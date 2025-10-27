Evento gratuito

Festival de torresmo que viaja o país ganha primeira edição na Serra

Cardápio do Torresmofest traz em destaque versões da clássica iguaria suína e pratos típicos como baião de dois e feijão tropeiro

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 13:48

Torresmo de rolo é uma das opções do cardápio Crédito: Torresmofest/Divulgação

Considerado um dos maiores festivais gastronômicos do Brasil, o Torresmofest já passou por Vitória, Vila Velha, Cariacica e Linhares, e a partir desta quinta-feira (30) faz sua estreia na Serra. O município vai receber o evento até domingo, 2 de novembro, na Praça Encontro das Águas, em Parque Jacaraípe, sempre das 12h às 23h.

O festival tem entrada gratuita e reúne o que há de mais representativo na culinária brasileira, em especial a de Minas Gerais, com foco em preparações à base de carne suína. A programação inclui, além dos pratos típicos e da seleção variada de bebidas, atrações musicais ao vivo e recreação infantil.

Mais de 20 expositores estarão reunidos no evento, com um cardápio que oferece desde os clássicos torresmo pururuca, torresmo de rolo e o tradicional de boteco (apelidado por seus apreciadores daqui de "barrinha de cereal") até preparações como costela no fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrguer (com torresmo ou shimeji), batata recheada, sanduíche de costela e uma variedade de doçuras artesanais.

Churrasco grego e o arroz caldoso de cupim virão como novidade nessa edição, trazendo um toque internacional à estreia serrana do Torresmofest, que terá ainda chope artesanal e drinques diversos.

A estrutura do evento vai ocupar uma área de 4,5 mil metros quadrados, incluindo espaços cobertos para garantir conforto ao público em caso de chuva. A programação musical terá shows diários, com destaque para artistas que prestam tributo a ícones do rock nacional, como Charlie Brown Jr. e Cazuza.

Programação musical:

QUINTA-FEIRA (30/10)

20h - Especial Bon Jovi - Gabriel Nunes & The Parasites

SEXTA-FEIRA (31/10)

20h - Cazuza cover - Cadu Caruzo

SÁBADO (1/11)

17h - Laís Stone - Rock nacional e internacional



20h - Banda Beat Locks (cover Charlie Brown Jr.)

DOMINGO (2/11)

13h30 - Rubinho Gabba (voz e violão)



16h30 - Banda A Revelia (rock nacional)

Com passagem por vários estados brasileiros, o festival acumula 550 edições realizadas e mais de 15 milhões de visitantes. Além do Espírito Santo, já receberam o evento estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Bahia.

TORRESMOFEST - SERRA

Quando: de 30 de outubro a 2 de novembro de 2025

Local: Praça Encontro das Águas. Av. Abido Saad, Parque Jacaraípe, Serra

Horário: das 12h às 23h

Entrada gratuita

Mais informações: @torresmofest

