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Bufê

Concurso revela qual é o melhor restaurante a quilo do Espírito Santo

Receita gratinada de carne-seca com batata-doce crocante conquistou o primeiro lugar na etapa estadual da competição O Quilo é Nosso
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 16:29

Prato do Mister Cook no concurso O Quilo é Nosso
Vitória em Texturas do Sertão: vencedor da etapa estadual do O Quilo é Nosso. Foto:  Acervo Sindbares/Abrasel ES

Localizado no bairro Ilha de Monte Belo, em Vitória, o Mister Cook conquistou novamente o título de melhor restaurante a quilo do Espírito Santo no concurso O Quilo é Nosso. A casa, bicampeã da etapa estadual da competição, foi vencedora com o prato Vitória em Texturas do Sertão, um cremoso gratinado de carne seca com aipim, Catupiry e parmesão coberto com batata-doce crocante. 


A partir de agora, o estabelecimento se prepara para concorrer na etapa nacional, buscando repetir o feito da edição 2025, quando conquistou o título de Melhor Restaurante a Quilo do Brasil

O chef do Mister Cook, Hélio da Silva, e o presidente do Sindbares/Abrasel ES, Rodrigo Vervloet. Foto: Acervo/Sindbares

Seis jurados foram responsáveis por degustar e decidir o campeão em 2026: o presidente do Sindbares/Abrasel ES, Rodrigo Vervloet; o chef Juarez Campos; a chef, empresária de self-service e campeã estadual da competição em 2024, Lúcia Montarroyos; a doutora em história e especialista em história da alimentação e professora da UFES Patrícia Merlo; a chef e professora de Gastronomia da Faculdade Novo Milênio Fernanda Cassa; e o diretor da faculdade Novo Milênio, Rogério Scheidegger


Além do Mister Cook, foram finalistas da etapa regional os restaurantes Castelinho, com o Bacalhau na Nata, e Come Come, com o Salmão Maravilha, ambos situados na Capital. Os chefs dos três estabelecimentos tiveram 40 minutos para finalizar as receitas e apresentá-las para o júri. 


O concurso O Quilo é Nosso 2026 é composto por três etapas: regional, estadual e nacional. Na primeira, 15 competidores capixabas avançaram para a fase estadual da disputa, que contou com três finalistas. O vencedor, Mister Cook, participará da grande final no Salão Abrasel, em São Paulo, no dia 15 de setembro. 

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