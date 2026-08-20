Prestes a fazer 40 anos, restaurante do ES relança pratos que marcaram sua história





A mudança, feita de forma gradual, também se reflete na identidade visual e nos ambientes das unidades de Vitória e Vila Velha. As receitas tradicionais da chef e fundadora Elina Delboni seguem firmes no cardápio, mas outros pratos marcantes, que eventualmente foram descontinuados para dar lugar a novidades, estão de volta, reunidos em uma seleção disponível por tempo limitado.





Trata-se do Menu Reencontro, composto de duas entradas, quatro pratos principais e duas sobremesas, que podem ser pedidos separadamente. A carta estará nas mesas até 27 de setembro, com itens que custam de R$ 38 a R$ 128.

Após quase quatro décadas em atividade, um dos restaurantes italianos mais famosos e tradicionais do Espírito Santo teve o nome Spaghetti&Cia Cantina Italiana substituído por