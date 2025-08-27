Veja programação

Festa da Cappitella celebra a cultura italiana em Nova Venécia

Gastronomia é o ponto alto do evento, que movimenta a cidade até domingo (31) com pratos típicos, desfiles e shows nacionais

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 13:56

Desfiles pelas ruas de Nova Venécia fazem parte do evento Crédito: Afecapi/Acervo

Nova Venécia se prepara para receber, a partir desta quarta (27), a 7ª Festa da Cappitella, com muita gastronomia, cultura e música. Até domingo, 31 de agosto, a cidade no Noroeste do Espírito Santo vai celebrar tradições italianas, em especial a culinária dos imigrantes, já que o nome do evento é uma junção dos nomes de dois pratos típicos: o cappelletti e a tagliatella.

A estimativa da organização é de que sejam produzidas mais de 25 toneladas de comida, com destaque para os protagonistas da festa. Só de cappelletti será feita aproximadamente uma tonelada, com recheio de frango, parmesão, presunto e ovos caipiras, mergulhados em dois mil litros de caldo de galinha.

A produção inclui ainda linguiças, polentas (cremosa e frita) e molhos tradicionais, como bolonhesa e pomodoro. Além da cozinha oficial da Cappitella, a praça de alimentação contará com estandes de parceiros com opções variadas à venda.

Preparo de polenta ao vivo é uma das atrações gastronômicas Crédito: Afecapi/Acervo

Organização espera 50 mil pessoas

A Associação da Festa da Cappitella (Afecapi) estima receber até 50 mil pessoas durante quatro dias. O evento ficará concentrado na Praça Adélio Lubiana, no bairro Beira Rio, e, além da gastronomia, terá como atração a já tradicional Serenata Veneziana, assim como o desfile das famílias com carros alegóricos.

No sábado (30), um dos destaques é o Carrettino della Cappitella, com distribuição de comidas típicas ao longo do trajeto pelas ruas do município.

Tombo da Polenta, missa italiana, passeios de barco e balão e shows musicais gratuitos, que vão do forró ao pop rock e incluem atrações nacionais, como o cantor Sylvinho Blau Blau e as bandas João Penca e Dr. Silvana, completam a programação.

O cantor Sylvinho Blau Blau se apresenta na sexta (29) Crédito: Instagram/@sylvinhoblaublau

Confira a programação:

Quarta-feira (27)

18h – Desfile das soberanas-mirins

19h30 – Musical Ethnikos – “O Som de nossas raízes”





Quinta-feira (28)

18h30 – Abertura oficial

19h - Concurso Rainha e Princesa Di Venezia

21h15 - Show com Fabiano Oliver Band





Sexta-feira (29)

19h- Serenata Veneziana

19h - Roba da Ciodi _ Nova Veneza/Santa Catarina

20h30 – Interação entre Roba Da Ciodi, Carnevale Di Venezia, Concertina de Linhares e Gruppo Di Ballo Bambini Di Tutti I Colori

21h30 - Banda UH

23h15 - Silvinho Blau Blau, João Penca e Dr Silvana





Sábado (30)

8h30 - Concentração Carretino

9h30 - Carrentino - Desfile das Famílias Descendentes de Imigrantes Italianos

12h30 - Gruppo Di Ballo Bambini Di Tutti I Colori – Nova Venécia

13h – Banda Brasitália

14h30h - Gruppo Di Ballo Fiori Di Pendanga - Ibiraçu

15h - Banda 027

17h - Gruppo Di Ballo Figli Della Terra – Itaguaçu

17h30 - Gruppo Folk do Circolo Trentino di Santa Teresa

18h - Roba da Ciodi / Nova Veneza-SC – Participação especial do Carnevale di Venezia

20h30 – Banda Italiamo

22h40 – Banda Black Set





Domingo (31)

10h - Missa Italiana - Padre Enizael de Souza Soares / Coral Augusto Zaché - Matriz de São Marcos

10h - Barchetino e Passeio de barcos no Rio Cricaré

12h - Gruppo Di Ballo Bambini Di Tutti I Colori

13h – Tombo da Polenta com participação de Gioco di Mora

14h30 - Gruppo Folklorístico Pietra Azzurra - Pedra Azul

15h – Show com Roger e Jadir

16h30 - Gruppo Di Ballo Nova Trento - Guaraná, Aracruz

17h - Roba da Ciodi

18h30 - Encerramento

19h - João Sechim

7ª CAPPITELLA - FESTA DO CAPELLETTI E DA TAGLIATELLA EM NOVA VENÉCIA

Quando: de 27 a 31 de agosto de 2025

Onde: Praça Adélio Lubiana, Bairro Beira Rio, Nova Venécia

Mais informações: www.cappitella.com.br e @festadacappitella

Realização: Associação Festa da Cappitella (Afecapi)

O evento é aberto ao público.

