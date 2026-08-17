Concurso revela qual é o melhor restaurante a quilo do Espírito Santo

Seis jurados foram responsáveis por degustar e decidir o campeão em 2026: o presidente do Sindbares/Abrasel ES, Rodrigo Vervloet; o chef Juarez Campos; a chef, empresária de self-service e campeã estadual da competição em 2024, Lúcia Montarroyos; a doutora em história e especialista em história da alimentação e professora da UFES Patrícia Merlo; a chef e professora de Gastronomia da Faculdade Novo Milênio Fernanda Cassa; e o diretor da faculdade Novo Milênio, Rogério Scheidegger.





Além do Mister Cook, foram finalistas da etapa regional os restaurantes Castelinho, com o Bacalhau na Nata, e Come Come, com o Salmão Maravilha, ambos situados na Capital. Os chefs dos três estabelecimentos tiveram 40 minutos para finalizar as receitas e apresentá-las para o júri.





O concurso O Quilo é Nosso 2026 é composto por três etapas: regional, estadual e nacional. Na primeira, 15 competidores capixabas avançaram para a fase estadual da disputa, que contou com três finalistas. O vencedor, Mister Cook, participará da grande final no Salão Abrasel, em São Paulo, no dia 15 de setembro.