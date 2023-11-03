Até de lula: 4 sanduíches fora do óbvio para provar no ES

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CLÁSSICO ÁRABE

O shawarma é um sanduíche típico do Oriente Médio feito com pão árabe e recheios variados. Na Sfiheria, um dos destaques é o de falafel, opção vegetariana com bolinhos de grão-de-bico, alface, tomate italiano, cebola roxa, picles e molho à base de tahine (pasta de semente de gergelim). Quanto: R$ 32. Rua Anísio Fernandes Coelho, 1630, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3325-5566. FOTO: Sfiheria/Instagram

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LULA À DORÊ

O sanduichinho de lula à dorê do Nóz Comida Afetiva é uma dica imperdível para fãs de frutos do mar. A entrada é composta de duas unidades, feitas com pão brioche, anéis de lula peruana empanados, salada coleslaw (à base de repolho e maionese), alface e cebola roxa (R$ 49). Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Galeria Sexta Avenida, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99701-6929. FOTO: Nóz/Divulgação

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ESTILO ARGENTINO

Famoso pelas carnes da parrilla, o argentino La Dolina serve ótimos sanduíches na brasa - além do clássico hambúrguer. Um deles é o Lomo del Angel Gris (foto), com 220g de bife ancho, queijo muçarela e molho chimichurri no pão de alho da casa (R$ 56). Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República, Vitória. (27) 99810-6459. FOTO: La Dolina/Instagram

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PÃOZINHO CHINÊS