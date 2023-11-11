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Iguaria

Confira 3 receitas com torresmo para curtir no fim de semana

Aprenda a preparar quitutes crocantes e saborosos com um dos ingredientes mais populares do Brasil
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 07:00

Imagem Edicase Brasil
Torresmo simples  Crédito: Shutterstock
O torresmo é um dos petiscos mais populares no Brasil. Consumido desde a era colonial, a iguaria se popularizou principalmente na região de Minas Gerais, mas logo conquistou todo o país e adquiriu diversas versões deliciosas.
Assim, tornou-se um ótimo aperitivo para servir em festas e acompanhar as reuniões entre amigos. Confira abaixo três receitas de torresmo para preparar e aproveitar em casa!

Torresmo simples

  • Ingredientes: 
  • 1 kg de barriga de porco picado
  • Sal a gosto
  • Óleo para fritar
Em um recipiente, coloque o torresmo picado e tempere com sal. Em seguida, transfira para uma panela grande e alta e adicione o óleo até cobrir todo o torresmo. Leve ao fogo alto, mexa, tampe a panela e deixe fritar. Quando parar de estourar, abra a panela e veja se o torresmo está dourado da maneira que você gosta. Retire do fogo, transfira para um recipiente com a ajuda de uma escumadeira e sirva em seguida.

Torresmo de rolo

  • Ingredientes: 
  • 2 kg de barriga de porco
  • 5 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de páprica picante
  • 1/2 xícara de chá de suco de limão
  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Barbante para amarrar
  • Óleo para fritar
Em um recipiente, coloque a barriga suína e tempere com sal, alho, páprica, pimenta-do-reino, limão e azeite. Enrole e amarre bem com a ajuda de um barbante. Coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido em 190°C por 2 horas. Retire do forno e deixe descansar por 40 minutos. Em seguida, leve à geladeira por 4 horas.
Depois, retire o barbante e corte o torresmo em fatias. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as fatias de torresmo até ficarem douradas. Repita o processo com todas as fatias e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Pão com torresmo Crédito: Shutterstock

Pão com torresmo

  • Ingredientes: 
  • 240 ml de leite morno
  • 120 ml de óleo
  • 3 ovos
  • 240 ml de água em temperatura ambiente
  • 1 colher de sopa de margarina
  • 1 colher de sopa rasa de açúcar
  • 1 colher de sopa de sal
  • 1,2 kg de farinha de trigo
  • 50 g de fermento biológico
  • 250 g de torresmo bem sequinho
  • Óleo para untar
No liquidificador, coloque o leite, a água, o óleo, os ovos, a margarina, o açúcar, o sal e o fermento e bata por 5 minutos. Transfira para um recipiente e adicione a farinha de trigo aos poucos, misturando até o ponto de sovar a massa. Amasse bem e divida a massa em três partes. Coloque em cada parte um pouco de torresmo. Em seguida, faça uma bola com cada parte e deixe o pão descansar por 20 minutos.
Unte uma assadeira com óleo, modele os pães e coloque na assadeira. Com uma faca, faça pequenos cortes sobre o pão. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e sirva em seguida.

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