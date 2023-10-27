Vinho com cheiro de flor: veja 5 opções para curtir na primavera

Vinhos são tão surpreendentes que podem apresentar vários aromas diferentes, e um deles é o floral. Mas o que faz com que a bebida tenha cheiro de flor? A variedade da uva, o método de produção e até mesmo o terroir podem agregar essa característica a ela.
Não é algo comum a todas as uvas, e por se tratarem de aromas primários, são mais facilmente encontrados nos vinhos mais jovens e leves - bastante indicados para esta época primaveril.
Os brancos, rosés e espumantes trazem mais frescor e geralmente contêm aromas cítricos e florais. Esses vinhos harmonizam muito bem com pratos leves, como carne branca e saladas, nos dias de calor.
Gosta de vinhos florais? Confira abaixo cinco bons rótulos com cheirinho de flor para curtir na primavera.
5 VINHOS COM AROMAS FLORAIS PARA A PRIMAVERA
1
Viña Esmeralda 2019 (Espanha)
É um blend de Gewurstraminer e Moscatel, duas castas bem aromáticas, e isso fica evidente quando percebemos a intensidade de aromas desse vinho na taça. O Viña Esmeralda tem frescor ímpar e boa permanência na boca. Os aromas de fruta de caroço, maçã e flor de laranjeira também são percebidos no paladar, convidando para um próximo gole. Quanto: R$ 129, na Gran Cave. (27) 99276-6085.
2
Maggio Pinot Noir 2018 (EUA)
A Pinot Noir costuma variar bastante suas características conforme o país. Nesse rótulo da Califórnia ela se apresenta com muitos tons florais (notas de rosas, violetas) e também com as famosas frutas vermelhas da Pinot (cereja e framboesa). É de fato um vinho perfumado. No paladar, é leve e equilibrado, pronto para consumo. Sugiro que você o sirva mais fresco, entre 14 C° e 16 C°. Quanto: R$ 95,80, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.
3
Vittorialle Sangiovese 2017 (Itália)
A Sangiovese é a uva tinta mais plantada na Itália e também traz um aroma de flor. A nota que mais aparece nesse rótulo é a violeta, entre as ervas e as especiarias, também comuns dessa uva. O vinho, quando passa por madeira, adquire complexidade e perde essa vivacidade dos aromas primários da flor. Esse é um exemplar sem madeira, descomplicado e fácil de harmonizar. O preço é super em conta. Quanto: R$ 49,99, nos supermercados Carone. (27) 3137-2833.
4
Vallado Prima Douro Moscato Galego 2020 (Portugal)
Esse Moscato português difere dos clássicos moscatéis por ser seco, e conquista antes mesmo do primeiro gole por meio dos aromas predominantes de flores (rosa), hortelã e lichia. Na boca, é delicado e gostoso. Para quem conhece a Moscato somente doce, essa é minha dica para desfrutar de uma variedade dela bastante aromática mas seca no paladar. Quanto: R$ 185, na Grand Cru Vila Velha. (27) 99241-9698
5
Crios Torrontés 2022
A Torrontés é uma uva branca bastante cultivada na Argentina e o Crios leva a assinatura da enóloga mais famosa daquele país, Susana Balbo. Trata-se de um vinho superversátil e saboroso, com aromas cítricos (maracujá), lichia e flores brancas. Sua acidez é brilhante, a cremosidade sutil e o final longo e mineral, adicionando profundidade e equilíbrio ao paladar. Minha dica para harmonizar é comida japonesa, fica impecável. Quanto: R$ 79,90, na Inove Vinhos. (27) 3140-1212.