camarão (R$ 45)
- Caranguejo (R$ 12)
GUAXIMAR
- Bolinho de caranguejo (R$ 30)
- Camarão no coco (R$ 45)
- Caranguejo (R$ 12)
ACARAJÉ DA DANI
- Porção de mini acarajé de camarão (R$ 55)
- Porção de mini acarajé de caranguejo (R$ 55)
- Acarajé de camarão (R$ 25)
- Acarajé de caranguejo (R$ 25)
CASARÃO DO CAIS
- Escondidinho de caranguejo (R$ 25)
- Carne de sol com aipim (R$ 40)
- Caranguejo (R$ 12 a unidade, para consumo no restaurante)
MASSA SHOW
- Pastel de caranguejo com catupiry (R$ 40 a porção com seis unidades)
- Pescadinha crocante (R$ 45 a porção de 350g)
COMER REZANDO
- Moquequinha de caranguejo com farofa e vinagrete (R$ 40)
- Camarão maluco frito (R$ 35)
MARIANA CAFETERIA
- Empada de caranguejo (R$ 15)
- Doces a partir de R$ 12 cada um
FRANGO NO BALDE
- Unha de caranguejo (R$ 35)
- Frango no balde (R$ 50)
CHURROS BOND’BOCA
- Churros de caranguejo (R$ 22)
- Batata frita com cheddar e bacon (R$ 25)
REI DO BAIÃO
- Risole de caranguejo (R$ 45 a porção)
- Tilápia com fritas (R$ 40)
CANTINHO BARREIRA
- Linguine de caranguejo (R$ 35)
- Crocantes da Maré (R$ 45)
- Caranguejo (R$ 12)
A programação musical contará com shows gratuitos de artistas regionais, contemplando diferentes estilos. Samba, pagode, forró e clássicos do axé, cujos hits marcaram os famosos carnavais de Conceição da Barra, estão garantidos no repertório.
Ao todo, subirão ao palco da festa 14 atrações, durante os quatro dias de festival. O som começa na noite de sexta (4), às 19h, e termina no feriado, com Ty Henry a partir nas 18h. Confira os demais horários e atrações a seguir.
04/09 (sexta-feira)
19h - Junior Lopes
22h - Groovy Guys
05/09 (sábado)
12h - Parmênio Leite
15h - Seu Gilson
17h30 - Apresentação cultural
19h - Hemaidan e banda
22h - Preto Pires
06/09 (domingo)
12h - Max Axé Retrô
15h - Explode Samba
17h30 - Apresentação cultural
19h - Skoppa
22h - Banda Agitu’s
07/09 (segunda-feira)
12h - Saulo Camilo
15h - Rafael Bidu
18h - Ty Henry Amigos da Viola
4º FESTIVAL DO CARANGUEJO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Quando: de 4 a 7 de setembro de 2026
Onde: Praça do Cais da Barra, Centro, Conceição da Barra
Entrada gratuita
Mais informações: @festivaldocaranguejobarraes.