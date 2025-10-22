Festival em Santa Teresa exalta sabores e cultura da Itália; veja programação

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 18:54
Pisa da uva, cappitella, música italiana, aulas de culinária, recreação infantil e muita comida boa são atrações do festival Nostra Cultura, que vai ganhar as ruas e restaurantes de Santa Teresa neste fim de semana. Antes conhecido como Nostra Cucina, o evento cresceu e ganhou novo nome para exaltar o legado da Itália no Espírito Santo, nos dias 24, 25 e 26 de outubro.
Na programação, os shows e apresentações são abertos ao público. Nos 38 restaurantes do circuito gastronômico, o cardápio traz o tempero dos imigrantes italianos em opções como risoto de frutos do mar, ravióli de cacau, nhoque de abóbora frito, pizza de presunto de Parma com brie e mel e torta de pistache e baunilha.
A lista de participantes inclui casas como Bar Elite, Cafe Haus, Giardino, Cantina Italiana, Gioconda, Cervejaria Três Santas, Fabrício, La Sofia, Santa Canela e Magazzino Fioravante. O guia completo do festival, com as informações sobre cada restaurante, pode ser consultado no Instagram oficial do evento.
Pratos do Nostra Cultura
A programação do Nostra Cultura promete três dias intensos de entretenimento em diferentes pontos da cidade. Na sexta-feira (24), o público terá a oportunidade de aprender culinária com chefs renomados em parceria com a Federação Italiana de Cozinheiros do Brasil (FIC Brasile), no Senac de Santa Teresa.
A primeira aula-show será às 16h, com Rafael Agostini e Vivian Pavan, que farão ao vivo tagliatelle con ragu toscano e dadinho de polenta com carne cruda de socol. Às 18h30, a aula será com Soraia Marracini, que fará nhoque alla amatriciana. Cada aula-show terá 40 vagas.
No sábado (25), será a vez de crianças de 7 a 12 anos participarem de uma oficina na Claids Biscoitos, a Cucina Bambino, que terá duas aulas: uma das 10h às 12h e outra das 14h às 16h. Ao todo, serão disponibilizadas 20 vagas por turma.
Sexta-feira (24/10)
Sábado (25/10)
Domingo (26/10)
FESTIVAL NOSTRA CULTURA
Quando: de 24 a 26 de outubro de 2025
Onde: no centro de Santa Teresa e em 38 restaurantes da região (Santa Teresa e Fundão)
Mais informações: @nostraculturafestival.
