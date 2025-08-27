Festa da Cappitella celebra a cultura italiana em Nova Venécia

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 13:56
Nova Venécia se prepara para receber, a partir desta quarta (27), a 7ª Festa da Cappitella, com muita gastronomia, cultura e música. Até domingo, 31 de agosto, a cidade no Noroeste do Espírito Santo vai celebrar tradições italianas, em especial a culinária dos imigrantes, já que o nome do evento é uma junção dos nomes de dois pratos típicos: o cappelletti e a tagliatella.
A estimativa da organização é de que sejam produzidas mais de 25 toneladas de comida, com destaque para os protagonistas da festa. Só de cappelletti será feita aproximadamente uma tonelada, com recheio de frango, parmesão, presunto e ovos caipiras, mergulhados em dois mil litros de caldo de galinha.
A produção inclui ainda linguiças, polentas (cremosa e frita) e molhos tradicionais, como bolonhesa e pomodoro. Além da cozinha oficial da Cappitella, a praça de alimentação contará com estandes de parceiros com opções variadas à venda.
A Associação da Festa da Cappitella (Afecapi) estima receber até 50 mil pessoas durante quatro dias. O evento ficará concentrado na Praça Adélio Lubiana, no bairro Beira Rio, e, além da gastronomia, terá como atração a já tradicional Serenata Veneziana, assim como o desfile das famílias com carros alegóricos.
No sábado (30), um dos destaques é o Carrettino della Cappitella, com distribuição de comidas típicas ao longo do trajeto pelas ruas do município.
Tombo da Polenta, missa italiana, passeios de barco e balão e shows musicais gratuitos, que vão do forró ao pop rock e incluem atrações nacionais, como o cantor Sylvinho Blau Blau e as bandas João Penca e Dr. Silvana, completam a programação.
7ª CAPPITELLA - FESTA DO CAPELLETTI E DA TAGLIATELLA EM NOVA VENÉCIA
Quando: de 27 a 31 de agosto de 2025
Onde: Praça Adélio Lubiana, Bairro Beira Rio, Nova Venécia
Mais informações: www.cappitella.com.br e @festadacappitella
Realização: Associação Festa da Cappitella (Afecapi)
O evento é aberto ao público.
