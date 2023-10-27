Vinho com cheiro de flor: veja 5 opções para curtir na primavera

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Viña Esmeralda 2019 (Espanha)

É um blend de Gewurstraminer e Moscatel, duas castas bem aromáticas, e isso fica evidente quando percebemos a intensidade de aromas desse vinho na taça. O Viña Esmeralda tem frescor ímpar e boa permanência na boca. Os aromas de fruta de caroço, maçã e flor de laranjeira também são percebidos no paladar, convidando para um próximo gole. Quanto: R$ 129, na Gran Cave. (27) 99276-6085.

2

Maggio Pinot Noir 2018 (EUA)

A Pinot Noir costuma variar bastante suas características conforme o país. Nesse rótulo da Califórnia ela se apresenta com muitos tons florais (notas de rosas, violetas) e também com as famosas frutas vermelhas da Pinot (cereja e framboesa). É de fato um vinho perfumado. No paladar, é leve e equilibrado, pronto para consumo. Sugiro que você o sirva mais fresco, entre 14 C° e 16 C°. Quanto: R$ 95,80, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.

3

Vittorialle Sangiovese 2017 (Itália)

A Sangiovese é a uva tinta mais plantada na Itália e também traz um aroma de flor. A nota que mais aparece nesse rótulo é a violeta, entre as ervas e as especiarias, também comuns dessa uva. O vinho, quando passa por madeira, adquire complexidade e perde essa vivacidade dos aromas primários da flor. Esse é um exemplar sem madeira, descomplicado e fácil de harmonizar. O preço é super em conta. Quanto: R$ 49,99, nos supermercados Carone. (27) 3137-2833.

4

Vallado Prima Douro Moscato Galego 2020 (Portugal)

Esse Moscato português difere dos clássicos moscatéis por ser seco, e conquista antes mesmo do primeiro gole por meio dos aromas predominantes de flores (rosa), hortelã e lichia. Na boca, é delicado e gostoso. Para quem conhece a Moscato somente doce, essa é minha dica para desfrutar de uma variedade dela bastante aromática mas seca no paladar. Quanto: R$ 185, na Grand Cru Vila Velha. (27) 99241-9698

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Crios Torrontés 2022