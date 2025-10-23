Editorias do Site
Redes Sociais

Vila Velha recebe evento dedicado ao churrasco; veja programação

4ª edição da Parrillada do Chefe vai ter chope, área kids, shows musicais e três toneladas de carne preparadas na brasa

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:55

Evento Parrillada do Chefe
Durante o evento, serão preparadas aproximadamente três toneladas de carne  Crédito: Rafael Brozeguini

O Parque das Castanheiras, em Vila Velha, vai ser palco de mais uma edição do evento Parrillada do Chefe, dedicado ao churrasco feito na brasa ao estilo dos argentinos e uruguaios. O festival, criado em Cariacica, vai acontecer pela segunda vez na cidade canela-verde, nos dias 24, 25 e 26 de outubro. A entrada é gratuita.

Além de cerveja, chope e da churrascada com aproximadamente três toneladas de carne, a programação inclui música em shows ao vivo, com repertório variado, e área kids para garantir a diversão dos pequenos. 

Ao todo, estarão na ativa dez estações gastronômicas (American Barbecue, Sanduíches de Hambúrgueres, Raiz do Sertão, Brasil x Argentina, Trio de Espetinhos, Estação Mar e Terra, Fogo de Chão, Tacos, Quesadillas e Sobremesas), com um cardápio variado em que os itens custarão de R$ 30 a R$ 80. Veja destaques abaixo: 

  • Mix de carnes defumadas com lenhas frutíferas (cupim, pernil suíno e ossobuco), servidas com mac & cheese, pão de milho, picles e molho BBQ
  • Cupim defumado com pão de milho e picles
  • Sanduiche de pernil (pão brioche, pernil suíno defumado e desfiado, barbecue, picles e cheddar)
  • Sobrecoxa ao chimichurri, grelhada e acompanhada de fritas
  • Ancho de novilha grelhado na parrilla, batata ao murro com crosta de provolone, farofa e chimichurri
  • Salmão pranchado com ceviche de banana-da-terra e cebola roxa
  • Costela bovina no fogo de chão com aipim na manteiga
  • Cordeiro patagônico com pesto de hortelã e aipim na manteiga
  • Torresmo de rolo com limão e sour cream
  • Quesadilla de ossobuco defumado e desfiado, cheddar e picles

Shows do rock ao samba

A trilha sonora deve agradar a quem curte pop, rock e samba. Na noite de abertura (24), sobem ao palco Taty Cintra e Cadu Caruzo, com muito rock e tributo a um dos maiores ícones da música brasileira, Cazuza. Sábado (25) é a vez da banda Off Road, com clássicos roqueiros, mas o sertanejo também terá espaço, com o show de Leo Lima.  

Domingo será dia de churrasco e samba, como manda a tradição, ao som do grupo Samba Junior. O batuque seguirá até o encerramento com Felipe Rodrigues, que traz uma pitada de sertanejo à setlist

4ª PARRILLADA DO CHEFE 
Quando: de 24 a 26 de outubro de 2025
Onde: Parque das Castanheiras, Praia do Costa, Vila Velha (próximo à entrada do Morro do Moreno, na Vila Militar do Exército)
Horários: sexta (24), das 17h30 às 22h; sábado (25), das 11h às 22h; domingo (26), das 11h às 20h
Entrada gratuita
Mais informações: @parrilladadochefe. 

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Festival em Santa Teresa exalta sabores e cultura da Itália; veja programação

Festival em Santa Teresa exalta sabores e cultura da Itália; veja programação

Imagem - Festival de culinária japonesa chega à 60ª edição em Vitória

Festival de culinária japonesa chega à 60ª edição em Vitória

Imagem - ES Restaurant Week traz menus a partir de R$ 74 com homenagem à Itália

ES Restaurant Week traz menus a partir de R$ 74 com homenagem à Itália

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Confira a oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel

Confira a oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel
Imagem - Almoço saudável: 5 receitas práticas e nutritivas com ora-pro-nóbis

Almoço saudável: 5 receitas práticas e nutritivas com ora-pro-nóbis
Imagem - Cariacica terá Vila de Natal com parque de diversões e árvores flutuantes

Cariacica terá Vila de Natal com parque de diversões e árvores flutuantes