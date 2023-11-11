Confira 3 receitas com torresmo para curtir no fim de semana

O torresmo é um dos petiscos mais populares no Brasil. Consumido desde a era colonial, a iguaria se popularizou principalmente na região de Minas Gerais, mas logo conquistou todo o país e adquiriu diversas versões deliciosas.
Assim, tornou-se um ótimo aperitivo para servir em festas e acompanhar as reuniões entre amigos. Confira abaixo três receitas de torresmo para preparar e aproveitar em casa!
Torresmo simples
- Ingredientes:
- 1 kg de barriga de porco picado
- Sal a gosto
- Óleo para fritar
Em um recipiente, coloque o torresmo picado e tempere com sal. Em seguida, transfira para uma panela grande e alta e adicione o óleo até cobrir todo o torresmo. Leve ao fogo alto, mexa, tampe a panela e deixe fritar. Quando parar de estourar, abra a panela e veja se o torresmo está dourado da maneira que você gosta. Retire do fogo, transfira para um recipiente com a ajuda de uma escumadeira e sirva em seguida.
Torresmo de rolo
- Ingredientes:
- 2 kg de barriga de porco
- 5 dentes de alho amassados
- 1 colher de sopa de páprica picante
- 1/2 xícara de chá de suco de limão
- 1/2 xícara de chá de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Barbante para amarrar
- Óleo para fritar
Em um recipiente, coloque a barriga suína e tempere com sal, alho, páprica, pimenta-do-reino, limão e azeite. Enrole e amarre bem com a ajuda de um barbante. Coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido em 190°C por 2 horas. Retire do forno e deixe descansar por 40 minutos. Em seguida, leve à geladeira por 4 horas.
Depois, retire o barbante e corte o torresmo em fatias. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as fatias de torresmo até ficarem douradas. Repita o processo com todas as fatias e sirva em seguida.
Pão com torresmo
- Ingredientes:
- 240 ml de leite morno
- 120 ml de óleo
- 3 ovos
- 240 ml de água em temperatura ambiente
- 1 colher de sopa de margarina
- 1 colher de sopa rasa de açúcar
- 1 colher de sopa de sal
- 1,2 kg de farinha de trigo
- 50 g de fermento biológico
- 250 g de torresmo bem sequinho
- Óleo para untar
No liquidificador, coloque o leite, a água, o óleo, os ovos, a margarina, o açúcar, o sal e o fermento e bata por 5 minutos. Transfira para um recipiente e adicione a farinha de trigo aos poucos, misturando até o ponto de sovar a massa. Amasse bem e divida a massa em três partes. Coloque em cada parte um pouco de torresmo. Em seguida, faça uma bola com cada parte e deixe o pão descansar por 20 minutos.
Unte uma assadeira com óleo, modele os pães e coloque na assadeira. Com uma faca, faça pequenos cortes sobre o pão. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e sirva em seguida.