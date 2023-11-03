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Nada de hambúrguer

Até de lula: 4 sanduíches fora do óbvio para provar no ES

Comemoramos o Dia do Sanduíche, 3 de novembro, com uma lista diferentona que inclui do bao chinês ao shawarma típico dos países árabes
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 15:26

Prático e saboroso, o sanduíche é um alimento milenar presente na culinária do mundo inteiro. Mas, além do hambúrguer, muito comum aqui no Estado, não faltam boas versões internacionais que fogem ao óbvio e vale a pena provar.   
Para comemorar o Dia do Sanduíche, 3 de novembro, o HZ reuniu quatro delas em uma lista de dar água na boca.
Nossa seleção traz opções ao estilo da Argentina, da China, do Oriente Médio e também uma receita de influência espanhola com lula adaptada por chefs da Capital. Confira abaixo.   

4 SANDUÍCHES FORA DO ÓBVIO PARA PROVAR NO ES

1

CLÁSSICO ÁRABE

O shawarma é um sanduíche típico do Oriente Médio feito com pão árabe e recheios variados. Na Sfiheria, um dos destaques é o de falafel, opção vegetariana com bolinhos de grão-de-bico, alface, tomate italiano, cebola roxa, picles e molho à base de tahine (pasta de semente de gergelim). Quanto: R$ 32. Rua Anísio Fernandes Coelho, 1630, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3325-5566. FOTO: Sfiheria/Instagram

2

LULA À DORÊ

O sanduichinho de lula à dorê do Nóz Comida Afetiva é uma dica imperdível para fãs de frutos do mar. A entrada é composta de duas unidades, feitas com pão brioche, anéis de lula peruana empanados, salada coleslaw (à base de repolho e maionese), alface e cebola roxa (R$ 49). Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Galeria Sexta Avenida, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99701-6929. FOTO: Nóz/Divulgação

3

ESTILO ARGENTINO

Famoso pelas carnes da parrilla, o argentino La Dolina serve ótimos sanduíches na brasa - além do clássico hambúrguer. Um deles é o Lomo del Angel Gris (foto), com 220g de bife ancho, queijo muçarela e molho chimichurri no pão de alho da casa (R$ 56). Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República, Vitória. (27) 99810-6459. FOTO: La Dolina/Instagram  

4

PÃOZINHO CHINÊS

O bao é um pãozinho de origem chinesa cozido no vapor que leva diversos recheios, sendo o mais tradicional à base de carne de porco. No restaurante da Mercearia Liberdade, em Vitória, o sandubinha asiático sai em três versões. Provamos o Shiitake Bao, recheado com o cogumelo empanado na panko (bem crocante), molho sweet chili, sunonomo e rúcula (R$ 34,90, duas unidades). Av. Rio Branco, 528, loja 1, Santa Lucia, Vitória. (27) 99248-6303. FOTO: Evelize Calmon 

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