Editorias do Site
Redes Sociais

Festa da Cappitella celebra a cultura italiana em Nova Venécia

Gastronomia é o ponto alto do evento, que movimenta a cidade até domingo (31) com pratos típicos, desfiles e shows nacionais

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 13:56

Festa-da-Cappitella
Desfiles pelas ruas de Nova Venécia fazem parte do evento Crédito: Afecapi/Acervo

Nova Venécia se prepara para receber, a partir desta quarta (27), a 7ª Festa da Cappitella, com muita gastronomia, cultura e música. Até domingo, 31 de agosto, a cidade no Noroeste do Espírito Santo vai celebrar tradições italianas, em especial a culinária dos imigrantes, já que o nome do evento é uma junção dos nomes de dois pratos típicos: o cappelletti e a tagliatella

A estimativa da organização é de que sejam produzidas mais de 25 toneladas de comida, com destaque para os protagonistas da festa. Só de cappelletti será feita aproximadamente uma tonelada, com recheio de frango, parmesão, presunto e ovos caipiras, mergulhados em dois mil litros de caldo de galinha. 

A produção inclui ainda linguiças, polentas (cremosa e frita) e molhos tradicionais, como bolonhesa e pomodoro. Além da cozinha oficial da Cappitella, a praça de alimentação contará com estandes de parceiros com opções variadas à venda. 

Festa-da-Cappitella
Preparo de polenta ao vivo é uma das atrações gastronômicas Crédito: Afecapi/Acervo

Organização espera 50 mil pessoas

A Associação da Festa da Cappitella (Afecapi) estima receber até 50 mil pessoas durante quatro dias. O evento ficará concentrado na Praça Adélio Lubiana, no bairro Beira Rio, e, além da gastronomia, terá como atração a já tradicional Serenata Veneziana, assim como o desfile das famílias com carros alegóricos. 

No sábado (30), um dos destaques é o Carrettino della Cappitella, com distribuição de comidas típicas ao longo do trajeto pelas ruas do município. 

Tombo da Polenta, missa italiana, passeios de barco e balão e shows musicais gratuitos, que vão do forró ao pop rock e incluem atrações nacionais, como o cantor Sylvinho Blau Blau e as bandas João Penca e Dr. Silvana, completam a programação. 

O cantor Sylvinho Blau Blau
O cantor Sylvinho Blau Blau se apresenta na sexta (29) Crédito: Instagram/@sylvinhoblaublau

Confira a programação:

  • Quarta-feira (27)
  • 18h – Desfile das soberanas-mirins
  • 19h30 – Musical Ethnikos – “O Som de nossas raízes”

  • Quinta-feira (28)
  • 18h30 – Abertura oficial
  • 19h - Concurso Rainha e Princesa Di Venezia
  • 21h15 - Show com Fabiano Oliver Band

  • Sexta-feira (29)
  • 19h- Serenata Veneziana
  • 19h  - Roba da Ciodi _ Nova Veneza/Santa Catarina
  • 20h30 – Interação entre Roba Da Ciodi, Carnevale Di Venezia, Concertina de Linhares e  Gruppo Di Ballo Bambini Di Tutti I Colori
  • 21h30 - Banda UH
  • 23h15 - Silvinho Blau Blau, João Penca e Dr Silvana

  • Sábado (30)
  • 8h30 - Concentração Carretino
  • 9h30 - Carrentino - Desfile das Famílias Descendentes de Imigrantes Italianos
  • 12h30 - Gruppo Di Ballo Bambini Di Tutti I Colori – Nova Venécia
  • 13h – Banda Brasitália
  • 14h30h - Gruppo Di Ballo Fiori Di Pendanga - Ibiraçu
  • 15h - Banda 027
  • 17h - Gruppo Di Ballo Figli Della Terra – Itaguaçu
  • 17h30 - Gruppo Folk do Circolo Trentino di Santa Teresa
  • 18h - Roba da Ciodi / Nova Veneza-SC – Participação especial do  Carnevale di Venezia
  • 20h30 – Banda Italiamo
  • 22h40 – Banda  Black Set

  • Domingo (31)
  • 10h - Missa Italiana - Padre Enizael de Souza Soares / Coral Augusto Zaché - Matriz de São Marcos
  • 10h - Barchetino e Passeio de barcos no Rio Cricaré
  • 12h - Gruppo Di Ballo Bambini Di Tutti I Colori
  • 13h – Tombo da Polenta com participação de Gioco di Mora
  • 14h30 - Gruppo Folklorístico Pietra Azzurra - Pedra Azul
  • 15h – Show com Roger e Jadir
  • 16h30 - Gruppo Di Ballo Nova Trento - Guaraná, Aracruz
  • 17h - Roba da Ciodi
  • 18h30 - Encerramento
  • 19h - João Sechim

7ª CAPPITELLA - FESTA DO CAPELLETTI E DA TAGLIATELLA EM NOVA VENÉCIA
Quando: de 27 a 31 de agosto de 2025
Onde: Praça Adélio Lubiana, Bairro Beira Rio, Nova Venécia
Mais informações: www.cappitella.com.br e @festadacappitella
Realização: Associação Festa da Cappitella (Afecapi)
O evento é aberto ao público.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Festival gratuito celebra a cozinha feita por mulheres no ES

Festival gratuito celebra a cozinha feita por mulheres no ES

Imagem - Serra terá feira de gastronomia com aulas-show; veja programação

Serra terá feira de gastronomia com aulas-show; veja programação

Imagem - Veja roteiro com opções de café colonial nas montanhas capixabas

Veja roteiro com opções de café colonial nas montanhas capixabas

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - Projeto homenageia Maurício de Oliveira com evento gratuito no Parque Moscoso

Projeto homenageia Maurício de Oliveira com evento gratuito no Parque Moscoso
Imagem - 4 receitas fáceis e saudáveis com frango para o almoço

4 receitas fáceis e saudáveis com frango para o almoço