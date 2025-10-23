Ao leite

Chocolate feito nas montanhas capixabas ganha concurso nacional

Fábrica de Domingos Martins conquistou ouro na avaliação, realizada durante o evento Cacau Fest, no Norte do Estado

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 17:53

Concurso nacional de chocolates foi realizado em Linhares Crédito: Igor Normann/Shutterstock

Um chocolate capixaba produzido na Rota do Lagarto, em Pedra Azul, Domingos Martins, foi o campeão do concurso nacional de chocolates da feira Cacau Fest, que teve entre as atrações o tombo do chocolate, no Norte do Espírito Santo. Após avaliar amostras de vários estados do país, os jurados da competição deram ouro ao Selah Chocolate de Origem, na categoria Ao Leite.

Entre os chocolates intensos, o grande premiado foi o Cacau Dourado, de Belo Horizonte (MG), e a fábrica campeã de Pedra Azul também foi premiada nessa categoria, mas em segundo lugar. Na seção Saborizados e Criativos, venceu o Magian Cacao, de Porto Alegre (RS).

Além da Selah, outras fábricas capixabas tiveram destaque na premiação, como a Espírito Cacau, que ganhou prata em Saborizados e Criativos e bronze em Intensos, e a Reinholz Chocolates, de Colatina, que ficou com o terceiro lugar entre os saborizados.

Premiados no concurso nacional de chocolates da feira Cacau Fest 2025 Crédito: Daniel Bittencourt

Além do concurso nacional, o Cacau Fest também sediou o 9ª Concurso da Qualidade das Amêndoas do Cacau Capixaba, com duas categorias: uma exclusiva para produtores de Linhares e outra contemplando os demais municípios do Espírito Santo.

Em Linhares, a campeã foi a produtora Ana Cláudia Milanez Rigoni, da Fazenda Guarani, em Bebedouro, alcançando a pontuação 7,65 e levando como prêmio R$ 5 mil. Na categoria para outros municípios do ES, Leandro Giacomin Carlesso, de João Neiva, ficou em primeiro lugar, com nota 7,15.

Mais de 12 mil pessoas passaram pelos 68 estandes da Cacau Fest, que reuniu produtores, agroindústrias, chocolatiers, empreendedores e apreciadores de cacau no centro de eventos Conceição Hall, em Linhares.

Premiados no concurso nacional de chocolates da Cacau Fest 2025

Ao Leite: Ouro – Selah Chocolate de Origem (ES) Prata – Cacau Dourado (MG)

Bronze – Magian Cacao (RS)



Intensos: Ouro – Cacau Dourado (MG) Prata – Selah Chocolate de Origem (ES)

Bronze – Espírito Cacau (ES)



Saborizados e Criativos: Ouro – Magian Cacao (RS) Prata – Espírito Cacau (ES)

Bronze – Reinholz Chocolates (ES)



