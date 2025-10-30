Tilápia à capixaba

Restaurante a quilo do ES é eleito o melhor self-service do Brasil

Após vencer a etapa estadual do concurso "O Quilo é Nosso", estabelecimento disputou o prêmio nacional em São Paulo

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19:26

Tilápia assada, molho de tomates e tiras de coco crocante: receita campeã Crédito: Cloves Louzada

O restaurante Mister Cook, localizado em Vitória, conquistou o título de melhor restaurante a quilo do Brasil no concurso “O Quilo é Nosso”. A finalíssima foi realizada nesta quinta-feira (30), durante o evento Mesa ao Vivo, em São Paulo. O chef Hélio da Silva é o criador da receita campeã, Tilápia do Espírito Santo: Tradição e Consciência, que lhe rendeu, há poucas semanas, o título de melhor self-service do Espírito Santo.

No prato vencedor, que valoriza ingredientes locais e o aproveitamento integral dos ingredientes, o peixe assado é envolvido por um molho à base de tomates e ervas e finalizado com chips de coco. O concurso é realizado pelo Sindbares/Abrasel e contou com 16 estabelecimentos na disputa pelo prêmio principal.

Sobre o concurso

Na primeira etapa do concurso "O Quilo é Nosso", os restaurantes foram avaliados por meio do voto popular, que somado à avaliação de um júri técnico local elegeu os melhores restaurantes de cada cidade e região participante.

Após essa fase, o júri estadual avaliou os pratos dos vencedores e escolheu o melhor de cada estado. Por fim, um júri técnico nacional definiu o campeão brasileiro. A edição de 2025 trouxe, como novidade, critérios voltados à premiação de práticas como o aproveitamento integral dos alimentos.

