Festival em Santa Teresa exalta sabores e cultura da Itália; veja programação

Nostra Cultura terá programação gratuita em diferentes pontos da cidade, com shows, pisa da uva e até uma amostra da Festa da Cappitella

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 18:54

Risoto de frutos do mar: opção no Santa Canela Gastrobar Crédito: Acervo/Santa Canela

Pisa da uva, cappitella, música italiana, aulas de culinária, recreação infantil e muita comida boa são atrações do festival Nostra Cultura, que vai ganhar as ruas e restaurantes de Santa Teresa neste fim de semana. Antes conhecido como Nostra Cucina, o evento cresceu e ganhou novo nome para exaltar o legado da Itália no Espírito Santo, nos dias 24, 25 e 26 de outubro.

Na programação, os shows e apresentações são abertos ao público. Nos 38 restaurantes do circuito gastronômico, o cardápio traz o tempero dos imigrantes italianos em opções como risoto de frutos do mar, ravióli de cacau, nhoque de abóbora frito, pizza de presunto de Parma com brie e mel e torta de pistache e baunilha.

A lista de participantes inclui casas como Bar Elite, Cafe Haus, Giardino, Cantina Italiana, Gioconda, Cervejaria Três Santas, Fabrício, La Sofia, Santa Canela e Magazzino Fioravante. O guia completo do festival, com as informações sobre cada restaurante, pode ser consultado no Instagram oficial do evento.

Aulas-show e oficina infantil

A programação do Nostra Cultura promete três dias intensos de entretenimento em diferentes pontos da cidade. Na sexta-feira (24), o público terá a oportunidade de aprender culinária com chefs renomados em parceria com a Federação Italiana de Cozinheiros do Brasil (FIC Brasile), no Senac de Santa Teresa.

A primeira aula-show será às 16h, com Rafael Agostini e Vivian Pavan, que farão ao vivo tagliatelle con ragu toscano e dadinho de polenta com carne cruda de socol. Às 18h30, a aula será com Soraia Marracini, que fará nhoque alla amatriciana. Cada aula-show terá 40 vagas.

No sábado (25), será a vez de crianças de 7 a 12 anos participarem de uma oficina na Claids Biscoitos, a Cucina Bambino, que terá duas aulas: uma das 10h às 12h e outra das 14h às 16h. Ao todo, serão disponibilizadas 20 vagas por turma.

Confira a programação:

Sexta-feira (24/10)

Senac Santa Teresa



15 – Abertura



16h – Aula-show – Federação Italiana de Culinária (FIC) - requer inscrição pelo Instagram @nostraculturafestival



18h30 – Aula-show – Federação Italiana de Culinária (FIC) - requer inscrição pelo Instagram @nostraculturafestival



Praça Primo Sancio



18h – Abertura



18h30 – Banda Circolo Trentino e apresentação da realeza



19h – Show musical: Red Rock Band

Sábado (25/10)

Museu Mello Leitão



9h – Contação de história imersiva

Claids Biscoitos



10h – Cucina Bambino: A Fantástica Fábrica de Biscoitos



14h – Cucina Bambino: A Fantástica Fábrica de Biscoitos



Praça Primo Sancio



11h – Abertura



11h30 – Orquestra de violões



12h – DJ Rossi



14h – Momento Festa do Vinho e da Uva



15h30 – Rock da Tarde: Nano Vianna



18h30 – Apresentação cultural – Festa da Capittella



19h30 – Show musical Brasitália



Creche Nonna Cizella



14h – Recreação infantil

Domingo (26/10)

Praça Primo Sancio



10h30 – Apresentação cultural



11h – DJ Rossi



12h30 – Show musical



14h – Apresentação cultural – Jogo de Mora



Bar Elite



11h – Cantoria Italiana



FESTIVAL NOSTRA CULTURA

Quando: de 24 a 26 de outubro de 2025

Onde: no centro de Santa Teresa e em 38 restaurantes da região (Santa Teresa e Fundão)

Mais informações: @nostraculturafestival.

