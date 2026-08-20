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Pitadas

Prestes a fazer 40 anos, restaurante do ES relança pratos que marcaram sua história

Spaghetti relembra clássicos com o Menu Reencontro. Veja também: gastronomia na CASACOR ES 2026 e jantar italiano no bistrô Wine Vix
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 20:58

Menu Reencontro do restaurante Spaghetti Trattoria
Novo menu relembra pratos marcantes da trajetória da casa. Foto: Pablo Gonçalves
Após quase quatro décadas em atividade, um dos restaurantes italianos mais famosos e tradicionais do Espírito Santo teve o nome Spaghetti&Cia Cantina Italiana substituído por Spaghetti Trattoria.  

A mudança, feita de forma gradual, também se reflete na identidade visual e nos ambientes das unidades de Vitória e Vila Velha. As receitas tradicionais da chef e fundadora Elina Delboni seguem firmes no cardápio, mas outros pratos marcantes, que eventualmente foram descontinuados para dar lugar a novidades, estão de volta, reunidos em uma seleção disponível por tempo limitado.

Trata-se do Menu Reencontro, composto de duas entradas, quatro pratos principais e duas sobremesas, que podem ser pedidos separadamente. A carta estará nas mesas até 27 de setembro, com itens que custam de R$ 38 a R$ 128.


A convite do Spaghetti, provamos o Trio de Antepastos (R$ 72), que reúne em uma mesma entrada caponatta, sardela e um saboroso tomate seco de produção própria, que também é o ingrediente da focaccia (R$ 78 a porção com seis unidades), segunda opção para abrir as refeições. 


Em seguida, relembramos o risotto alla milanese com ossobuco, legumes, roti e gremolata de hortelã (R$ 128). A carne, suculenta e deliciosa, impressiona com sua maciez, proporcionada pelo preparo em sous vide. 


Para fechar o jantar, pedimos a Torta Paulista (R$ 38), receita da família Delboni que remete a uma sobremesa afetiva para muitos capixabas: o pavê de amendoim. Mais informações: @spaghettitrattoria

CASACOR ES tem bar, café e bistrô abertos ao público

A edição comemorativa de 30 anos da CASACOR Espírito Santo, em cartaz até 8 de setembro no Hotel Canto do Sol, em Jardim Camburi, vai além da arquitetura e da decoração de interiores, temática essencial da mostra, e entrega um roteiro gastronômico aberto ao público. 


Para visitar o bistrô Cave au vin, que traz no menu do chef Daniel Castro opções como burrata cremosa com uvas confitadas ao balsâmico, castanha de nozes e torradas (R$ 89) e ossobuco com musseline de batata baroa (R$ 96), não é cobrado ingresso. 

Da mesma forma, estão abertos à visitação gratuita o Cooltiva Café, que serve crudo de atum com molho ponzu, aioli de endro, gremolata de coentro e mix de brotos (R$ 55); a pizzaria Due Grano, onde faz sucesso o sabor Bella Parma (R$ 74); a Gelateria 4 Estações; e o SkyBar 400, com drinques assinados pelo bartender Rodrigo Perdigão. Mais informações: @casacorespiritosanto.

Reservas abertas

Jantar italiano com harmonização de vinhos em Vitória

O bistrô Wine Vix realiza, no próximo dia 26/08, uma quarta-feira, o jantar harmonizado Notte della Pasta. Marcado para começar às 19h30, o evento contará com um menu-degustação de massas composto de cinco etapas, quatro delas acompanhadas por vinhos italianos das uvas Chardonnay, Pinot Grigio, Sangiovese e Pinot Nero. A sequência inclui pratos como ravióli de queijos gouda e gorgonzola com espuma de damasco na manteiga e cavatelli nero na manteiga com polvo. Quanto: R$ 299 por pessoa (com vinhos já inclusos). Rua Elesbão Linhares, 52, Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99273-8226 e @winevixvinhos.    

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