Vila Velha recebe evento dedicado ao churrasco; veja programação

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:55
O Parque das Castanheiras, em Vila Velha, vai ser palco de mais uma edição do evento Parrillada do Chefe, dedicado ao churrasco feito na brasa ao estilo dos argentinos e uruguaios. O festival, criado em Cariacica, vai acontecer pela segunda vez na cidade canela-verde, nos dias 24, 25 e 26 de outubro. A entrada é gratuita.
Além de cerveja, chope e da churrascada com aproximadamente três toneladas de carne, a programação inclui música em shows ao vivo, com repertório variado, e área kids para garantir a diversão dos pequenos.
Ao todo, estarão na ativa dez estações gastronômicas (American Barbecue, Sanduíches de Hambúrgueres, Raiz do Sertão, Brasil x Argentina, Trio de Espetinhos, Estação Mar e Terra, Fogo de Chão, Tacos, Quesadillas e Sobremesas), com um cardápio variado em que os itens custarão de R$ 30 a R$ 80. Veja destaques abaixo:
A trilha sonora deve agradar a quem curte pop, rock e samba. Na noite de abertura (24), sobem ao palco Taty Cintra e Cadu Caruzo, com muito rock e tributo a um dos maiores ícones da música brasileira, Cazuza. Sábado (25) é a vez da banda Off Road, com clássicos roqueiros, mas o sertanejo também terá espaço, com o show de Leo Lima.
Domingo será dia de churrasco e samba, como manda a tradição, ao som do grupo Samba Junior. O batuque seguirá até o encerramento com Felipe Rodrigues, que traz uma pitada de sertanejo à setlist.
4ª PARRILLADA DO CHEFE
Quando: de 24 a 26 de outubro de 2025
Onde: Parque das Castanheiras, Praia do Costa, Vila Velha (próximo à entrada do Morro do Moreno, na Vila Militar do Exército)
Horários: sexta (24), das 17h30 às 22h; sábado (25), das 11h às 22h; domingo (26), das 11h às 20h
Entrada gratuita
Mais informações: @parrilladadochefe.
